„A demokrácia záloga a szabad választás. A választás akkor szabad, ha mindenki választhat és mindenki megválasztható. Ez az elv egészen 1933-ig vitán felül állhatott. Azonban sajnos manapság is vitán felül áll. Holott Adolf Hitler – akinek számláján közel százmillió ember halála és legalább ugyanannyi embertársunk életének kínná tétele szerepel – ilyen elvek alapján rendezett szabad választáson szerzett parlamenti többséget.

A modern tömegmédia megjelenése tette ezt lehetővé. A mi kis pocakos autokratánk tizenhat éve uralkodik, és négyszer nyert szabad választást. Az ő ostoba és pitiáner hazugságainak terjesztéséhez az egykori német nemzetiszocialisták technikai lehetőségeinek ezerszerese áll rendelkezésre. A hazugságok igazságkénti elfogadása emberi gyarlóságaink közé tartozik. Csak egy dolog mérsékelheti ezt a hibát: a tapasztalat és a tudás, mondhatjuk úgy is, hogy a tudomány.