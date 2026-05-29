Ft
Ft
24°C
9°C
Ft
Ft
24°C
9°C
05. 29.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 29.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
ursula von der leyen franciaország politico bizottság Kínai Népköztársaság németország európai bizottság

Háborúra készül Ursula von der Leyen, Franciaország támogatja, Németország viszont határozottan ellenzi az ötletet

2026. május 29. 09:45

Az Európai Bizottság elnöke meg akarja védeni Európát, ám elképzelését korántsem támogatja mindenki.

2026. május 29. 09:45
null

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen arra készül, hogy a kulcsfontosságú uniós tisztségviselők támogatását kérje a támogatott kínai import elleni határozott fellépéshez – írta meg a Politico. Ezzel azonban komoly belső konfliktus elé néz azokkal a tagállamokkal, amelyek továbbra is igyekeznek megvédeni gazdasági kapcsolataikat Pekinggel. 

Az Európai Bizottság biztosai pénteken ülnek össze, hogy megvitassák az EU és Kína közötti kapcsolatok jövőjét. Míg a Franciaország által vezetett kormányok határozott fellépést követelnek saját iparáguk védelmében az agresszív kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, addig mások – élükön a jelentős exportőr Németországgal – 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

óvatosságra intenek, tartva attól, hogy elveszíthetik hozzáférésüket a hatalmas kínai piachoz.

A vita hátterében az áll, hogy az unió árukereskedelmi mérleghiánya Kínával szemben a 2024-es 312 milliárd euróról tavaly 360 milliárd euróra duzzadt, és a legfrissebb kereskedelmi adatok szerint 2026 első negyedévében ez a folyamat még tovább gyorsult. Von der Leyen és kabinetfőnöke, Björn Seibert a gazdasági nehézségeket kihasználva próbálnak érveket felsorakoztatni a Pekinggel szembeni keményebb fellépés mellett.

Stéphane Séjourné, az EU ipari biztosa a Politiconak nyilatkozva megerősítette a határozott fellépés szükségességét: „A mai vitának meg kellene erősítenie a növekvő európai konszenzust arról, hogy fel kell lépnünk a »Kína-sokk 2.0« ellen. 

Úgy gondolom, még mindig van lehetőség a konstruktív párbeszédre Kínával, 

de nem hagyhatjuk, hogy Európa egy olyan ragadozó stratégia áldozatává váljon, amely tönkreteszi az iparunkat. Új eszközökre, új intézkedésekre és új politikai akaratra van szükség.”

Von der Leyen a biztosokkal folytatott egyeztetéseket követően a június 15-i franciaországi G7-csúcstalálkozón, majd a június 18-án kezdődő Európai Tanács ülésén is napirendre tűzi a kérdést. Az előzetes információk szerint konkrét írásos javaslatok még nem születnek ezeken a találkozókon, így a Bizottságnak lesz ideje finomítani a terveken, amelyeket akár Von der Leyen szeptemberi, az unió helyzetét értékelő beszédében (SOTEU) is bemutathatnak.

A belső egyensúlyozást nehezíti, hogy Berlin régóta tart a kínai ellenlépésektől. Katherina Reiche német gazdasági miniszter pekingi látogatása során hangsúlyozta, hogy országa egyensúlyra törekszik az export támogatása és a hazai ipar védelme között.

„Brüsszelben a kiegyensúlyozott megközelítésért lobbizunk – olyasmiért, amely ötvözi a hatékony védelmi eszközöket az export iránti folyamatos nyitottsággal” – nyilatkozta Reiche.

Noha Németország ellenállása lassan enyhülni látszik, ahogy saját feldolgozóipara is megérzi a kínai olcsó import hatásait, az európai fővárosok korántsem egységesek. Spanyolország például elhatárolódott a Franciaország által szorgalmazott szigorúbb védelmi intézkedésektől. Carlos Cuerpo spanyol gazdasági miniszter nyilvánosan kijelentette, hogy a francia javaslatot eddig csak technikai, és nem politikai szinten vitatták meg, bár hozzátette, az EU-nak valóban „lépnie kell” és kapcsolatba kell lépnie a kínai hatóságokkal.

A Bizottságon belül is megoszlanak a vélemények. Míg Wopke Hoekstra klímaügyi biztos határozottan a kemény vonal mellett érvel, mások, mint például Teresa Ribera, 

árnyaltabb megközelítést javasolnak, 

és a konfrontáció helyett a Kínával való együttműködést részesítenék előnyben. Hoekstra így fogalmazott a lapnak: „...aggódom a Kínától való jelentős függőségünk miatt, ahol nagyjából ugyanazt a pályát futjuk be, mint korábban Oroszországgal.”

A valódi kérdés most az, hogy az EU képes-e időben mozgósítani kereskedelmi védelmi eszközeit azelőtt, hogy a Donald Trump védővámjai miatt az amerikai piacról kiszoruló kínai exportáradat teljesen elárasztaná a nyitottabb európai piacot. Grzegorz Stec, a MERICS elemzőintézet szakértője szerint: „A legnagyobb kihívásunk nem feltétlenül az eszközök hiánya, hanem az, hogy azokat használatba is vegyük. Valóban fontos, hogy hiteles európai elrettentő erőt építsünk ki. Ez az egyik olyan kérdés, amellyel küzdünk Pekinggel szemben.”

Nyitókép: Petras Malukas / AFP

 

 

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2026. május 29. 11:50
kellett összevesznetek mindenkivel ?
Válasz erre
0
0
Majdmegmondom
2026. május 29. 11:35
Ezek valamiért azért vannak alaposan megfizetve, hogy az európai állapotokat leminősítsék Uganda szintjére. Ursuláéknak és a háttérben irányítóknak minimum börtönben van a helye! Vajon miért jut eszembe erről a "Szerepcsere" című film? Megint egy dollárban fogadott két semmirekellő szuper milliárdos? Olcsó játék hülyegyerekeknek, ahol a mi életünk a tét.
Válasz erre
0
0
Nasi12
2026. május 29. 11:27
A probléma gyökerét nem értik. Az EU-t olyanná kellene tenniük, hogy Oroszország, Kína, Amerika szenvedjen a nagy EU többlettől. Vagyis versenyképessé. A kínai megközelítést sem értik. A kinai mentalitás az, hogy a versenytárs is jól járjon, csak kicsit kevésbé. Nem legyőzni akarják az ellenfelet. A nyugati mentalitás a matt. Kínában a sakk nem olyan népszerű. Vajh ha izrael is arra törekedne, hogy a palesztinok is jól járjanak Gázában. Meg amerika, hogy az irániak is. Élni és élni hagyni.
Válasz erre
0
0
nyafika
2026. május 29. 11:26
Napernyő, strandpapucs, lampion az esti bulihoz... Mit szopnának az uniós libsi patkányok egy hónapig?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!