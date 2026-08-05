A Tisza Párt kezdeményezte az új köztársasági elnök jövő keddi megválasztását

A Tisza-frakció kezdeményezte, hogy az Országgyűlés a jövő keddi plenáris ülésén válassza meg Magyarország új köztársasági elnökét – írja a Telex. A parlament honlapján közzétett indítvány szerint azt kérik, hogy Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke augusztus 11-re tűzze ki az államfőválasztást. A kezdeményezést Magyar Péter mellett további 42 kormánypárti képviselő írta alá.

A politikailag motivált Alaptörvény-módosítás értelmében Sulyok Tamás megbízatásának megszűnését követően harminc napon belül új köztársasági elnököt kell választani. Ha a parlament jövő kedden dönt, az új, erősen vitatott legitimációjú államfő augusztus 19-én léphet hivatalba, így már ő adhatja át az augusztus 20-i állami kitüntetéseket és elismeréseket.