Magyar Péter épp követeli vissza a migrációs bírságokat Brüsszeltől, de a jogi realitások nem neki kedveznek

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A konfliktus gyökere, hogy az Európai Unió Bírósága 200 millió eurós egyszeri és napi egymillió eurós bírságot szabott ki Magyarországra, amiért nem hajtotta végre a menekültügyi szabályok módosítását előíró ítéletet.
Újabb feszült fejezet nyílhat Budapest és Brüsszel kapcsolatában, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy kormánya vissza fogja követelni az Európai Uniótól a Magyarországra kirótt,
immár csaknem egymilliárd euróra rúgó migrációs bírságokat, valamint a határidők elmulasztása miatt elveszített kétmilliárd eurós újjáépítési forrást.
Az Euronews beszámolója szerint a kormányfő a hétéves uniós költségvetés elfogadásához szükséges vétójogot tervezi felhasználni zsarolási alapként, elemzők szerint azonban rendkívül kétséges, hogy ez a taktika sikeres lehet-e a merev uniós jogi és pénzügyi szabályozással szemben.
A konfliktus gyökere az Európai Unió Bíróságának döntése, amely 200 millió eurós egyszeri büntetést és napi egymillió eurós bírságot szabott ki Magyarországra, amiért a korábbi Orbán-kormány nem hajtotta végre a menekültügyi szabályok módosítását előíró korábbi ítéletet. Bár Magyar Péter az áprilisi választási győzelme után a bírságok gyors rendezését ígérte, a gyakorlatban eddig nem történt előrelépés:
hivatalba lépése óta a büntetés számlálója további 69 millió euróval ketyegett tovább.
A miniszterelnök az Euronews kérdésére válaszolva politikai döntésnek és elfogadhatatlannak nevezte a büntetést, arra hivatkozva, hogy az európai fősodor ma már az általa is képviselt radikálisabb határvédelmi intézkedéseket és a menekültügyi eljárások unión kívülre helyezését támogatja.
Jogi szakértők szerint azonban Magyar Péter érvelése több sebből vérzik.
Az Európai Bíróság ítéletei kötelező érvényűek, és az uniós jognak nincs olyan szabályozási mechanizmusa, amely lehetővé tenné a jogszerűen kiszabott és behajtott bírságok utólagos visszatérítését pusztán politikai alku alapján. Bár az Európai Bizottság valóban kísérletezik külső menekültügyi központok létrehozásával, ez nem törli el visszamenőleges hatállyal a korábbi magyar jogsértéseket. Így a miniszterelnök azon kijelentése, miszerint a változó európai hangulat miatt visszajár a büntetés összege, inkább tűnik belpolitikai retorikának, mintsem megalapozott jogi stratégiának.
Hasonlóan kérdéses a határidők elmulasztása miatt 2024-ben és 2025-ben végleg elveszített 2 milliárd eurós poszt-pandémiás újjáépítési forrás sorsa is. Magyar Péter azzal számol, hogy az év végéig lezárandó hétéves uniós költségvetés elfogadásához szükséges egyhangú döntést használja majd fel arra, hogy kikényszerítse a pénz visszafizetését. A költségvetési vétóval való fenyegetőzés azonban kétélű fegyver. Az uniós pénzügyi szabályok rendkívül szigorúak, az elévült vagy határidő miatt elveszett források újraélesztésére nincs törvényes út, Brüsszel pedig aligha fogja a saját pénzügyi szabályzatát áthágni egyetlen tagállam politikai nyomására.
Magyar Péter ugyan májusban megállapodott Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel a korábban jogállamisági „aggályok” miatt befagyasztott 16,4 milliárd eurónyi kohéziós és újjáépítési forrás felszabadításáról, ez a siker is erősen feltételes. Magyarországnak ugyanis egy sor szigorú reformot kell végrehajtania és teljesítenie ahhoz, hogy a pénzhez ténylegesen hozzá is férhessen. Az Euronews által bemutatott helyzet így azt mutatja, hogy miközben a kormányfő magabiztos győzelmi jelentéseket fogalmaz meg, a milliárdos bírságok és az elveszített források visszaszerzése a valóságban szinte áthághatatlan jogi és intézményi akadályokba ütközhet.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP