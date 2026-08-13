Japán szerint „elfogadhatatlan” Putyin Kuril-szigeteki látogatása

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Japán szerint súlyosan sérti a tokiói álláspontot Vlagyimir Putyin látogatása a vitatott Kuril-szigetek egyikén.
Japán miniszterelnöke, Szanae Takaicsi „teljes mértékben elfogadhatatlannak” nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtöki látogatását az Oroszország és Japán által is magának követelt Kuril-szigetek egyikén – írja a BBC. Az orosz állami média szerint Putyin Iturup szigetére látogatott, amelyet Japán Etorofunak nevez.
A japán kormányfő úgy fogalmazott, az elnöki út tovább rontotta az oroszokkal szembeni japán közhangulatot.
A Kuril-szigetek déli részén fekvő négy szigetet Japán saját „északi területeinek” tekinti, Oroszország ugyanakkor ellenőrzi azokat. A szigetcsoportot a Szovjetunió a második világháború végén annektálta, mintegy 17 ezer japán lakost pedig kitelepítettek. A területi vita évtizedek óta terheli a két ország kapcsolatait, és hozzájárult ahhoz is, hogy Moszkva és Tokió a második világháború óta nem kötött békeszerződést.
Takaicsi szerint Putyin látogatása „megsebzi a japán emberek érzéseit”, és összeegyeztethetetlen Tokió következetes álláspontjával. Toshimitsu Motegi japán külügyminiszter szintén tiltakozott, hangsúlyozva, hogy a szigetek „történelmileg és a nemzetközi jog alapján is eredendően Japán területét képezik”. A területi vita rendezésére irányuló korábbi kísérletek ugyanakkor kevés eredményt hoztak.
A Kuril-szigetek Oroszország számára stratégiai jelentőségűek, az elmúlt évtizedben jelentősen megerősítették katonai jelenlétüket a térségben. Iturupon található az oroszok egyik fontos regionális katonai repülőtere, miközben Moszkva rendszeresen tart hadgyakorlatokat a szigetek közelében. A térség feszültségét tovább növelte, hogy kínai és orosz hadihajók a múlt hónapban közös járőrözés során áthaladtak a Kuril-szigetek egyik szorosán.
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