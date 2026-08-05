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tisza párt országgyűlés alaptörvény köztársasági elnök Magyar Péter

A Tisza Párt kezdeményezte az új köztársasági elnök jövő keddi megválasztását

2026. augusztus 05. 15:06

Az Országgyűlés augusztus 11-én dönthet az új, vitatott legitimációjú államfőről, a Tisza Párt azonban egyelőre nem nevezte meg jelöltjét.

2026. augusztus 05. 15:06
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A Tisza-frakció kezdeményezte, hogy az Országgyűlés a jövő keddi plenáris ülésén válassza meg Magyarország új köztársasági elnökét – írja a Telex. A parlament honlapján közzétett indítvány szerint azt kérik, hogy Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke augusztus 11-re tűzze ki az államfőválasztást. A kezdeményezést Magyar Péter mellett további 42 kormánypárti képviselő írta alá.

A politikailag motivált Alaptörvény-módosítás értelmében Sulyok Tamás megbízatásának megszűnését követően harminc napon belül új köztársasági elnököt kell választani. Ha a parlament jövő kedden dönt, az új, erősen vitatott legitimációjú államfő augusztus 19-én léphet hivatalba, így már ő adhatja át az augusztus 20-i állami kitüntetéseket és elismeréseket.

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A Tisza Párt egyelőre nem nevezte meg hivatalos jelöltjét.

Magyar Péter korábban Polgár Juditot tartotta a legalkalmasabbnak a tisztségre, a sakknagymester azonban visszautasította a felkérést. Az elmúlt napokban Magyar több ismert közéleti szereplővel, köztük Romsics Ignác történésszel, Fülöp Botond ügyvéddel és Baka András, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökével is egyeztetett, de nem derült ki, hogy közülük bárkit is jelölni kívánnak.

A köztársasági elnök megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának támogatása szükséges, a jelöltállításhoz pedig legalább 40 képviselő ajánlása kell. A Fidesz és a KDNP korábban jelezte, hogy bojkottálja az államfőválasztást, míg a Mi Hazánk már bejelentette saját jelöltjét, Tóth Máté energiajogászt.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

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Összesen 76 komment

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Sorrend:
Ízisz
2026. augusztus 05. 16:43
🧡🇭🇺 "A hanganyagból világosan kiderül, hogy a beszervezett vagy zsarolt szereplők célirányosan kapják az utasításokat a lejáratásra. Amikor a beszélgetés során szembesítik az érintettet a hazugságaival, az illető elismeri a nyomást, és utal arra, hogy a szálak a Tisza rendezvényszervezőihez, valamint olyan figurákhoz vezetnek, mint Tóth T., akinek a pénzszámolós fotói is bejárják a nyilvánosságot, és aki szoros kapcsolatot ápol a Tisza vezetőivel. Miközben az ország súlyos gazdasági és energiaválsággal néz szembe, a kormány és emberei idejüket és energiájukat a folyamatos sárdobálásra, a koncepciós karaktergyilkosságokra és a besúgóhálózatok mozgatására pazarolják. Végül is könnyebb hülyeségeket kitalálni és posztolni, mint szembenézni a valós problémákkal és hatékony válságkezelést felmutatni. Pócs J. leleplezése azonban végleg lerántja a leplet erről a cinikus és manipulatív technikáról." https:// internetfigyelo.com/akkort-hogy-van-ez-peti-pocs-janos-leplezte-le-a-tisza-partot/
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google-2
2026. augusztus 05. 16:40
Jó, valaki átadja a plecsniket, attól még az illető egy bitorló lesz, de kik veszik át őket? Még pontosabban, amit kérdezni akarok, lesznek olyan becsületes emberek, akik visszautasítják?
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F1950
2026. augusztus 05. 16:39
Demokrácia Magyar módra
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lendvaiildiko
2026. augusztus 05. 16:38
A horhósnál megállított Nagy Naca nénje, görbe mutató ujjával megfenyegetett. Hát mié" nem gyütté" el a társadalmi egyeztetésre? Volt? kérdeztem. Hát hogyne, há most lesz a köztársasági elnök választás. S kioktatott, mennyire fontos a nép véleményének figyelembe vétele. S neki, nem mindegy a demokrácia, alig várja már az új köztársasági elnököt....
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