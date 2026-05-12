Rossi a Mandineren keresztül üzent: garanciát kér a Premier League-csapattól az egyik magyar miatt

A Mandiner ezután arról érdeklődött: mennyire tartaná aggasztónak a válogatott szempontjából, ha a Bournemouth légiósa, Tóth Alex a szeptemberi tétmeccsekre sem tudná beverekedni magát angol klubcsapatába, ahol jelenleg csak perceket kap.

„A szeptemberi találkozók idejére már hét-kilenc meccsen is túl lesznek a bajnokságok, úgyhogy majd abban a pillanatban kell kiértékelnem a játékosok állapotát. Akkor majd azokat kell meghívnom, akik formában lesznek. Most tágabb keretet hirdethettem még ki, ráadásul a középpályások tekintetében nagy a bőség, ami azért a korábbi években nem volt így. Alex fontos játékos, aki a válogatott számára már bizonyított, amikor rendszeresen játszott a Ferencvárosban. Most a Bournemouth-ban nincs meg a mérkőzésszáma, a szlovénok és a görögök elleni felkészülési meccseken több játékpercet kapott, mint a klubjában. Persze azt is nézni kell, hogy a klubtársai és ellenfelei nagyon magas színvonalat képviselnek. A saját érdekében azt kívánom neki, hogy játszassák sokat.