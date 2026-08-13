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A szó, amit keres a miniszterelnök; a köszönöm!
„Miközben Magyar Péter hétfőn az Országgyűlésben még gúnyolódott a mi javaslatainkon, végül pontosan a Mi Hazánk ötleteit hajtja most végre a paksi atomerőműnél.
Hétfőn a parlamentben azt kérdeztem a kormánytól, hogy miért nem tette azt, amit a románok a cernavodai atomerőműnél, ahol két uszályt is elsüllyesztettek a víz duzzasztása érdekében, valamint fenékküszöböt is létrehoztak. Magyar Péter akkor gúnyolódva »atomfizikusnak« nevezett engem emiatt, és nem tartotta jó ötletnek a Mi Hazánk javaslatait.
Most viszont Magyar Péter szó szerint ugyanazokat az intézkedéseket jelentette be Paksnál, ahol a dunai fenékküszöb építése után egy méterrel, két hajó elsüllyesztésével 20 centiméterrel kívánják megemelni a vízszintet.
A szó, amit keres a miniszterelnök; a köszönöm! Dr. Tóth Mátéval szívesen segítünk máskor is, hiszen számunkra Magyarország az első!”
Nyitókép: Facebook