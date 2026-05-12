Rossi a Mandineren keresztül üzent: garanciát kér a Premier League-csapattól az egyik magyar miatt

Változások a magyar válogatottnál – Marco Rossi elárulta, kik számíthatnak meghívóra
Hosszabb felkészülés és bővebb keret várható a júniusi meccsek előtt.
A szövetségi kapitány kedden kihirdette 29 tagú játékoskeretét a Finnország és a Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésekre. A magyar válogatott sajtótájékoztatóján Marco Rossi beszélt az újonc Kovács Bendegúzról, a kimaradó Nikitscher Tamásról és Tóth Alexről is.
A magyar labdarúgó-válogatott június elején előbb Finnországgal a Puskás Arénában, majd Kazahsztánnal a debreceni Nagyerdei Stadionban játszik felkészülési mérkőzést. A nemzeti együttes szövetségi kapitánya, Marco Rossi már előre elárulta, hogy ezúttal bővebb kerettel, 25 mezőnyjátékossal és 4 kapussal fog dolgozni, ráadásul az összetartás a megszokottnál hosszabb, másfél hetes lesz a találkozók előtt.
Az olasz-magyar szakember szokásához híven Telkiben, magyarul ismertette a névsort, melybe bekerült újoncként a holland AZ Alkmaar 19 éves magyar támadója, Kovács Bendegúz is. Elsőre rögtön arról kérdezték Rossit, mi változott a legutóbbi kerethirdetés óta, amikor még nem szavazott a tehetségnek bizalmat.
„Semmi az égvilágon – válaszolta a kapitány. – Két okból hívtam be. Az egyik, hogy Varga Barnabáson kívül nincs másik középcsatárunk. Ezen kívül most már értékelhetjük a tulajdonságait, mert bemutatkozott a holland élvonalban, illetve a Konferencia-ligában is. Egy tizenkilenc éves játékosról beszélünk, akinek a statisztikáit még nem szabad nézni, mert felnőttcsapatban merőben más dolog játszani. Szeretnénk megnézni, hogyan edz együtt a többiekkel. Egyáltalán nem biztos, hogy pályára fog lépni. Ha nem lesznek sérültjeink, akkor az első hét után lehet, hogy két mezőnyjátékost és egy kapust hazaengedünk.”
Nikitscher Tamás viszont megint kimaradt a magyar válogatottból, pedig rendszeresen játszik a portugál első osztályban.
Rosszul tették, ha azt gondolták, hogy alapember lehet. A Nemzetek Ligájában játszott velünk néhány meccset, de úgy láttuk, hogy hatos és nyolcas pozícióban még Magyarországon is vannak ügyesebb és gyorsabb játékosok, akik előre toltabb pozícióban játszanak.
A portugál bajnokság nyilván erős, de a csapata ott a közép, alsó színvonalat képviseli. Ha őt behívtam volna, akkor el kellett volna döntenem, hogy kire ne számítsak a középpályáról.”
A Mandiner ezután arról érdeklődött: mennyire tartaná aggasztónak a válogatott szempontjából, ha a Bournemouth légiósa, Tóth Alex a szeptemberi tétmeccsekre sem tudná beverekedni magát angol klubcsapatába, ahol jelenleg csak perceket kap.
„A szeptemberi találkozók idejére már hét-kilenc meccsen is túl lesznek a bajnokságok, úgyhogy majd abban a pillanatban kell kiértékelnem a játékosok állapotát. Akkor majd azokat kell meghívnom, akik formában lesznek. Most tágabb keretet hirdethettem még ki, ráadásul a középpályások tekintetében nagy a bőség, ami azért a korábbi években nem volt így. Alex fontos játékos, aki a válogatott számára már bizonyított, amikor rendszeresen játszott a Ferencvárosban. Most a Bournemouth-ban nincs meg a mérkőzésszáma, a szlovénok és a görögök elleni felkészülési meccseken több játékpercet kapott, mint a klubjában. Persze azt is nézni kell, hogy a klubtársai és ellenfelei nagyon magas színvonalat képviselnek. A saját érdekében azt kívánom neki, hogy játszassák sokat.
A következő idényre garanciát kell kérnie a klubjától arra, hogy játéklehetőséget kapjon. Vagy más megoldást is lehet találni, például kölcsönadhatják az angol másodosztályba. Én csak akkor tudom majd meghívni, ha folyamatosan játszik, kell, hogy legyen meccsritmusa.”
Marco Rossi ezután arról is beszélt, hogy kapusposzton hosszabb távon Tóth Balázsra és Pécsi Árminra is számít, míg Szappanos Péter valószínűleg utoljára kapott tőle meghívót.
Éppen ezért szeretném Szappanosnak is megadni az időt a második meccsen. Ezzel szeretném elismerni a munkáját, amit harmadik számú kapuskánt nyújtott. Megérdemli egy kis időre a rivaldafényt.”
A Ferencváros argentin-spanyol védőjének, Mariano Gómeznek a honosítása is szóba került.
Én csak annyit tudok, nincsenek meg azok a feltételek, hogy meghívhassam a válogatottba. Ahhoz még négy és fél évet kell az NB I-ben játszania, vélhetően már nem én leszek az, aki akkor meghívja. Addigra harminckét éves lesz. Van, aki akkor még topszinten teljesít, de vannak, akik addigra már kezdenek kopni. Most nem lehet meghívni, az biztos.”
Végül arról is kifejtette véleményét, milyen hatással lehet a magyar futballra, ha a hétvégén az ETO megtöri az FTC 7 éve tartó egyeduralmát, és bajnok lesz.
„Szerintem az csak a Ferencvárosra lesz hatással. Szép szezont zártak Európában, megnyerték a kupát, de a bajnokság nyilván fontosabb. Nincs még lefutva, bármi megtörténhet, de azért a Győrnek nagyobb az esélye. Papíron ez a helyzet, de én megfogadtam, hogy nem fogadok. De ez csak a Fradira, nem a magyar futballra lesz hatással.”
A MAGYAR VÁLOGATOTT 29 FŐS BŐ KERETE
Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ – Hollandia), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
