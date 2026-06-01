Minden felfordulhat Franciaországban: két euroszkeptikus jelölt csaphat össze az elnökválasztáson

Jordan Bardella, a jobboldali Nemzeti Tömörülés vezetője lehet a legesélyesebb induló a jövőre megrendezendő francia elnökválasztáson – derül ki a Europe Elects felméréséből.

Az adatok szerint Bardella népszerűsége jelenleg 34 százalékon áll.

Édouard Philippe, Le Havre volt polgármestere és korábbi miniszterelnök, centrista politikus áll 14 százalékon, őt követi 13 százalékkal harmadik helyen Jean-Luc Mélenchon szélsőbaloldali politikus. Gabriel Attal, korábbi miniszterelnök népszerűsége 9 százalékon áll. Éric Zemmour, író jobboldali politikus népszerűsége pedig 4 százalékon áll.