Lesz Kurultaj, hiába támadta a tiszás miniszter

A Magyar Nemzet kérdésére reagálva Bíró András Zsolt kitért arra a levélre is, amelyet Tarr Zoltán osztott meg a közösségi médiában.

Mint fogalmazott, a dokumentumot még 2025-ben írta Orbán Viktor akkori miniszterelnöknek, miután – állítása szerint – a kulturális tárca nem folyósította a korábban megítélt támogatásokat.

Bíró hangsúlyozta, hogy ennek a levélnek nincs köze ahhoz a támogatáshoz, amelyet az alapítvány a 2026-os országgyűlési választások után kapott. Hozzátette, az alapítvány minden támogatással szabályszerűen és átlátható módon elszámolt, a pályázati dokumentációk pedig rendelkezésre állnak.