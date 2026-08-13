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vlagyimir putyin bbc japán oroszország

Japán szerint „elfogadhatatlan” Putyin Kuril-szigeteki látogatása

2026. augusztus 13. 14:41

Japán szerint súlyosan sérti a tokiói álláspontot Vlagyimir Putyin látogatása a vitatott Kuril-szigetek egyikén.

2026. augusztus 13. 14:41
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Japán miniszterelnöke, Szanae Takaicsi „teljes mértékben elfogadhatatlannak” nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtöki látogatását az Oroszország és Japán által is magának követelt Kuril-szigetek egyikén – írja a BBC. Az orosz állami média szerint Putyin Iturup szigetére látogatott, amelyet Japán Etorofunak nevez. 

A japán kormányfő úgy fogalmazott, az elnöki út tovább rontotta az oroszokkal szembeni japán közhangulatot.

A Kuril-szigetek déli részén fekvő négy szigetet Japán saját „északi területeinek” tekinti, Oroszország ugyanakkor ellenőrzi azokat. A szigetcsoportot a Szovjetunió a második világháború végén annektálta, mintegy 17 ezer japán lakost pedig kitelepítettek. A területi vita évtizedek óta terheli a két ország kapcsolatait, és hozzájárult ahhoz is, hogy Moszkva és Tokió a második világháború óta nem kötött békeszerződést.

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Takaicsi szerint Putyin látogatása „megsebzi a japán emberek érzéseit”, és összeegyeztethetetlen Tokió következetes álláspontjával. Toshimitsu Motegi japán külügyminiszter szintén tiltakozott, hangsúlyozva, hogy a szigetek „történelmileg és a nemzetközi jog alapján is eredendően Japán területét képezik”. A területi vita rendezésére irányuló korábbi kísérletek ugyanakkor kevés eredményt hoztak.

A Kuril-szigetek Oroszország számára stratégiai jelentőségűek, az elmúlt évtizedben jelentősen megerősítették katonai jelenlétüket a térségben. Iturupon található az oroszok egyik fontos regionális katonai repülőtere, miközben Moszkva rendszeresen tart hadgyakorlatokat a szigetek közelében. A térség feszültségét tovább növelte, hogy kínai és orosz hadihajók a múlt hónapban közös járőrözés során áthaladtak a Kuril-szigetek egyik szorosán.

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Összesen 107 komment

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bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. augusztus 14. 06:30
Nankingi vérengzés?
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0
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
•••
2026. augusztus 14. 06:27 Szerkesztve
Hirosima meg Nagaszaki nem fáj? Az nem sebezte meg a lelketeket? Amerika még mindig rajtatok ül. Az oroszok legalább nem atombombával telepítették ki a 16 ezer embert
Válasz erre
1
0
lucasko
2026. augusztus 14. 03:23
Miután egy kanadai férfit, Mr. Harrisont érintő kriptotranzakcióban átvertek, követtem a megfelelő kiberbűnözési jelentési lépéseket, és áttekintettem az FBI irányelveit. A folyamat során azt tanácsolták, hogy konzultáljak egy független behajtási szakértővel, és bemutattak Mr. Brownnak, akit a hackelés és a pénzvisszaszerzés terén jártasként írtak le. Először szkeptikus voltam, de a magyarázatai és a strukturált felülvizsgálati folyamata professzionálisnak tűnt, és az ügyem megoldódott. Ha átverés áldozata lettél, felveheted vele a kapcsolatot, hogy ellenőrizd, jogosult vagy-e a visszaszerzésre a Trustwave Cyber Defense-en keresztül. Erre az e-mail címre: [email protected]
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0
2
csapláros
2026. augusztus 14. 01:57
Canadian 2026. augusztus 14. 00:19 ..."Drága Oroszország anyácska! "... Jó cuccot szívtál. Jobban bebasztál tőle, mintha szarrá piáltad volna magadat.
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2
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