A Tisza Párt kezdeményezte az új köztársasági elnök jövő keddi megválasztását

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Az Országgyűlés augusztus 11-én dönthet az új, vitatott legitimációjú államfőről, a Tisza Párt azonban egyelőre nem nevezte meg jelöltjét.
A Tisza-frakció kezdeményezte, hogy az Országgyűlés a jövő keddi plenáris ülésén válassza meg Magyarország új köztársasági elnökét – írja a Telex. A parlament honlapján közzétett indítvány szerint azt kérik, hogy Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke augusztus 11-re tűzze ki az államfőválasztást. A kezdeményezést Magyar Péter mellett további 42 kormánypárti képviselő írta alá.
A politikailag motivált Alaptörvény-módosítás értelmében Sulyok Tamás megbízatásának megszűnését követően harminc napon belül új köztársasági elnököt kell választani. Ha a parlament jövő kedden dönt, az új, erősen vitatott legitimációjú államfő augusztus 19-én léphet hivatalba, így már ő adhatja át az augusztus 20-i állami kitüntetéseket és elismeréseket.
A Tisza Párt egyelőre nem nevezte meg hivatalos jelöltjét.
Magyar Péter korábban Polgár Juditot tartotta a legalkalmasabbnak a tisztségre, a sakknagymester azonban visszautasította a felkérést. Az elmúlt napokban Magyar több ismert közéleti szereplővel, köztük Romsics Ignác történésszel, Fülöp Botond ügyvéddel és Baka András, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökével is egyeztetett, de nem derült ki, hogy közülük bárkit is jelölni kívánnak.
A köztársasági elnök megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának támogatása szükséges, a jelöltállításhoz pedig legalább 40 képviselő ajánlása kell. A Fidesz és a KDNP korábban jelezte, hogy bojkottálja az államfőválasztást, míg a Mi Hazánk már bejelentette saját jelöltjét, Tóth Máté energiajogászt.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt