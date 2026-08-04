Tageszeitung: Egyik autokratát cserélték a másikra Magyarországon?

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A német lap szerzője szerint a szovjet időkre emlékeztető beavatkozás történt a magyar közmédiánál.
„Magyar Péter első lépései arra utalnak, hogy vaskézzel kormányoz – pontosan úgy, mint Orbán Viktor” – írja Justin Stares, a brit Telegraph szerkesztője a Tageszeitung német lapban. A szerző szerint az első kormányzati intézkedések arra utalnak, hogy a kísértés túl nagy volt a korábbi rezsim eszközeinek megtartására, és Magyar Péter szintén vaskézzel kívánja irányítani az országot.
Stares szerint az egyik legvitatottabb politikai döntés Sulyok Tamás köztársasági elnök azonnali hatályú eltávolítása volt, amelyet az Amnesty International Magyarország is kritizált, hiányolva a jogállami, tisztességes eljárást. „Ezzel párhuzamosan megkezdődött az Alkotmánybíróság és a média korábbi, Orbán-hű tisztségviselőinek átfogó leváltása is. Bár Brüsszel üdvözölte a fordulatot – és az Európai Bizottság szinte azonnal feloldott 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrást –, a kritikusok szerint a módszerek a korábbi korszakot idézik.”
A legdrámaibb beavatkozás a közmédiát érintette, ahol július 7-én a szovjet időkre emlékeztető módon egyszerűen lekapcsolták a hírműsorokat.
A képernyőkön egy bocsánatkérő üzenet jelent meg, amelyben elismerték, hogy a közmédia hosszú éveken át hazudott, és a független hírstratégia kialakításáig a tájékoztatást átmenetileg felfüggesztik. „Ez a radikális lépés komoly aggodalmakat szült azzal kapcsolatban, hogy a sajtószabadság helyreállítása helyett csupán az egyik pártkontroll cserélődik-e ki egy másikra” – írja a szerző, majd emlékeztet: nemzetközi szinten az ilyen típusú politikai tisztogatások nem példa nélküliek a térségben. „Amikor Donald Tusk lengyel miniszterelnök 2023 végén hivatalba lépett, kormánya szintén a törvényes utak megkerülésével, azonnali hatállyal bocsátotta el a köztévé és a közrádió vezetését, aminek következtében az egyik adó napokig teljesen sötét maradt. Újságíró-szervezetek szerint Magyarországnak most történelmi esélye van egy valóban plurális médiarendszer felépítésére, de a kudarc végleg eljátszhatja a sajtószabadságba vetett bizalmat.”
A szerző végül rámutat, hogy Európában sok helyen eleve másként értelmezik a demokráciát és a média szerepét, mint a hagyományos angolszász kultúrában. Franciaországban például Georges Pompidou és Emmanuel Macron is utalt már arra, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának lehetnek határai a közrend védelmében.
Kérdéses azonban, hogy Magyar Péter fejében ezek a nyugat-európai viták járnak-e, vagy éppen az a férfi a példaképe, akit épp most buktatott meg?” – írja a Telegraph szerkesztője.
Fotó: Balint Szentgallay / NurPhoto via AFP