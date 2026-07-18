Hamarosan eldőlhet a Szabadság téri német megszállási emlékmű sorsa

„Azt a történelemképet próbálja sugalmazni, hogy Magyarországon a német megszállás előtt minden rendben volt, miközben a történelmi valóság az, hogy a zsidótörvényeket Magyarországon már jóval korábban elfogadták. A zsidó honfitársaink jogtiprása évtizedekkel azelőtt elkezdődött, és a magyar állam rendkívül aktívan közreműködött a magyar zsidóság elpusztításában is”

– fogalmazott a főpolgármester. Hozzátette: az, hogy a holokausztot a németek csinálták a zsidókkal, „egy olyan hazugság, amit végképp ki kell törölnünk a nemzeti emlékezetből”, mert a holokausztot sajnos nagyon nagy mértékben a magyar állam, a magyar állampolgárok csinálták a magyar honfitársainkkal. Karácsony Gergely azt mondta, ez a szobor éppen ezért teljes joggal váltotta ki minden érdemi társadalmi szereplő tiltakozását.

Azóta eltelt 12 év, és a politikai változások után újra fel kell tennünk a kérdést, „van-e helye ennek a borzalomnak a Szabadság téren?” – emelte ki. „Az én személyes véleményem, hogy nincs” – jelentette ki, megjegyezve ugyanakkor, hogy az emlékmű révén létrejött Budapest egyik legszebb másik emlékműve, az Eleven Emlékmű projekt: különböző magyar állampolgárok a saját családtörténetüket helyezték szembe „ezzel a borzasztó és hazug szoborral”, emlékeiket ott elhelyezve elmesélték a magyarországi holokauszt valódi történelmét.