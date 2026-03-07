Ft
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
adolf hitler népszava Orbán Viktor baloldal

Haza nem csak a magasban

2026. március 07. 06:48

Holott Adolf Hitler – akinek számláján közel százmillió ember halála és legalább ugyanannyi embertársunk életének kínná tétele szerepel – ilyen elvek alapján rendezett szabad választáson szerzett parlamenti többséget.

2026. március 07. 06:48
null
Haskó László
Népszava

„A demokrácia záloga a szabad választás. A választás akkor szabad, ha mindenki választhat és mindenki megválasztható. Ez az elv egészen 1933-ig vitán felül állhatott. Azonban sajnos manapság is vitán felül áll. Holott Adolf Hitler – akinek számláján közel százmillió ember halála és legalább ugyanannyi embertársunk életének kínná tétele szerepel – ilyen elvek alapján rendezett szabad választáson szerzett parlamenti többséget.

A modern tömegmédia megjelenése tette ezt lehetővé. A mi kis pocakos autokratánk tizenhat éve uralkodik, és négyszer nyert szabad választást. Az ő ostoba és pitiáner hazugságainak terjesztéséhez az egykori német nemzetiszocialisták technikai lehetőségeinek ezerszerese áll rendelkezésre. A hazugságok igazságkénti elfogadása emberi gyarlóságaink közé tartozik. Csak egy dolog mérsékelheti ezt a hibát: a tapasztalat és a tudás, mondhatjuk úgy is, hogy a tudomány.

Azonban a jó és a rossz közötti választáshoz nélkülözhetetlen a jó erkölcs. A jó erkölcs orientál a tudományban való bizalomra, esetleg a hitre. A demokrácia minősége attól függ, hogy a szavazópolgárok többsége tudja-e, mi a jó erkölcs. A magyar demokrácia igen alacsony minőségű. Ha megnézzük, hogy kik tartják hatalomban a kormányzó pártot, megdöbbenünk. Szavazóik messze túlnyomó többsége nem végzett középiskolát. Sokuknál valószínűleg a nyolc általános is hiányzik, azonban erről nem ismerek statisztikát. Félreértés ne essék, ők nem buta és erkölcstelen emberek, mindössze szerencsétlenek. Rossz helyre születtek. Durván leegyszerűsítve: a nyomorból nem engedi a társadalom (az ő kormányuk) kitörni őket.” 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

