Tageszeitung: Egyik autokratát cserélték a másikra Magyarországon?

„Magyar Péter első lépései arra utalnak, hogy vaskézzel kormányoz – pontosan úgy, mint Orbán Viktor” – írja Justin Stares, a brit Telegraph szerkesztője a Tageszeitung német lapban. A szerző szerint az első kormányzati intézkedések arra utalnak, hogy a kísértés túl nagy volt a korábbi rezsim eszközeinek megtartására, és Magyar Péter szintén vaskézzel kívánja irányítani az országot.

Stares szerint az egyik legvitatottabb politikai döntés Sulyok Tamás köztársasági elnök azonnali hatályú eltávolítása volt, amelyet az Amnesty International Magyarország is kritizált, hiányolva a jogállami, tisztességes eljárást. „Ezzel párhuzamosan megkezdődött az Alkotmánybíróság és a média korábbi, Orbán-hű tisztségviselőinek átfogó leváltása is. Bár Brüsszel üdvözölte a fordulatot – és az Európai Bizottság szinte azonnal feloldott 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrást –, a kritikusok szerint a módszerek a korábbi korszakot idézik.”