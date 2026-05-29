Még a nagy Von der Leyen–Magyar Péter-találkozó reggelén is arról szólnak a hírek, hogy ez nem lesz könnyű menet

Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
A tárgyalások állítólag haladnak, de uniós tisztségviselők óvatosságra intenek, mivel „nem valószínű, hogy Magyarország a teljes, áhított 10 milliárd euróval távozhatna.”
Pénteken lesz Brüsszelben az Ursula von der Leyen és Magyar Péter közötti találkozó, amit Magyar már többször is úgy harangozott be, mint a találkozó, ahol hazahozza a Magyarországnak járó, évek óta zárolt uniós forrásokat – ám még a péntek reggel is arról írt az Euractiv, hogy a várakozások ellenére korai még gyors áttörést remélni.
Bár a diplomáciai csatornákon elindult a helyezkedés, Brüsszel igyekszik hűteni a budapesti optimizmust. Ahogy a lap hírlevele fogalmaz:
„Nem könnyű a szerelem: Ursula von der Leyen és Magyar Péter ma sorsdöntő tárgyalásokra ülnek össze, amelyek célja a Budapestnek szánt, évek óta befagyasztott uniós források feloldása.”
Magyar Péter csütörtökön, brüsszeli látogatása kezdetén a magyar EU-képviselet diplomatáival találkozott. Ez a megbeszélés nem volt mentes a belső feszültségektől, hiszen Orbán Viktor tizenhat évig tartó kormányzása után az ott dolgozó diplomaták többsége még soha nem szolgált más kabinet alatt. Két, az Euractivnak névtelenül nyilatkozó tisztségviselő szerint az új miniszterelnök igyekezett megnyugtatni a jelenlévőket, és jelezte, hogy nem tervez azonnali, radikális személyi tisztogatást a képviseleten.
Bár Magyar a kampányában az előző rendszerrel való teljes szakítást ígérte, a diplomáciai kar előtt világossá tette, hogy több stratégiai ügyben az ország álláspontja lényegében változatlan marad – elvileg. Így a versenyképesség, a migráció, valamint a kárpátaljai magyar kisebbségek jogainak kérdésében a folytonosság elve érvényesül – az Euractiv hírlevele szerint.
Ez utóbbi téma a mai Von der Leyen-találkozón is napirendre kerül. Az Európai Bizottság ugyanakkor már a megbeszélés előtt igyekezett mérsékelni a várakozásokat a milliárdos források feloldásával kapcsolatban.
