„Miközben Magyar Péter hétfőn az Országgyűlésben még gúnyolódott a mi javaslatainkon, végül pontosan a Mi Hazánk ötleteit hajtja most végre a paksi atomerőműnél.

Hétfőn a parlamentben azt kérdeztem a kormánytól, hogy miért nem tette azt, amit a románok a cernavodai atomerőműnél, ahol két uszályt is elsüllyesztettek a víz duzzasztása érdekében, valamint fenékküszöböt is létrehoztak. Magyar Péter akkor gúnyolódva »atomfizikusnak« nevezett engem emiatt, és nem tartotta jó ötletnek a Mi Hazánk javaslatait.