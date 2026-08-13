225 milliós GVH-bírságot kapott az eMAG, mert hiányosan teljesítette saját vállalásait

Ennek utóvizsgálatát részben már 2023-ban elvégezte a versenyhatóság, és megállapította, hogy a cégek hiányosan teljesítették saját vállalásaikat, amiért az eMAG újabb 50 millió forint bírságot kapott a GVH Versenytanácsától.

A versenyhivatal kiemelte: a 2021-ben lezárt eredeti eljárás eredményeként az eMAG egy csaknem 3 milliárd forintos, a hazai vállalkozásokat támogató program megvalósítását is vállalta. Ennek utóvizsgálatát 2025 februárjában kezdte meg a GVH.

A most lezárt eljárás során a nemzeti versenyhatóság megállapította, hogy az eMAG-ot üzemeltető vállalkozások a maguk által vállalt és a GVH által előírt kötelezettségeik egy részét ezúttal sem teljesítették, illetve a vállalásaikat nem az előírt tartalommal valósították meg.