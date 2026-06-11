Halálos baleset történt az M5-ösön: lezárták a Budapest felé vezető oldalt

Reagált a Mol a szerbiai hírekre, kiderült, mi lesz a NIS-üzlettel
Az eladóval és az érintett hatóságokkal tovább folytatódnak az egyeztetések a tranzakció véglegesítése érdekében – közölte a vállalat.
Egy kamion hátsó részének ütközött egy személyautó Kakucs közelében.
Egy kamion hátsó részének ütközött egy személyautó az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kakucs közelében, ezért a sztráda érintett oldalát teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem csütörtök délelőtt.
Azt írták, hogy a balesetnél a dabasi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amelynek során a raj kiemelt egy embert a gépkocsiból.
Mentőhelikopter is érkezett a karambol helyszínére
– tették hozzá.
Az Útinform közlése szerint aki teheti, a 44-es kilométernél a Dabas-Albertirsa csomópontban tud lehajtani az autópályáról.
Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a mentők a helyszínen megállapították egy férfi halálának tényét - írja a Magyar Nemzet.
(MTI / Mandiner)
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Az eladóval és az érintett hatóságokkal tovább folytatódnak az egyeztetések a tranzakció véglegesítése érdekében – közölte a vállalat.
Nyitókép: Vajda János / MTI
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