03. 07.
szombat
zelenszkij fenyegetés magyarország orbán viktor

Újabb fenyegetés Ukrajnából: 120 ezer ukrán toborzótiszttel „csomagolnák be” a magyar férfiakat (VIDEÓ)

2026. március 07. 09:30

Az ukrán elemző nyíltan elismeri, hogy Ukrajna politikai okokból nem nyitja újra a kőolajvezetéket.

2026. március 07. 09:30
null

Itt az újabb ukrán fenyegetés: 120 ezer katonát küldene Magyarországra egy ismert Zelenszkij-párti elemző. Alig egy nappal azután, hogy Zelenszkij elnök halálos fenyegetést küldött Orbán Viktornak, Alekszej Zsulavszkij politikai elemző már Magyarország megtámadásáról beszélt. 

YouTube-videójában azt fejtegette, hogy 120 ezer ukrán katonát – konkrétan toborzótiszteket (TCK)– küldenének Magyarországra, akik elhurcolnák, vagy ahogy ő fogalmazott, „becsomagolnák” a magyar férfiakat. 

Jól látszik, hogy az ukránok egyre durvábban fenyegetik hazánkat.

Fotó: Alekszej Zsulavszkij Facebook oldala

Alekszej Zsulavszkij beszélt arról, hogy Orbán Viktor hiába követeli a Barátság-kőolajvezeték újraindítását, az nem fog megtörténni. Ehelyett Ukrajna inkább Magyarországra küldené az ukrán toborzótiszteket.

Orbán hisz magában és azt mondta, hogy erővel fogja kényszeríteni Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték megjavítására.

Orbán, elmagyarázom neked, hogy lesz ez az egész. 

Figyelj ide: Ukrajnával elküldjük hozzátok Magyarországra a TCK-sainkat. 

Mennyi katonátok van, negyvenezer? 

Nekünk háromszor annyi TCK-sunk van. 

Egyetlen lövés sem fog eldördülni. 

Egyszerűen csak megérkeznek, ’becsomagolják’ az összes férfit, és ezzel vége is lesz. 

Hát, valahogy így” 

– fogalmazott félreérthetetlenül Zsulavszkij.

Vagyis az ukrán elemző nyíltan elismeri, hogy Ukrajna politikai okokból nem nyitja újra a kőolajvezetéket, és inkább katonai erővel támadnának Magyarországra. Sőt, szavai azt is jelentik, hogy a magyar férfiakat az ukrán-orosz frontra akarják kényszeríteni.

Nyitókép: Alekszej Zsulavszkij Facebook oldala

 

