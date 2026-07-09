Hivatalos: Cipruson folytatja a magyar válogatott labdarúgó

A védelem és a középpálya jobb oldalán is bevethető légiós Magyarországon az Újpest, majd 2015-től nyolc éven keresztül a Videoton labdarúgója volt. Mindkét klubbal nyert Magyar Kupát, s utóbbival bajnoki címet is. Az NB I-ben 259 mérkőzésen lépett pályára, és 34 gólt szerzett.