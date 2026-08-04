Az ukránok ismét drónokkal szórták meg Moszkva környékét

Éjjel újabb ukrán dróntámadások érték az orosz fővárost és környékét, a csapásokban többen is meghaltak. Kedd reggel a moszkvai régió kormányzója, Andrej Voroboj közölte, öt ember életét vesztette, hatan megsebesültek – írta az Interfax orosz hírügynökség.

„Ma reggel a légvédelmi erők visszaverték a moszkvai régió ellen indított dróntámadásokat. Sajnos vannak halálesetek és sérültek. Az előzetes információk szerint öt ember meghalt, hatan pedig megsebesültek. Minden érintett megkapja a szükséges orvosi ellátást. Őszinte részvétemet fejezem ki az elhunytak családjainak és szeretteinek” – tudatta Telegram-csatornáján a kormányzó.