Zelenszkij: Oroszország 30 ezer észak-koreai katonát akar bevetni a konfliktusba

A Moszkva és Phenjan közötti kölcsönös védelmi megállapodás értelmében Észak-Korea 2024-ben mintegy 14 ezer katonát küldött Oroszországba, hogy a Kurszki régióban harcoljanak az orosz erők oldalán Ukrajna ellen.

Zelenszkij szerint Észak-Korea arra készül, hogy új ballisztikus rakéta-indítókat szállítson Oroszországnak. „Ez nem csupán Ukrajnára jelent fenyegetést. Oroszország segít Észak-Koreának megtanulni, hogyan kell háborút viselni, fejleszteni a fegyvereit, és valódi harci tapasztalatot szerezni azok használatában” – mondta rámutatva, hogy ez fenyegetést jelent Ázsia minden olyan országára nézve, amely Észak-Korea rakétáinak hatótávolságán belül fekszik.

Zelenszkij szombaton az X közösségi platformon arról is beszámolt, hogy Ukrajna észlelte: Oroszország a Közel-Keleten végzett műholdas megfigyeléseinek eredményeit továbbítja Iránnak, hogy az képes legyen támadásait irányítani a régióban.