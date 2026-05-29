Még a nagy Von der Leyen–Magyar Péter-találkozó reggelén is arról szólnak a hírek, hogy ez nem lesz könnyű menet

A tárgyalások állítólag haladnak, de uniós tisztségviselők óvatosságra intenek, mivel „nem valószínű, hogy Magyarország a teljes, áhított 10 milliárd euróval távozhatna.”

Magyar Péter csütörtökön, brüsszeli látogatása kezdetén a magyar EU-képviselet diplomatáival találkozott. Ez a megbeszélés nem volt mentes a belső feszültségektől, hiszen Orbán Viktor tizenhat évig tartó kormányzása után az ott dolgozó diplomaták többsége még soha nem szolgált más kabinet alatt. Két, az Euractivnak névtelenül nyilatkozó tisztségviselő szerint az új miniszterelnök igyekezett megnyugtatni a jelenlévőket, és jelezte, hogy nem tervez azonnali, radikális személyi tisztogatást a képviseleten.

Bár Magyar a kampányában az előző rendszerrel való teljes szakítást ígérte, a diplomáciai kar előtt világossá tette, hogy több stratégiai ügyben az ország álláspontja lényegében változatlan marad – elvileg. Így a versenyképesség, a migráció, valamint a kárpátaljai magyar kisebbségek jogainak kérdésében a folytonosság elve érvényesül – az Euractiv hírlevele szerint.