Minden felfordulhat Franciaországban: két euroszkeptikus jelölt csaphat össze az elnökválasztáson

Brüsszel aggódik: vagy patrióta vagy szélsőbaloldali elnököt választhat Franciaország
A radikális jobboldal a szélsőbaloldallal csaphat össze 2027-ben.
Igazi bal-jobb összecsapásra van kilátás.
Jordan Bardella, a jobboldali Nemzeti Tömörülés vezetője lehet a legesélyesebb induló a jövőre megrendezendő francia elnökválasztáson – derül ki a Europe Elects felméréséből.
Az adatok szerint Bardella népszerűsége jelenleg 34 százalékon áll.
Édouard Philippe, Le Havre volt polgármestere és korábbi miniszterelnök, centrista politikus áll 14 százalékon, őt követi 13 százalékkal harmadik helyen Jean-Luc Mélenchon szélsőbaloldali politikus. Gabriel Attal, korábbi miniszterelnök népszerűsége 9 százalékon áll. Éric Zemmour, író jobboldali politikus népszerűsége pedig 4 százalékon áll.
Az igazi kérdés valójában az, hogy ki lesz az, aki Bardella mellett bekerül az elnökválasztás második fordulójába. A jelenlegi adatok szerint olyan kicsi a különbség Philippe és Mélenchon között, hogy lehetetlen megmondani. A szélsőbaloldali politikus népszerűsége ugyanakkor az elmúlt hónapokban meredeken emelkedett; ha ez a trend folytatódik, akkor minden bizonnyal ő lesz Bardella kihívója.
A baloldali politikus erősödésében nagy szerepet játszott, hogy hivatalosan is bejelentette indulását, valamint intenzív médiakampányt kezdett. Mélenchon támogatottságának nagy részét a munkásosztály és a bevándorlói közösségek adják.
Mindeközben Philippe egyre nehezebb helyzetbe kerül. A gyanú szerint közpénzekkel kapcsolatos visszaélések történhettek, a vizsgálat pedig jelentősen rontotta Philippe politikai pozícióját. Amennyiben Mélenchon kerülne a második fordulóba, azért is lenne különleges,
mivel habár a politikai spektrum teljesen ellentétes feléről érkeznek, mindkettőjük határozottan euroszkeptikus politikus.
Philippe szerint ez a forgatókönyv maga lenne a rémálom, különösen, hogy a felmérések szerint Bardella nagyarányú győzelmet aratna a Mélenchon elleni párharcban.
Nyitókép forrása: Gabriel BOUYS / AFP
