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moszkva háború zelenszkij volodimir zelenszkij irán ukrajna oroszország

Zelenszkij: Oroszország 30 ezer észak-koreai katonát akar bevetni a konfliktusba

2026. július 26. 08:06

„Ez nem csupán Ukrajnára jelent fenyegetést. Oroszország segít Észak-Koreának megtanulni, hogyan kell háborút viselni, fejleszteni a fegyvereit, és valódi harci tapasztalatot szerezni azok használatában” – mondta az ukrán elnök.

2026. július 26. 08:06
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Volodimir Zelenszkij szombat esti videoüzenetében kijelentette, hogy Oroszország 30 ezer észak-koreai katonát akar bevetni a több mint négy éve tartó háborúba. Az ukrán elnök a közösségi médián azt is közölte, hogy orosz műholdak segítik Teheránt a közel-keleti támadások irányításában.

Látjuk Oroszország együttműködését Észak-Koreával is. Oroszország további 30 ezer észak-koreai katonát akar bevetni”

– mondta Zelenszkij hozzáfűzve, hogy Oroszország voronyezsi régiójában június óta folynak az előkészületek a fogadásukra.

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A Moszkva és Phenjan közötti kölcsönös védelmi megállapodás értelmében Észak-Korea 2024-ben mintegy 14 ezer katonát küldött Oroszországba, hogy a Kurszki régióban harcoljanak az orosz erők oldalán Ukrajna ellen.

Zelenszkij szerint Észak-Korea arra készül, hogy új ballisztikus rakéta-indítókat szállítson Oroszországnak. „Ez nem csupán Ukrajnára jelent fenyegetést. Oroszország segít Észak-Koreának megtanulni, hogyan kell háborút viselni, fejleszteni a fegyvereit, és valódi harci tapasztalatot szerezni azok használatában” – mondta rámutatva, hogy ez fenyegetést jelent Ázsia minden olyan országára nézve, amely Észak-Korea rakétáinak hatótávolságán belül fekszik.

Zelenszkij szombaton az X közösségi platformon arról is beszámolt, hogy Ukrajna észlelte: Oroszország a Közel-Keleten végzett műholdas megfigyeléseinek eredményeit továbbítja Iránnak, hogy az képes legyen támadásait irányítani a régióban.

„Július eleje óta aktív orosz műholdas megfigyelést észleltünk az Öböl-államok és az ott található amerikai katonai létesítmények területén. Ezek a felvételek később Iránban is megjelennek” – közölte Zelenszkij. Az elnök hangsúlyozta, hogy egyértelmű összefüggés van Oroszországnak ezekről a helyszínekről készített műholdas felvételei és az iráni támadások között.

(MTI)

Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

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Összesen 21 komment

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Sorrend:
orokkuruc-2
2026. július 26. 09:51
most készítik elő a baráti Ukrajnának szánt rombulusz által berángatandó segítséget. TISZARok, sorakozó, az első sorokba!
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2
0
Dunhill67
2026. július 26. 09:44
és?...ti meg,nyomorult hoholok cca. 3 éve amerikai és európai fegyverekkel,pénzzel szemétkedtek a ruszkival,hm?
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3
0
La Piovra
2026. július 26. 09:43
,,Ez nem csupán Ukrajnára jelent fenyegetést.” Igazad van! Az összes európai náci-liberális-bolsevik kutyára fenyegetést jelent!
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3
0
sanya55-2
2026. július 26. 09:38
Kontra a tiszás had Toka nagy vezírrel
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3
0
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