Japán szerint „elfogadhatatlan” Putyin Kuril-szigeteki látogatása

Japán miniszterelnöke, Szanae Takaicsi „teljes mértékben elfogadhatatlannak” nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtöki látogatását az Oroszország és Japán által is magának követelt Kuril-szigetek egyikén – írja a BBC. Az orosz állami média szerint Putyin Iturup szigetére látogatott, amelyet Japán Etorofunak nevez.

A japán kormányfő úgy fogalmazott, az elnöki út tovább rontotta az oroszokkal szembeni japán közhangulatot.

A Kuril-szigetek déli részén fekvő négy szigetet Japán saját „északi területeinek” tekinti, Oroszország ugyanakkor ellenőrzi azokat. A szigetcsoportot a Szovjetunió a második világháború végén annektálta, mintegy 17 ezer japán lakost pedig kitelepítettek. A területi vita évtizedek óta terheli a két ország kapcsolatait, és hozzájárult ahhoz is, hogy Moszkva és Tokió a második világháború óta nem kötött békeszerződést.