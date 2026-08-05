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lányi andrás ellenfél író paks duna

A szalmabáb nem vízlépcső – néhány megjegyzés Lányi András írásához

2026. augusztus 05. 15:26

Az író úr szalmabábja mindenesetre tekintélyes méretű.

2026. augusztus 05. 15:26
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Wagner Ernő
Válasz Online

„Örömmel olvastam, hogy Lányi András ismét megszólalt a Duna ügyében, mert a téma valóban megérdemli a nyilvános vitát, a Duna Kör egykori tagjainak tapasztalata pedig ennek megkerülhetetlen része. A személyeskedő, „patkányozó” Facebook-bejegyzést magam is visszautasítom: aki annak idején a környezetért és a demokratikus nyilvánosságért emelt szót, azt nem sértegetni, hanem meghallgatni kell.

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Idézőjel

A vízlépcsős hazugság megint futótűzként terjed

Mint a megszólított patkányok egyike (amúgy közismert Fidesz-bérenc), bátorkodom reagálni az elmúlt napokban csőstül érkező, jobbnál jobb érvekre, hogy miért is kell mindenáron duzzasztani a Dunát. Mert hogy kell, az nem kérdés, csak hogy miért kell, arra keresnek évtizedről-évtizedre újabb magyarázatot. Eleddig kevés sikerrel.

Egy névtelen Facebook-bejegyzés szerzője azonban nem azonos a magyar mérnöktársadalommal, a vízügyi szakmával vagy mindazokkal, akik a dunai vízszint-szabályozás korszerű vizsgálatát sürgetik. Lányi András mégis innen indul, majd gondosan felépít egy különös ellenfelet: egy „elszánt csoportot”, amely a vízlépcsőtől várja az energiaválság, az aszály, az infláció és — némi írói nagyvonalúsággal — a fogfájás gyógyítását is. Ezzel az ellenféllel valóban könnyű vitatkozni. Kár, hogy ilyen szakmai álláspontot senki sem képvisel.

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Az író úr szalmabábja mindenesetre tekintélyes méretű.

Csak éppen nem termel energiát, nem tart vissza vizet, és legfőképpen nem helyettesíti annak bemutatását, hogy a ténylegesen elhangzó mérnöki állítások közül melyik miért volna hibás. Szalmabábot persze könnyebb építeni, mint vízlépcsőt: nem kell hozzá geodézia, hidrodinamikai modell, környezeti hatásvizsgálat, sőt még engedélyezési terv sem.

Egyvalamit azonban érdemes rögzíteni, mielőtt bármelyikünk a másik állításait minősítené. 2026. augusztus 1-jén délután a paksi vízmérce mínusz 131 centimétert mutatott: harmincnégy centiméterrel kevesebbet, mint a nyilvántartásban addig szereplő legkisebb vízállás. Három nappal az írás megjelenése előtt a Duna Paksnál új történelmi minimumot ért el. Ez nem futótűzként terjedő hazugság. Ez leolvasott érték.”

A szerző a Magyar Mérnöki Kamara elnöke

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 18 komment

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Sorrend:
fintaj-2
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2026. augusztus 05. 16:37 Szerkesztve
A kommenthuszárok figyelmébe ajánlom, ha esetleg meghallgatnának a probléma megoldásához Wagner Ernőt eredetiben, a Magyar Mérnöki Kamara elnökét: mernokvagyok.hu/276601-2/
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google-2
2026. augusztus 05. 16:37
Ha mélyül/mélyült a meder, nem kellene feltölteni? Nem múltkor, hanem most?
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Agricola
2026. augusztus 05. 16:31
Lányi András író, filozófus. Krilov a híres orosz meseíró írta tanítómeséjében: Baj van, ha a csizmadia elkezd pékárút sütni, a pék pedig elkezd csizmát varrni. A filozófus úr beleszól olyan kérdésbe is , minthogy értelmetlen dolog lett volna a nagymarosi gát építése. "Magyarországon a Dunán nem működik olyan vízlépcső, amely lehetőséget biztosítana a nagyvízi időszakokban történő vízkészlet-felhalmozásra és az azt követő szabályozott vízpótlásra. Ennek következtében a magyarországi Duna-szakasz vízjárása közvetlenül követi a rendkívül alacsony természetes vízhozam alakulását, amely a jelenleg tapasztalható, történelmi léptékű kisvízi vízállások kialakulásához vezet, fogalmazott a közleményben" az Országos Vízügyi Főigazgatóság. (Írta az ATV.hucikkében) A filozófus úr nem tud arról, hogy a víztömegek helyzeti energiáját kihasználó vízierőművek lehetőséget adnak arra hogy akkor használják fel, amikor nem használhatók a Nap- és szélerőművek. Kedvezőbbek az akkumulátoros tárolásnál.
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1
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elektronelektor
2026. augusztus 05. 16:26
"T. Péterelektronelektor 2026. augusztus 05. 16:20 • Szerkesztve Ez egy frissen meginduló vita, ez az első lépése, innen kezdd el: telex.hu/g7/kozelet/2026/08/05/paks-vizlepcso-duna-fajsz-politika-energia-vizszint" Köszönöm, elvtárs, a hivatkozott cikket ismerem, elolvastam. A kommentemben másra utaltam. Nem gond ha nem érti, nem önnek címeztem.
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1
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