Orbán Viktor Zelenszkijnek: „Ez nem működik. Ezt hagyja abba!” (VIDEÓ)

Orbán Viktor kijelentette, hogy a magyar emberek véleménye egyértelmű a háborúval kapcsolatban, és a kormány ehhez tartja magát. Mint mondta:

Ez itt Magyarország. A magyarokat nem lehet megzsarolni, engem pedig nem tud megfenyegetni. Tegnap este a magyarok megüzenték, nem akarnak ukrán barát kormányt, és nem akarnak ukrán párti miniszterelnököt Magyarországon.”

Orbán Viktor szerint a fenyegetőzés helyett a kölcsönös tiszteleten alapuló rendezésre lenne szükség, mivel a jelenlegi feszültség fenntartása senkinek sem érdeke.

A politikai üzenet mellett a kormányfő konkrét gazdasági követeléseket is megfogalmazott, utalva a Magyarországot érintő energetikai korlátozásokra.