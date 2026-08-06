Hivatalos: Vitális Milán négy évre írt alá az AEK Athénhoz

Vitális javarészt Győrben nevelkedett és a felnőttek között is ott mutatkozott be, majd a szlovákiai Dunaszerdahelyen is futballozott. Tavaly végleg visszatért az ETO-hoz, amely az előző idényben megszerezte története ötödik bajnoki címét és ebben elévülhetetlen érdemeket szerzett a 24 éves játékos, aki a válogatottban is bemutatkozott, azóta pedig nyolcszor öltötte magára a címeres mezt. Az NB I előző szezonjának legjobbja Varga Barnabáshoz csatlakozik, aki télen a Ferencvárostól igazolt a sárga-feketékhez.