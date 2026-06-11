Halálos baleset történt az M5-ösön: lezárták a Budapest felé vezető oldalt

Egy kamion hátsó részének ütközött egy személyautó az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kakucs közelében, ezért a sztráda érintett oldalát teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem csütörtök délelőtt.

Azt írták, hogy a balesetnél a dabasi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amelynek során a raj kiemelt egy embert a gépkocsiból.