Hamarosan eldőlhet a Szabadság téri német megszállási emlékmű sorsa

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Karácsony Gergely bejelentette: a kormány és a főváros közösen dönt az emlékmű sorsáról.
Társadalmi párbeszéd indul a Szabadság téri német megszállási emlékmű sorsáról – közölte a főpolgármester szombaton a Facebook-oldalán, hozzátéve, azt követően a főváros és a kormány közösen dönt az emlékműről.
Karácsony Gergely a térről bejelentkezve azt mondta, a „végtelenül ízléstelen és végtelenül hazug” német megszállási emlékmű több mint 12 éve mérgezi a közterületet és a közéletet.
Szerinte az emlékművel „két nagy baj van”: az egyik az, hogy egy olyan vizuális környezetszennyezés, amit komoly szakmai szereplő csak mély megvetéssel illethet, de ennél is nagyobb baj, hogy a „velejéig hazug”.
„Azt a történelemképet próbálja sugalmazni, hogy Magyarországon a német megszállás előtt minden rendben volt, miközben a történelmi valóság az, hogy a zsidótörvényeket Magyarországon már jóval korábban elfogadták. A zsidó honfitársaink jogtiprása évtizedekkel azelőtt elkezdődött, és a magyar állam rendkívül aktívan közreműködött a magyar zsidóság elpusztításában is”
– fogalmazott a főpolgármester. Hozzátette: az, hogy a holokausztot a németek csinálták a zsidókkal, „egy olyan hazugság, amit végképp ki kell törölnünk a nemzeti emlékezetből”, mert a holokausztot sajnos nagyon nagy mértékben a magyar állam, a magyar állampolgárok csinálták a magyar honfitársainkkal. Karácsony Gergely azt mondta, ez a szobor éppen ezért teljes joggal váltotta ki minden érdemi társadalmi szereplő tiltakozását.
Azóta eltelt 12 év, és a politikai változások után újra fel kell tennünk a kérdést, „van-e helye ennek a borzalomnak a Szabadság téren?” – emelte ki. „Az én személyes véleményem, hogy nincs” – jelentette ki, megjegyezve ugyanakkor, hogy az emlékmű révén létrejött Budapest egyik legszebb másik emlékműve, az Eleven Emlékmű projekt: különböző magyar állampolgárok a saját családtörténetüket helyezték szembe „ezzel a borzasztó és hazug szoborral”, emlékeiket ott elhelyezve elmesélték a magyarországi holokauszt valódi történelmét.
Karácsony Gergely jogos kérdésnek nevezte azonban, hogy ha egy „ugyanolyan politikai random szándék”, ami ezt a szobrot odavitte, elviszi, akkor nem adnak-e lehetőséget a magyar szélsőjobbnak, „hogy egyfajta sérelmi politikát csináljanak a szobor eltávolításából”. Éppen ezért bármi is legyen a politikai döntés, egy szakmai, társadalmi vitát kell lefolytatni – hangsúlyozta, jelezve, arra kérte a főváros intézményének, a Budapest Galériának a Köztéri Művészeti Szakmai Tanácsát, hogy indítson társadalmi párbeszédet és alakítsa ki álláspontját arról, hogyan lehetne jól kezelni ezt a helyzetet.
„Menjen vagy maradjon, vagy legyen valamilyen kreatív megoldás, ami egyfajta zárójelbe teszi ezt a borzalmat”?
– vázolta a lehetséges megoldásokat. A főpolgármester hozzátette, az egyeztetés után végül a főváros és a kormány közösen döntse el, mi legyen az emlékművel.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Purger Tamás
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