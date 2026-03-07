Ft
volodimir zelenszkij fenyegetés magyarország orbán viktor

Orbán Viktor Zelenszkijnek: „Ez nem működik. Ezt hagyja abba!” (VIDEÓ)

2026. március 07. 08:42

A magyar miniszterelnök videóüzenetben utasította vissza Zelenszkij katonai fenyegetését.

2026. március 07. 08:42
null

Orbán Viktor miniszterelnök rendkívüli videóüzenetben reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legutóbbi kijelentéseire, amelyben határozottan visszautasította a Kijev felől érkező nyomásgyakorlást. 

A kormányfő a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében tette egyértelművé, hogy Magyarország nem enged a fenyegetéseknek, és felszólította az ukrán államfőt a zsaroló hangnem beszüntetésére.

Elnök úr, az üzenetét megkaptam. Ön katonákkal fenyegetett engem és rajtam keresztül egész Magyarországot. Elnök úr, ez nem működik. Ezt hagyja abba”

 – fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor kijelentette, hogy a magyar emberek véleménye egyértelmű a háborúval kapcsolatban, és a kormány ehhez tartja magát. Mint mondta:

 Ez itt Magyarország. A magyarokat nem lehet megzsarolni, engem pedig nem tud megfenyegetni. Tegnap este a magyarok megüzenték, nem akarnak ukrán barát kormányt, és nem akarnak ukrán párti miniszterelnököt Magyarországon.”

Orbán Viktor szerint a fenyegetőzés helyett a kölcsönös tiszteleten alapuló rendezésre lenne szükség, mivel a jelenlegi feszültség fenntartása senkinek sem érdeke.

A politikai üzenet mellett a kormányfő konkrét gazdasági követeléseket is megfogalmazott, utalva a Magyarországot érintő energetikai korlátozásokra. 

Jobb a békesség. Hagyjon fel a zsarolással és a fenyegetéssel. Fejezze be az olajblokádot, és engedje át Magyarország olajszállítmányait” 

– szólította fel Zelenszkijt, majd hozzátette, hogy Kijevnek végre meg kellene adnia a magyaroknak azt a tiszteletet, amely jár nekik. 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook oldala

Nyégé
2026. március 07. 18:16
Itt látszik, ki való politikusnak. Mi, az átlagemberek, még idézőjelben sem használnánk úr' megszólítást a mostani ukrán vezetőhöz írt nyilatkozatban!
Válasz erre
1
0
csapláros
2026. március 07. 12:43
elcapo-2 2026. március 07. 11:05 ..."A szektások rácuppantak a GRU sztorira: Panyi Szabolcs a csapat a Kreml megbízásából, Orbán Viktor hatalmának támogatása érdekében avatkozhat be."... Kiesett az agyukból, hogy a hírszerzési adatok rendelkezésre bocsájtásában MA MÁR az USÁ-ból fő forrásként kapjuk az adatokat az Orbánt támogató Elon Musk Space X Starlink rendszeréből közvetlenül az olajvezeték állapotát illetően és a CIA-tól a banki fekete ügyletről. Trump megmondta: MINDENBEN támogatja Orbánt (talán még abban is, amiben nem kéri) ! Ha Putyin is rendelkezésre bocsájt adatokat, ennek csak örülni lehet, hogy VÉGRE de facto két ellentétes érdekű nagyhatalom is segít minket. És ez, persze büdös az ellenségeinknek, a nemzetáruló ballibbant liberálnáci csürhének. Bár ilyen helyzetben lett volna Magyarország Szálasit megelőzően is, és akkor talán most is másképp állna a szénánk egy Felvidékkel és É-Erdéllyel, de főleg Kárpátaljával gazdagabban, határainkon az Árpád vonallal.
Válasz erre
4
0
Nemkellnév
2026. március 07. 12:40
Zelenszkij már tudja, hogy túltolta...szív is rendesen, mint korábban megannyiszor. Jól látszik a zavaros tekintetű puffadt fején.
Válasz erre
5
0
Csubszi
2026. március 07. 12:29
Zelenszkij! Ez az utolsó figyelmeztetés!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!