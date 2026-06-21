„Libabőrös lettem a nevek hallatán” – Hajdu Attila a magyar válogatott kapusairól és Dibusz Dénes szerepéről



Hajdu Attilát arról is kérdeztük, hogy vajon miért jönnek ki folyamatosan jobbnál jobb magyar kapusok az utánpótlásból, hogy mi is a magyarok a titka.

„Ha húsz évvel ezelőtt kérdezi, azt válaszoltam volna, hogy a magyar kapusok mindig is technikásak voltak, a képzésük során például nagyon nagy időt és jelentőséget szántak a labdafogásra. Igaz, hogy csapattagok, de sokkal inkább számítanak egyéni sportolónak, hiszen külön edzenek, készülnek. A tehetség pedig sokkal jobban kijön egy egyéni sportolónál, mint egy csapatban versenyzőnél.

Mi, magyarok egyébként szerintem idő előtt ráeszméltünk arra, hogy a kapusnak külön képzésre van szüksége, külön edző kell neki, és ennek köszönhetően lettek jó kapusaink, akik aztán megállták a helyüket a világban”

– mondta a Fradi-ikon.

„Ma már viszont mindenhol hasonló a képzés, hasonlóak az edzésmódszerek és az, ahogyan nevelik őket. Abban soha nem volt kétségem, hogy a magyar emberek és a magyar sportolók tehetségesek lennének. A focisták is azok, csak a mezőnyjátékosainknak nehezebb érvényesülniük, mint a kapusoknak.

A legtöbb azon múlik, hogyan nőnek fel a gyerekek, hogyan gondolkodnak és szocializálódnak, kik veszik őket körül. Tehetségek pedig mindig születnek Magyarországon, erre nagyon jó példa Szoboszlai Dominik. De visszatérve a kapusokra, ha egy kapusnak jó a feje, jó a háttere, jó az edzője, akkor hamarabb ki tud tűnni, mint egy mezőnyjátékos.”

Nyitókép: Illyés Tibor/MTI/MTVA