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gazdasági versenyhivatal bírság emag

225 milliós GVH-bírságot kapott az eMAG, mert hiányosan teljesítette saját vállalásait

2026. augusztus 13. 11:14

Ez a GVH történetének második legnagyobb utóvizsgálati büntetése.

2026. augusztus 13. 11:14
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A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) utóvizsgálata szerint megint megszegték saját vállalásaikat az eMAG webáruház üzemeltetői, ezért a GVH Versenytanácsa 225 millió forint bírságot szabott ki a cégekre, amelyek elismerték a mulasztásokat.

A versenyhatóság csütörtöki közleményében felidézte, hogy számos szabálytalanságot és hiányosságot tártak fel 2021 májusában a romániai központú eMAG webáruház üzemeltetői – Dante International S.A., illetve Extreme Digital-eMAG Kft. – ellen folytatott eljárásban.

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A GVH akkor 200 millió forint bírságot szabott ki a cégekre, amelyek az eljárás eredményeként összesen mintegy 4 milliárd forint értékű intézkedéscsomagot is vállaltak.

Ennek utóvizsgálatát részben már 2023-ban elvégezte a versenyhatóság, és megállapította, hogy a cégek hiányosan teljesítették saját vállalásaikat, amiért az eMAG újabb 50 millió forint bírságot kapott a GVH Versenytanácsától.

A versenyhivatal kiemelte: a 2021-ben lezárt eredeti eljárás eredményeként az eMAG egy csaknem 3 milliárd forintos, a hazai vállalkozásokat támogató program megvalósítását is vállalta. Ennek utóvizsgálatát 2025 februárjában kezdte meg a GVH.

A most lezárt eljárás során a nemzeti versenyhatóság megállapította, hogy az eMAG-ot üzemeltető vállalkozások a maguk által vállalt és a GVH által előírt kötelezettségeik egy részét ezúttal sem teljesítették, illetve a vállalásaikat nem az előírt tartalommal valósították meg.

Emiatt a vállalt intézkedéscsomag eredményei elmaradtak a várakozásoktól, nem segítették elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét.

A webáruházat működtető cégek az eljárás során elismerték a mulasztásokat és lemondtak jogorvoslati jogukról.

Mindezek alapján szabta ki a GVH Versenytanácsa a 225 millió forint bírságot

– összegezte a versenyhatóság.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy ez a GVH történetének második legnagyobb utóvizsgálati bírsága.

Az eMAG Magyarország Kft.-t egy másik ügyben idén egyszer már megbírságolta a GVH, a magyar fogyasztók megtévesztése miatt a GVH Versenytanácsa 2026 januárjában 235 millió forint bírságot szabott ki.

Így az eMAG üzemeltetői összesen már 710 millió forint bírságot kaptak a magyar versenyhatóságtól az elmúlt években a visszatérő megtévesztések és mulasztások miatt – ismertette a versenyhivatal.

(MTI) 

Nyitókép: emag.hu

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Összesen 6 komment

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Dixtroy
2026. augusztus 14. 06:39
románok
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Globalfake
2026. augusztus 13. 17:15
multkor nem azt küldték amit rendeltem. A visszavételi igényt folyamatosan törülték a rendszerből. Amikor irásban megfenyegettem őket hatósági eljárással még aznap este felhívott a futárjuk, hogy holnap jön a visszáruért.
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0
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Magyarorszag-elveszett
2026. augusztus 13. 13:41
Rossz tapasztalatom van az EMAG-al. Egyszer vettem egy alkatrészt a fűnyírómhoz, persze hibásat küldtek. Visszaküldtem, és azzal az indokkal utasították el a visszatérítést, hogy szállítás vagy szerelés közben megsérült. Nekem kellett volna bizonyítani fényképekkel, hogy nem. No többet soha nem veszek az EMAG-ról. mert még a TEMU is rugalmasabb ilyen ügyben.
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madre79
2026. augusztus 13. 13:11
Magyar Péter mennyi bírságot kap? Egyetlen ígéretét sem teljesítette!
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