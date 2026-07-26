Zelenszkij: Oroszország 30 ezer észak-koreai katonát akar bevetni a konfliktusba

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„Ez nem csupán Ukrajnára jelent fenyegetést. Oroszország segít Észak-Koreának megtanulni, hogyan kell háborút viselni, fejleszteni a fegyvereit, és valódi harci tapasztalatot szerezni azok használatában” – mondta az ukrán elnök.
Volodimir Zelenszkij szombat esti videoüzenetében kijelentette, hogy Oroszország 30 ezer észak-koreai katonát akar bevetni a több mint négy éve tartó háborúba. Az ukrán elnök a közösségi médián azt is közölte, hogy orosz műholdak segítik Teheránt a közel-keleti támadások irányításában.
Látjuk Oroszország együttműködését Észak-Koreával is. Oroszország további 30 ezer észak-koreai katonát akar bevetni”
– mondta Zelenszkij hozzáfűzve, hogy Oroszország voronyezsi régiójában június óta folynak az előkészületek a fogadásukra.
A Moszkva és Phenjan közötti kölcsönös védelmi megállapodás értelmében Észak-Korea 2024-ben mintegy 14 ezer katonát küldött Oroszországba, hogy a Kurszki régióban harcoljanak az orosz erők oldalán Ukrajna ellen.
Zelenszkij szerint Észak-Korea arra készül, hogy új ballisztikus rakéta-indítókat szállítson Oroszországnak. „Ez nem csupán Ukrajnára jelent fenyegetést. Oroszország segít Észak-Koreának megtanulni, hogyan kell háborút viselni, fejleszteni a fegyvereit, és valódi harci tapasztalatot szerezni azok használatában” – mondta rámutatva, hogy ez fenyegetést jelent Ázsia minden olyan országára nézve, amely Észak-Korea rakétáinak hatótávolságán belül fekszik.
Zelenszkij szombaton az X közösségi platformon arról is beszámolt, hogy Ukrajna észlelte: Oroszország a Közel-Keleten végzett műholdas megfigyeléseinek eredményeit továbbítja Iránnak, hogy az képes legyen támadásait irányítani a régióban.
„Július eleje óta aktív orosz műholdas megfigyelést észleltünk az Öböl-államok és az ott található amerikai katonai létesítmények területén. Ezek a felvételek később Iránban is megjelennek” – közölte Zelenszkij. Az elnök hangsúlyozta, hogy egyértelmű összefüggés van Oroszországnak ezekről a helyszínekről készített műholdas felvételei és az iráni támadások között.
(MTI)
Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP