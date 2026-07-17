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európai bíróság ursula von der leyen brüsszel európai unió bírság magyarország Magyar Péter európai bizottság

Magyar Péter épp követeli vissza a migrációs bírságokat Brüsszeltől, de a jogi realitások nem neki kedveznek

2026. július 17. 13:58

A konfliktus gyökere, hogy az Európai Unió Bírósága 200 millió eurós egyszeri és napi egymillió eurós bírságot szabott ki Magyarországra, amiért nem hajtotta végre a menekültügyi szabályok módosítását előíró ítéletet.

2026. július 17. 13:58
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Újabb feszült fejezet nyílhat Budapest és Brüsszel kapcsolatában, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy kormánya vissza fogja követelni az Európai Uniótól a Magyarországra kirótt, 

immár csaknem egymilliárd euróra rúgó migrációs bírságokat, valamint a határidők elmulasztása miatt elveszített kétmilliárd eurós újjáépítési forrást. 

Az Euronews beszámolója szerint a kormányfő a hétéves uniós költségvetés elfogadásához szükséges vétójogot tervezi felhasználni zsarolási alapként, elemzők szerint azonban rendkívül kétséges, hogy ez a taktika sikeres lehet-e a merev uniós jogi és pénzügyi szabályozással szemben.

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A konfliktus gyökere az Európai Unió Bíróságának döntése, amely 200 millió eurós egyszeri büntetést és napi egymillió eurós bírságot szabott ki Magyarországra, amiért a korábbi Orbán-kormány nem hajtotta végre a menekültügyi szabályok módosítását előíró korábbi ítéletet. Bár Magyar Péter az áprilisi választási győzelme után a bírságok gyors rendezését ígérte, a gyakorlatban eddig nem történt előrelépés: 

hivatalba lépése óta a büntetés számlálója további 69 millió euróval ketyegett tovább. 

A miniszterelnök az Euronews kérdésére válaszolva politikai döntésnek és elfogadhatatlannak nevezte a büntetést, arra hivatkozva, hogy az európai fősodor ma már az általa is képviselt radikálisabb határvédelmi intézkedéseket és a menekültügyi eljárások unión kívülre helyezését támogatja.

Jogi szakértők szerint azonban Magyar Péter érvelése több sebből vérzik. 

Az Európai Bíróság ítéletei kötelező érvényűek, és az uniós jognak nincs olyan szabályozási mechanizmusa, amely lehetővé tenné a jogszerűen kiszabott és behajtott bírságok utólagos visszatérítését pusztán politikai alku alapján. Bár az Európai Bizottság valóban kísérletezik külső menekültügyi központok létrehozásával, ez nem törli el visszamenőleges hatállyal a korábbi magyar jogsértéseket. Így a miniszterelnök azon kijelentése, miszerint a változó európai hangulat miatt visszajár a büntetés összege, inkább tűnik belpolitikai retorikának, mintsem megalapozott jogi stratégiának.

Hasonlóan kérdéses a határidők elmulasztása miatt 2024-ben és 2025-ben végleg elveszített 2 milliárd eurós poszt-pandémiás újjáépítési forrás sorsa is. Magyar Péter azzal számol, hogy az év végéig lezárandó hétéves uniós költségvetés elfogadásához szükséges egyhangú döntést használja majd fel arra, hogy kikényszerítse a pénz visszafizetését. A költségvetési vétóval való fenyegetőzés azonban kétélű fegyver. Az uniós pénzügyi szabályok rendkívül szigorúak, az elévült vagy határidő miatt elveszett források újraélesztésére nincs törvényes út, Brüsszel pedig aligha fogja a saját pénzügyi szabályzatát áthágni egyetlen tagállam politikai nyomására.

Magyar Péter ugyan májusban megállapodott Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel a korábban jogállamisági „aggályok” miatt befagyasztott 16,4 milliárd eurónyi kohéziós és újjáépítési forrás felszabadításáról, ez a siker is erősen feltételes. Magyarországnak ugyanis egy sor szigorú reformot kell végrehajtania és teljesítenie ahhoz, hogy a pénzhez ténylegesen hozzá is férhessen. Az Euronews által bemutatott helyzet így azt mutatja, hogy miközben a kormányfő magabiztos győzelmi jelentéseket fogalmaz meg, a milliárdos bírságok és az elveszített források visszaszerzése a valóságban szinte áthághatatlan jogi és intézményi akadályokba ütközhet. 

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

 

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Összesen 39 komment

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auditorium
2026. július 17. 15:30
The Dublin II § 23 establishes the principle the only ONE Member State is responsible for examining an asylum application. Az OV-kormány ezt szigorúan betartotta, még ujjlenyomatot is kért, ami miatt akkor sok kritika érte az EU-tagországoktól. Azóta lazitottak ezen, behajóznak vagy bevándorolnak a balkáni utakon regisztrálás nélkül. Mind a gazdagabb ny-eu-i országokba menne, ahol számithatnak szociális segélyre vagy rokonok, ismerősök élnek ott és elégedettek, tehát hivják a többieket is. NEHÉZ feladat hárul MP-re, mert akármilyen kormány van Mo-n azt akarja sok tagország leginkább a svédek, németek, osztrákok, franciák, belgák, tuskó lengyelei, h. a mi teheneink is döglődjenek. Ezért nem kellett volna hangoztatni, "nálunk nincs egyetlen migráns sem." Már késő, de megfogadandó a közmondás: " Ne szólj szám, nem fáj fejem. " Dialógus és retorika - konkrét retorikai fogásokat, meggyőzési stratégiákat, érveléstechnikát tartalmaz dörzsölten.
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fullfater
2026. július 17. 15:12
Peter Magyar önbizalma határtalan de a brüsszeli erők amik hatalomba helyezték kiszabják a korlátait is. Peter Magyar egyszerűen megbénul a brüsszeli szponzorai nélkül. Mérhetetlen önteltségét, modortalanságát, neveletlenségét és oktalanságát mutatja, hogy beleharap a gazdái kezébe. Persze a gazdák néhány pofonnal helyre teszik majd. Ha az nem elég akkor fölkoncolják előbb politikailag majd akár fizikailag is. Még Monacoba se kell menjen érte.
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5
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templar62
2026. július 17. 15:11
Seherezádé = se here , se zádé .
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pollip
2026. július 17. 15:03
MP -nek be kell engednie a migránsokat. Majd akkor eltörlik a büntit.
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