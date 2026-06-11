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kakucs autópálya baleset budapest

Halálos baleset történt az M5-ösön: lezárták a Budapest felé vezető oldalt

2026. június 11. 11:17

Egy kamion hátsó részének ütközött egy személyautó Kakucs közelében.

2026. június 11. 11:17
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Egy kamion hátsó részének ütközött egy személyautó az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kakucs közelében, ezért a sztráda érintett oldalát teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem csütörtök délelőtt.

Azt írták, hogy a balesetnél a dabasi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amelynek során a raj kiemelt egy embert a gépkocsiból.

Mentőhelikopter is érkezett a karambol helyszínére 

– tették hozzá.

Az Útinform közlése szerint aki teheti, a 44-es kilométernél a Dabas-Albertirsa csomópontban tud lehajtani az autópályáról.

Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a mentők a helyszínen megállapították egy férfi halálának tényét - írja a Magyar Nemzet.

(MTI / Mandiner)

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Nyitókép: Vajda János / MTI

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Összesen 1 komment

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wadcutter
2026. június 11. 11:47
amióta poloskát megválasztották, minden napra jut egy rendkívüli esemény, de néha 2-3 is
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