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tarr zoltán kurultaj támogatás orbán viktor

Lesz Kurultaj, hiába támadta a tiszás miniszter

2026. augusztus 05. 15:26

Bíró András Zsolt szerint félreértelmezték a nyilvánosságra hozott levelet.

2026. augusztus 05. 15:26
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A Magyar-Turán Alapítvány szerint félrevezető következtetések születtek abból a levélből, amelyet Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter tett közzé a közelmúltban. Erről Bíró András Zsolt, az alapítvány kuratóriumi elnöke és a Kurultaj főszervezője beszélt a rendezvény sajtótájékoztatóján.

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Bíró elmondta, az idei lesz a kilencedik Kurultaj, amely az elmúlt tizennyolc évben több kormányzati cikluson át is fenn tudott maradni. Hangsúlyozta, hogy a rendezvény sikerét elsősorban a résztvevők és a hagyományőrző közösségek elkötelezettsége biztosította. Az idei program egyik kiemelt eseménye ismét a közel két kilométer hosszú seregszemle lesz.

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A főszervező egyúttal reményét fejezte ki, hogy a Tisza-kormány a jövőben is támogatja a Kurultaj megrendezését.

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A szervezők idén is jelentős érdeklődésre számítanak. A korábbi rendezvényeket három nap alatt több mint kétszázezren keresték fel, ezzel a Kurultaj Európa egyik legnagyobb hagyományőrző eseményévé vált.

Az idei találkozóra több mint húsz rokon nép delegációja érkezik, miközben mintegy kétezer lovas és gyalogos hagyományőrző mutatja be a korabeli harci kultúrát korhű felszerelésben.

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A levél még 2025-ben készült

A Magyar Nemzet kérdésére reagálva Bíró András Zsolt kitért arra a levélre is, amelyet Tarr Zoltán osztott meg a közösségi médiában.

Mint fogalmazott, a dokumentumot még 2025-ben írta Orbán Viktor akkori miniszterelnöknek, miután – állítása szerint – a kulturális tárca nem folyósította a korábban megítélt támogatásokat.

Bíró hangsúlyozta, hogy ennek a levélnek nincs köze ahhoz a támogatáshoz, amelyet az alapítvány a 2026-os országgyűlési választások után kapott. Hozzátette, az alapítvány minden támogatással szabályszerűen és átlátható módon elszámolt, a pályázati dokumentációk pedig rendelkezésre állnak.

Tarr Zoltán vizsgálatot helyezett kilátásba

Tarr Zoltán korábban Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a Magyar-Turán Alapítvány több mint félmilliárd forintos támogatásban részesült Hankó Balázs minisztériumától Orbán Viktor és Lezsák Sándor közbenjárásával, három nappal a 2026-os országgyűlési választások után.

A miniszter közölte, hogy valamennyi ilyen támogatást felülvizsgálnak, és szükség esetén jogi lépéseket is tesznek.

Bejegyzésében közzétette azt a levelet is, amelyben Bíró András Zsolt megköszönte Orbán Viktornak a 2025-ös Ősök Napja megrendezéséhez nyújtott segítséget, és egyúttal további támogatást kért a Kurultajt szervező alapítvány számára.

Nyitókép forrása: Kurultaj

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Összesen 10 komment

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pollip
2026. augusztus 05. 16:39
A Tisza kormány körül egyre több a félreértés, a visszavont jelölések bizonyos pozíciókra. Káosz az egész.
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0
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rugbista
2026. augusztus 05. 16:29
A tiszaros kormány nem a Kurultájt, hanem a buzulást támogatja majd.
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2
0
szilvarozsa
2026. augusztus 05. 16:24
Figyeljétek meg, decemberben már ezek is boldog hanukát fognak kívánni az országnak boldog karácsony helyett, mint ahogy ezt annak idején az a nyomorult Gyurcsán tette!
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2
0
Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 05. 16:20
nyafka nyafika, ki nem szarja le az egyházat? Mocskos csuhások!
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0
4
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