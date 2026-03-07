Újabb fenyegetés Ukrajnából: 120 ezer ukrán toborzótiszttel „csomagolnák be” a magyar férfiakat (VIDEÓ)

Itt az újabb ukrán fenyegetés: 120 ezer katonát küldene Magyarországra egy ismert Zelenszkij-párti elemző. Alig egy nappal azután, hogy Zelenszkij elnök halálos fenyegetést küldött Orbán Viktornak, Alekszej Zsulavszkij politikai elemző már Magyarország megtámadásáról beszélt.

YouTube-videójában azt fejtegette, hogy 120 ezer ukrán katonát – konkrétan toborzótiszteket (TCK)– küldenének Magyarországra, akik elhurcolnák, vagy ahogy ő fogalmazott, „becsomagolnák” a magyar férfiakat.