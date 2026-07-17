Magyar Péter épp követeli vissza a migrációs bírságokat Brüsszeltől, de a jogi realitások nem neki kedveznek

Újabb feszült fejezet nyílhat Budapest és Brüsszel kapcsolatában, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy kormánya vissza fogja követelni az Európai Uniótól a Magyarországra kirótt,

immár csaknem egymilliárd euróra rúgó migrációs bírságokat, valamint a határidők elmulasztása miatt elveszített kétmilliárd eurós újjáépítési forrást.

Az Euronews beszámolója szerint a kormányfő a hétéves uniós költségvetés elfogadásához szükséges vétójogot tervezi felhasználni zsarolási alapként, elemzők szerint azonban rendkívül kétséges, hogy ez a taktika sikeres lehet-e a merev uniós jogi és pénzügyi szabályozással szemben.