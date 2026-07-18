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Hamarosan eldőlhet a Szabadság téri német megszállási emlékmű sorsa

2026. július 18. 17:22

Karácsony Gergely bejelentette: a kormány és a főváros közösen dönt az emlékmű sorsáról.

2026. július 18. 17:22
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Társadalmi párbeszéd indul a Szabadság téri német megszállási emlékmű sorsáról – közölte a főpolgármester szombaton a Facebook-oldalán, hozzátéve, azt követően a főváros és a kormány közösen dönt az emlékműről.

Karácsony Gergely a térről bejelentkezve azt mondta, a „végtelenül ízléstelen és végtelenül hazug” német megszállási emlékmű több mint 12 éve mérgezi a közterületet és a közéletet.

Szerinte az emlékművel „két nagy baj van”: az egyik az, hogy egy olyan vizuális környezetszennyezés, amit komoly szakmai szereplő csak mély megvetéssel illethet, de ennél is nagyobb baj, hogy a „velejéig hazug”.

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„Azt a történelemképet próbálja sugalmazni, hogy Magyarországon a német megszállás előtt minden rendben volt, miközben a történelmi valóság az, hogy a zsidótörvényeket Magyarországon már jóval korábban elfogadták. A zsidó honfitársaink jogtiprása évtizedekkel azelőtt elkezdődött, és a magyar állam rendkívül aktívan közreműködött a magyar zsidóság elpusztításában is”

 – fogalmazott a főpolgármester. Hozzátette: az, hogy a holokausztot a németek csinálták a zsidókkal, „egy olyan hazugság, amit végképp ki kell törölnünk a nemzeti emlékezetből”, mert a holokausztot sajnos nagyon nagy mértékben a magyar állam, a magyar állampolgárok csinálták a magyar honfitársainkkal. Karácsony Gergely azt mondta, ez a szobor éppen ezért teljes joggal váltotta ki minden érdemi társadalmi szereplő tiltakozását.

Azóta eltelt 12 év, és a politikai változások után újra fel kell tennünk a kérdést, „van-e helye ennek a borzalomnak a Szabadság téren?” – emelte ki. „Az én személyes véleményem, hogy nincs” – jelentette ki, megjegyezve ugyanakkor, hogy az emlékmű révén létrejött Budapest egyik legszebb másik emlékműve, az Eleven Emlékmű projekt: különböző magyar állampolgárok a saját családtörténetüket helyezték szembe „ezzel a borzasztó és hazug szoborral”, emlékeiket ott elhelyezve elmesélték a magyarországi holokauszt valódi történelmét.

Karácsony Gergely jogos kérdésnek nevezte azonban, hogy ha egy „ugyanolyan politikai random szándék”, ami ezt a szobrot odavitte, elviszi, akkor nem adnak-e lehetőséget a magyar szélsőjobbnak, „hogy egyfajta sérelmi politikát csináljanak a szobor eltávolításából”. Éppen ezért bármi is legyen a politikai döntés, egy szakmai, társadalmi vitát kell lefolytatni – hangsúlyozta, jelezve, arra kérte a főváros intézményének, a Budapest Galériának a Köztéri Művészeti Szakmai Tanácsát, hogy indítson társadalmi párbeszédet és alakítsa ki álláspontját arról, hogyan lehetne jól kezelni ezt a helyzetet.

„Menjen vagy maradjon, vagy legyen valamilyen kreatív megoldás, ami egyfajta zárójelbe teszi ezt a borzalmat”?

 – vázolta a lehetséges megoldásokat. A főpolgármester hozzátette, az egyeztetés után végül a főváros és a kormány közösen döntse el, mi legyen az emlékművel.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

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Összesen 11 komment

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Sorrend:
Medici
2026. július 18. 17:56
"Karácsony Gergely azt mondta, ez a szobor éppen ezért teljes joggal váltotta ki minden érdemi társadalmi szereplő tiltakozását." Nem semmi. Fenyőünnep Gelygelyből dől a nyírtassi felsőbbrendűség! " Érdemi társadalmi szereplő" a hasonszőrű tróger bandájával együtt. Még nem száradt meg az a lapulevél, amivel kitörölte a szaros seggét a tirpák otthonában.
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0
0
reepcze-2
2026. július 18. 17:53
Tessék mondani, a német megszállás (1944. március 19.), de akár még Horthy lemondatása (1944. október 15.) előtt hány zsidót végeztek ki?
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1
0
auditorium
2026. július 18. 17:49
Nem tetszik az a szobor, de a magyar történelmet nem árt európai kontextusban is megvizsgálni, kezdve a zsidótörvényektől, amelyeket nem Magyarországon ötlöttek ki és a legtöbb eu-i országban bevezettek. 1944. márciusában, a német megszállás hozott drasztikus változást Mo-n . Marxista történelmet tanult valószinűleg a főpolgármester, ahogy sok itteni olvasó is csak azt tanulhatott, mert nem volt más verzió. Senki NEM akarja relativizálni a magyar felelősséget mint német csatlóst és Szálasi nyilasainak túlkapásait, de azért vizsgáljuk meg végre, mi volt a helyzet akkoriban Európában. Ellátogattam Auschwitzba, Dachauba és ott hatalmas térképen láttam , hol létesültek Konzentraciós táborok Európában. Magyarországon ilyen nem működött sehol, nem igy azonban a szomszédainknál... Ennek oka lehetett. Ezt a szobrot pedig, ha pénz van rá és bántja a Szabadságtér lakóit, vigyék a Szoborparkba. Újabb tanubizonyság arra, ki hogyan látja-tanulta a történelmi eseményeket. .
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2
0
elfújta az ellenszél
2026. július 18. 17:47
Át kell festeni szivárványszínre, és akkor csodálatos jelkép lesz amire büszkeséggel tekint az egész haladó Belpest.
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1
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