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kormany hőmérséklet budapest

Országosan elérte, Budapesten meg is haladta a 40 Celsius-fokot a legmagasabb hőmérséklet

2026. augusztus 05. 17:33

Az egészségügyben túlhevülés miatti betegellátás szerda délután egy esetben történt.

2026. augusztus 05. 17:33
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Országosan 40, Budapesten 43 Celsius-fok volt a legmagasabb hőmérséklet szerda délután, csapadék esélye kizárt – közölte a kormány a szerdai 16 órai, a hőségriasztásról a kormany.hu oldalon közzétett gyorsjelentésében.

Azt írták: a szociális ellátórendszerben az előző jelentés óta nem történt rendkívüli esemény. Az egészségügyben túlhevülés miatti betegellátás szerda délután egy esetben történt. A közlekedésben húsz vasútvonalon, valamint öt HÉV-vonalon van érvényben ideiglenes, magas sínhőmérséklet miatti sebességkorlátozás.

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(MTI)

Fotó: Balogh Zoltán/MTI

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Összesen 2 komment

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Toma78
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2026. augusztus 05. 17:42 Szerkesztve
Ja oda is figyelt a "drága" kormányunk az emberekre. Kiküldték a csodálatos aktivistáikat az Örs Vezér terére 5-6 zsugor vízzel pár kiló még a választásokból megmaradt félig rohadt banánnal. Gyorsan lekamerázták lefotózgatták majd egy óra múlva véget is ért a buli. Reméljük a művésznő küldte a Budapestieknek ezt az "óriási adományt". Bár nem láttam Peti nyalókát meg sárga mellénykét. A birkanyáj talán arra inkább vevő let volna... Lehet nem szólt elég hangosan a kolomp!🤔 Művésznő ne tessék magát ilyen komoly kölségekbe verni még a végén kalapozni kell, hogy a fodrászra fussa majd!🖕🤡🖕
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4
0
gullwing
2026. augusztus 05. 17:36
Tiszás patkány ne fürödj le és a hűtőt is kapcsold ki!🤣🤣🤣🤣 Ezt várják el tőled a gazdáid...
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2
0
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