Hivatalos: Vitális Milán négy évre írt alá az AEK Athénhoz

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Az NB I előző szezonjának legjobbja Varga Barnabáshoz csatlakozik, aki télen a Ferencvárostól igazolt a sárga-feketékhez.
A magyar válogatott Vitális Milán a Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén labdarúgócsapatában folytatja pályafutását.
A görög bajnoki címvédő klub csütörtöki közlése szerint a magyar bajnoki aranyérmes Győrtől megszerzett középpályás 2030 nyaráig szóló szerződést írt alá.
Vitális javarészt Győrben nevelkedett és a felnőttek között is ott mutatkozott be, majd a szlovákiai Dunaszerdahelyen is futballozott. Tavaly végleg visszatért az ETO-hoz, amely az előző idényben megszerezte története ötödik bajnoki címét és ebben elévülhetetlen érdemeket szerzett a 24 éves játékos, aki a válogatottban is bemutatkozott, azóta pedig nyolcszor öltötte magára a címeres mezt. Az NB I előző szezonjának legjobbja Varga Barnabáshoz csatlakozik, aki télen a Ferencvárostól igazolt a sárga-feketékhez.
A 14-szeres bajnok és 16-szoros görög kupagyőztes klub augusztus 22-én kezdi hazája pontvadászatát az Iraklisz ellen, a Bajnokok Ligája selejtezőjének utolsó fordulójában pedig a bolgár Levszki Szófia vagy a kazah Kairat Almati lesz az ellenfele a főtáblára kerülésért.
(MTI)
Fotó: Bodnár Boglárka/MTI