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magyar válogatott aek athén vitális milán válogatott

Hivatalos: Vitális Milán négy évre írt alá az AEK Athénhoz

2026. augusztus 06. 11:30

Az NB I előző szezonjának legjobbja Varga Barnabáshoz csatlakozik, aki télen a Ferencvárostól igazolt a sárga-feketékhez.

2026. augusztus 06. 11:30
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A magyar válogatott Vitális Milán a Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén labdarúgócsapatában folytatja pályafutását.

A görög bajnoki címvédő klub csütörtöki közlése szerint a magyar bajnoki aranyérmes Győrtől megszerzett középpályás 2030 nyaráig szóló szerződést írt alá.

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Vitális javarészt Győrben nevelkedett és a felnőttek között is ott mutatkozott be, majd a szlovákiai Dunaszerdahelyen is futballozott. Tavaly végleg visszatért az ETO-hoz, amely az előző idényben megszerezte története ötödik bajnoki címét és ebben elévülhetetlen érdemeket szerzett a 24 éves játékos, aki a válogatottban is bemutatkozott, azóta pedig nyolcszor öltötte magára a címeres mezt. Az NB I előző szezonjának legjobbja Varga Barnabáshoz csatlakozik, aki télen a Ferencvárostól igazolt a sárga-feketékhez.

A 14-szeres bajnok és 16-szoros görög kupagyőztes klub augusztus 22-én kezdi hazája pontvadászatát az Iraklisz ellen, a Bajnokok Ligája selejtezőjének utolsó fordulójában pedig a bolgár Levszki Szófia vagy a kazah Kairat Almati lesz az ellenfele a főtáblára kerülésért.

(MTI)

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

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Összesen 2 komment

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bituman
2026. augusztus 06. 12:08
Kiváncsi vagyok, de sztem jövő ilyenkor hazamenekül, vagy szokás szerint még elténfereg évenként egyre gyengébb bajnokságokban és csapatokban.
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napredbosna
2026. augusztus 06. 11:59
A nem túl távoli jövőben a Liverpool-AEK meccsen az egyik csapat játékosa valami csúnyát mond a másik csapat játékosának és a magyar anyanyelvű bíró kiállítja...
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