Ft
Ft
39°C
22°C
Ft
Ft
39°C
22°C
08. 04.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 04.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
moszkva ukrán dróntámadás interfax andrej voroboj

Az ukránok ismét drónokkal szórták meg Moszkva környékét

2026. augusztus 04. 08:10

Többen meghaltak a régióban.

2026. augusztus 04. 08:10
null

Éjjel újabb ukrán dróntámadások érték az orosz fővárost és környékét, a csapásokban többen is meghaltak. Kedd reggel a moszkvai régió kormányzója, Andrej Voroboj közölte, öt ember életét vesztette, hatan megsebesültek – írta az Interfax orosz hírügynökség.

„Ma reggel a légvédelmi erők visszaverték a moszkvai régió ellen indított dróntámadásokat. Sajnos vannak halálesetek és sérültek. Az előzetes információk szerint öt ember meghalt, hatan pedig megsebesültek. Minden érintett megkapja a szükséges orvosi ellátást. Őszinte részvétemet fejezem ki az elhunytak családjainak és szeretteinek” – tudatta Telegram-csatornáján a kormányzó.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Vorobjov szerint

a Moszkvától mintegy ötven kilométerre lévő Novoszjolki ipari övezetben több helyen tűz ütött ki a drónok becsapódása miatt,

károk keletkeztek egy villamos alállomásban és egy közigazgatási épületben is – számolt be az MTI.

Az orosz hatóságok közlése szerint Ukrajna Szentpétervár térségét is támadta éjjel, dróntámadás miatt kigyulladt az egyik logisztikai létesítményük a leningrádi régióban, Krasznij Borjában. A személyzetet evakuálták, személyi sérülés nem történt.

nyitóképünk illusztráció: AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tomekjosef
2026. augusztus 04. 09:49
Vajon meddig tűrik el ezt az oroszok? Előbb, utóbb komolyan oda kell csapni, hogy több lehetősége ne legyen a neonáci rezsimnek.
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2026. augusztus 04. 09:44
folyt.: Jelenleg a Harkiv-Szumi régió összes benzinkútját megsemmisítik.(eddig több, mint 200-t) Mindegyiket meg fogják semmisíteni. Ez pedig azt jelenti, hogy az ottani lakosságnak nem lesz benzinje, és menekülni fognak. És miközben az oroszok utcáról utcára vonulnak, a civileknek nem esik bántódásuk” – állítja Ritter Ritter szerint senki és semmi sem mentheti meg Ukrajnát. „Jelenleg az infrastruktúra pusztul, és az oroszok bármit megtehetnének. Ukrajna egy halott nemzet. Ezt kell megérteniük az embereknek: ez egy halott nemzet” – hangsúlyozta
Válasz erre
2
0
falcatus-2
2026. augusztus 04. 09:44
Mivel Ukrajna és a NATO-országok elutasítják a konfliktus diplomáciai megoldását, Oroszország a csatatéren fog békét teremteni – mondta Scott Ritter katonai elemző és nyugalmazott amerikai tengerészgyalogsági hírszerző tiszt a YouTube- on . „Oroszország mindig is úriemberként viselkedett ebben a konfliktusban, lehetőséget teremtve a tárgyalásokra.Mivel Ukrajna és a NATO is elutasítja békét, az ajtó most becsapódott. Oroszország egyszerűen megnyeri ezt a konfliktust, és most már Ukrajna darabonként, lépésről lépésre történő elpusztításán dolgozik.
Válasz erre
2
0
google-2
2026. augusztus 04. 09:16
Az ukránok igazságos halált osztanak, na. Kételkedik valaki ebben? Utánajárunk.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!