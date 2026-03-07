Újabb fenyegetés Ukrajnából: 120 ezer ukrán toborzótiszttel „csomagolnák be” a magyar férfiakat (VIDEÓ)

Orbán Viktor Zelenszkijnek: „Ez nem működik. Ezt hagyja abba!” (VIDEÓ)
A magyar miniszterelnök videóüzenetben utasította vissza Zelenszkij katonai fenyegetését.
Az ukrán elemző nyíltan elismeri, hogy Ukrajna politikai okokból nem nyitja újra a kőolajvezetéket.
Itt az újabb ukrán fenyegetés: 120 ezer katonát küldene Magyarországra egy ismert Zelenszkij-párti elemző. Alig egy nappal azután, hogy Zelenszkij elnök halálos fenyegetést küldött Orbán Viktornak, Alekszej Zsulavszkij politikai elemző már Magyarország megtámadásáról beszélt.
YouTube-videójában azt fejtegette, hogy 120 ezer ukrán katonát – konkrétan toborzótiszteket (TCK)– küldenének Magyarországra, akik elhurcolnák, vagy ahogy ő fogalmazott, „becsomagolnák” a magyar férfiakat.
Jól látszik, hogy az ukránok egyre durvábban fenyegetik hazánkat.
Alekszej Zsulavszkij beszélt arról, hogy Orbán Viktor hiába követeli a Barátság-kőolajvezeték újraindítását, az nem fog megtörténni. Ehelyett Ukrajna inkább Magyarországra küldené az ukrán toborzótiszteket.
Orbán hisz magában és azt mondta, hogy erővel fogja kényszeríteni Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték megjavítására.
Orbán, elmagyarázom neked, hogy lesz ez az egész.
Figyelj ide: Ukrajnával elküldjük hozzátok Magyarországra a TCK-sainkat.
Mennyi katonátok van, negyvenezer?
Nekünk háromszor annyi TCK-sunk van.
Egyetlen lövés sem fog eldördülni.
Egyszerűen csak megérkeznek, ’becsomagolják’ az összes férfit, és ezzel vége is lesz.
Hát, valahogy így”
– fogalmazott félreérthetetlenül Zsulavszkij.
Vagyis az ukrán elemző nyíltan elismeri, hogy Ukrajna politikai okokból nem nyitja újra a kőolajvezetéket, és inkább katonai erővel támadnának Magyarországra. Sőt, szavai azt is jelentik, hogy a magyar férfiakat az ukrán-orosz frontra akarják kényszeríteni.
Nyitókép: Alekszej Zsulavszkij Facebook oldala