Orbán Viktor Zelenszkijnek: „Ez nem működik. Ezt hagyja abba!” (VIDEÓ)

Mégis ki a fene akarja segíteni Ukrajnát? Mi biztosan nem!
Magyar hadifoglyokat kiszabadítani pedig különösen felemelő érzés lehet. Irigylem érte Szijjártót… Ungváry Zsolt írása.
A magyar miniszterelnök videóüzenetben utasította vissza Zelenszkij katonai fenyegetését.
Orbán Viktor miniszterelnök rendkívüli videóüzenetben reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legutóbbi kijelentéseire, amelyben határozottan visszautasította a Kijev felől érkező nyomásgyakorlást.
A kormányfő a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében tette egyértelművé, hogy Magyarország nem enged a fenyegetéseknek, és felszólította az ukrán államfőt a zsaroló hangnem beszüntetésére.
Elnök úr, az üzenetét megkaptam. Ön katonákkal fenyegetett engem és rajtam keresztül egész Magyarországot. Elnök úr, ez nem működik. Ezt hagyja abba”
– fogalmazott a miniszterelnök.
Orbán Viktor kijelentette, hogy a magyar emberek véleménye egyértelmű a háborúval kapcsolatban, és a kormány ehhez tartja magát. Mint mondta:
Ez itt Magyarország. A magyarokat nem lehet megzsarolni, engem pedig nem tud megfenyegetni. Tegnap este a magyarok megüzenték, nem akarnak ukrán barát kormányt, és nem akarnak ukrán párti miniszterelnököt Magyarországon.”
Orbán Viktor szerint a fenyegetőzés helyett a kölcsönös tiszteleten alapuló rendezésre lenne szükség, mivel a jelenlegi feszültség fenntartása senkinek sem érdeke.
A politikai üzenet mellett a kormányfő konkrét gazdasági követeléseket is megfogalmazott, utalva a Magyarországot érintő energetikai korlátozásokra.
Jobb a békesség. Hagyjon fel a zsarolással és a fenyegetéssel. Fejezze be az olajblokádot, és engedje át Magyarország olajszállítmányait”
– szólította fel Zelenszkijt, majd hozzátette, hogy Kijevnek végre meg kellene adnia a magyaroknak azt a tiszteletet, amely jár nekik.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook oldala