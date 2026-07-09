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magyar válogatott loic nego omonia nicosi Ciprus átigazolás

Hivatalos: Cipruson folytatja a magyar válogatott labdarúgó

2026. július 09. 12:32

Loic Nego kétéves szerződést kötött a ciprusi labdarúgó-bajnokságban címvédő Omonia Nicosiával.

2026. július 09. 12:32
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Kétéves szerződést kötött Loic Nego a ciprusi labdarúgó-bajnokságban címvédő Omonia Nicosiával.

A francia születésű de 48-szoros magyar válogatott védő az előző három idényben a francia élvonalban szereplő Le Havre játékosa volt, csütörtökön viszont a 22-szeres ciprusi bajnok bejelentette honlapján a 35 éves labdarúgó leigazolását.

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A védelem és a középpálya jobb oldalán is bevethető légiós Magyarországon az Újpest, majd 2015-től nyolc éven keresztül a Videoton labdarúgója volt. Mindkét klubbal nyert Magyar Kupát, s utóbbival bajnoki címet is. Az NB I-ben 259 mérkőzésen lépett pályára, és 34 gólt szerzett.

(MTI) 

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Nyitókép: omonoiafc.com

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