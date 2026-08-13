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mi hazánk tóth máté Magyar Péter atomerőmű paks

Miközben Magyar Péter hétfőn az Országgyűlésben még gúnyolódott a mi javaslatainkon, végül pontosan a Mi Hazánk ötleteit hajtja most végre a paksi atomerőműnél

2026. augusztus 13. 10:37

A szó, amit keres a miniszterelnök; a köszönöm!

2026. augusztus 13. 10:37
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Toroczkai László
Toroczkai László
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„Miközben Magyar Péter hétfőn az Országgyűlésben még gúnyolódott a mi javaslatainkon, végül pontosan a Mi Hazánk ötleteit hajtja most végre a paksi atomerőműnél.

Hétfőn a parlamentben azt kérdeztem a kormánytól, hogy miért nem tette azt, amit a románok a cernavodai atomerőműnél, ahol két uszályt is elsüllyesztettek a víz duzzasztása érdekében, valamint fenékküszöböt is létrehoztak. Magyar Péter akkor gúnyolódva »atomfizikusnak« nevezett engem emiatt, és nem tartotta jó ötletnek a Mi Hazánk javaslatait.

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Most viszont Magyar Péter szó szerint ugyanazokat az intézkedéseket jelentette be Paksnál, ahol a dunai fenékküszöb építése után egy méterrel, két hajó elsüllyesztésével 20 centiméterrel kívánják megemelni a vízszintet.

A szó, amit keres a miniszterelnök; a köszönöm! Dr. Tóth Mátéval szívesen segítünk máskor is, hiszen számunkra Magyarország az első!”

Nyitókép: Facebook

 

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Összesen 90 komment

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Sorrend:
masikhozzaszolo
2026. augusztus 14. 10:13
Sokan atomerőművet akarnak működtetni. De kérem, megvolt a választás, a nagy többség megszavazta, semmit az ororsztól, nincs saját programunk, mondta a Tisza, az Unió írja, meg is mondták, gender, háború, nuku orosz energia, migráns, 1 milla marad, kerítéspénz nincs. Ez az EPP program, az lesz itt. Ez folyik. Most akkor már ne akarjunk mást, nem lenne demokratikus a nép szavával szembe haladni. Ne legyen magyar ne legyen ország, 1 Magyar legyen, aki megcsinálja. Ez történik.
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gullwing
2026. augusztus 14. 09:11
Na látod érdemes ezek után is a tiszával együtt szavazni! Megfogadják a tanácsaitokat! Amúgy nem tudtam hogy a tanyán ennyi az energetikai szakértő...
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balbako_
2026. augusztus 14. 07:58
Ez nem a Toroczkaiék ötlete, hanem a józan észé. (Amúgy a '80-as évek aszályában is alkalmazták, csak nem uszályokkal.) Tehát nincs új a nap alatt. Ami baj, hogy előbb elkezdték majd majdnem végrehajtották a Hibbant Néró agymenését, hogy állítsák le az erőművet. Senki sem mondta a kis pöcsnek, hogy van műszaki megoldás is. Pontosabban nem merték mondani neki végül a román példa megtetszett neki és elrendelte itt is. Ennyit a kormány szakembereiről és az ott uralkodó szakszerűtlenségről.
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beela1789-2
2026. augusztus 14. 06:13
Toroczkai Elnök Úr és DR. Tóth Máté JOGÁSZ nagyon fején találták a szöget! " Románia megkezdte az atomerőműve teljes leállítását (Infostart). Megkezdődött a cernavodai atomerőmű kettes blokkjának ellenőrzött leállítása csütörtökön a Duna vízszintjének folyamatos és jelentős csökkenése miatt - közölte az üzemeltető Nucleareletrica román állami vállalat. További 54 pesszimista cikk van pénteken 6:10-kor a hirkereso oldalon. A "Cernavoda" varázsszóra. Éljen a Mi hazánk és a román soviniszták örök, megbonthatatlan barát- sága!
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