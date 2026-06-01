Ft
Ft
24°C
18°C
Ft
Ft
24°C
18°C
06. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Jordan Bardella nemzeti tömörülés franciaország elnökválasztás

Minden felfordulhat Franciaországban: két euroszkeptikus jelölt csaphat össze az elnökválasztáson

2026. június 01. 19:03

Igazi bal-jobb összecsapásra van kilátás.

2026. június 01. 19:03
null

Jordan Bardella, a jobboldali Nemzeti Tömörülés vezetője lehet a legesélyesebb induló a jövőre megrendezendő francia elnökválasztáson – derül ki a Europe Elects felméréséből.

Az adatok szerint Bardella népszerűsége jelenleg 34 százalékon áll.

Édouard Philippe, Le Havre volt polgármestere és korábbi miniszterelnök, centrista politikus áll 14 százalékon, őt követi 13 százalékkal harmadik helyen Jean-Luc Mélenchon szélsőbaloldali politikus. Gabriel Attal, korábbi miniszterelnök népszerűsége 9 százalékon áll. Éric Zemmour, író jobboldali politikus népszerűsége pedig 4 százalékon áll.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az igazi kérdés valójában az, hogy ki lesz az, aki Bardella mellett bekerül az elnökválasztás második fordulójába. A jelenlegi adatok szerint olyan kicsi a különbség Philippe és Mélenchon között, hogy lehetetlen megmondani. A szélsőbaloldali politikus népszerűsége ugyanakkor az elmúlt hónapokban meredeken emelkedett; ha ez a trend folytatódik, akkor minden bizonnyal ő lesz Bardella kihívója.

A baloldali politikus erősödésében nagy szerepet játszott, hogy hivatalosan is bejelentette indulását, valamint intenzív médiakampányt kezdett. Mélenchon támogatottságának nagy részét a munkásosztály és a bevándorlói közösségek adják.

Mindeközben Philippe egyre nehezebb helyzetbe kerül. A gyanú szerint közpénzekkel kapcsolatos visszaélések történhettek, a vizsgálat pedig jelentősen rontotta Philippe politikai pozícióját. Amennyiben Mélenchon kerülne a második fordulóba, azért is lenne különleges, 

mivel habár a politikai spektrum teljesen ellentétes feléről érkeznek, mindkettőjük határozottan euroszkeptikus politikus.

Philippe szerint ez a forgatókönyv maga lenne a rémálom, különösen, hogy a felmérések szerint Bardella nagyarányú győzelmet aratna a Mélenchon elleni párharcban.

Nyitókép forrása: Gabriel BOUYS / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fatman
2026. június 01. 19:37
igen-igen... Brüsszel aggódik... :)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!