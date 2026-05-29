Feltették a nagy kérdést Magyar Péternek: mit ígért az uniós forrásokért cserébe?

Bejelentette Magyar Péter: megszüntetik az MCC mögött álló KEKVÁ-t és további tucatnyi hasonló alapítványt
A megszüntetés határideje már megvan, az viszont továbbra is kérdéses, mi lesz az MCC-ben tanuló diákok ezreivel.
Mint ismert, megállapodás született arról, hogy Magyarország megkapja a 16,4 milliárd eurónyi uniós forrást, amennyiben teljesíti a szükséges reformokat.
Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe? – tette fel a nagy kérdést Bóka János volt európai ügyekért felelős miniszter, országgyűlési képviselő.
Mint ismeretes, Magyar Péter és Ursula von der Leyen péntek délután jelentette be, hogy megállapodtak, Magyarország megkapja a 16,4 milliárd eurónyi forrást, amennyiben minden reformot teljesít.
Bóka a Facebook-oldalán kifejtette, Magyar Péter és Ursula von der Leyen ma érdekes bejelentést tett az uniós forrásokkal kapcsolatban. „Az elhangzottak alapján egyértelmű, hogy Magyar Péter a migrációs paktumot elfogadta. Ez rossz hír” – tette hozzá.
De az az igazán érdekes, amiről egyikük sem beszélt.”
„Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe a magyar nyugdíjrendszerrel kapcsolatban? Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe a magyar adórendszerrel és a családi adókedvezményekkel kapcsolatban? Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe a rezsicsökkentéssel, az energia és- üzemanyagárakkal kapcsolatban? Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe az otthontámogatási rendszerrel kapcsolatban? Ezekre a kérdésekre csak a teljes megállapodás ismeretében lehet válaszolni. Érdeklődéssel várjuk” – fogalmazott Bóka.
„A Magyarországot megillető uniós források egy részét eddig politikai nyomásgyakorlásként elzárták előlünk a migrációval, az orosz-ukrán háborúval és a gyermekvédelemmel kapcsolatos álláspontunk miatt. De ezek a források a magyar embereknek járnak, és mindenképpen hozzá is jutottak volna. A kérdés most az: így milyen áron fognak hozzájutni?” – zárta a bejegyzését.
