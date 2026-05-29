Ft
Ft
24°C
9°C
Ft
Ft
24°C
9°C
05. 29.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 29.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
bóka jános ursula von der leyen magyarország Magyar Péter

Feltették a nagy kérdést Magyar Péternek: mit ígért az uniós forrásokért cserébe?

2026. május 29. 16:36

Mint ismert, megállapodás született arról, hogy Magyarország megkapja a 16,4 milliárd eurónyi uniós forrást, amennyiben teljesíti a szükséges reformokat.

2026. május 29. 16:36
null

Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe? – tette fel a nagy kérdést Bóka János volt európai ügyekért felelős miniszter, országgyűlési képviselő. 

Mint ismeretes, Magyar Péter és Ursula von der Leyen péntek délután jelentette be, hogy megállapodtak, Magyarország megkapja a 16,4 milliárd eurónyi forrást, amennyiben minden reformot teljesít.

Bóka a Facebook-oldalán kifejtette, Magyar Péter és Ursula von der Leyen ma érdekes bejelentést tett az uniós forrásokkal kapcsolatban. „Az elhangzottak alapján egyértelmű, hogy Magyar Péter a migrációs paktumot elfogadta. Ez rossz hír” – tette hozzá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

De az az igazán érdekes, amiről egyikük sem beszélt.”

„Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe a magyar nyugdíjrendszerrel kapcsolatban? Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe a magyar adórendszerrel és a családi adókedvezményekkel kapcsolatban? Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe a rezsicsökkentéssel, az energia és- üzemanyagárakkal kapcsolatban? Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe az otthontámogatási rendszerrel kapcsolatban? Ezekre a kérdésekre csak a teljes megállapodás ismeretében lehet válaszolni. Érdeklődéssel várjuk” – fogalmazott Bóka.

„A Magyarországot megillető uniós források egy részét eddig politikai nyomásgyakorlásként elzárták előlünk a migrációval, az orosz-ukrán háborúval és a gyermekvédelemmel kapcsolatos álláspontunk miatt. De ezek a források a magyar embereknek járnak, és mindenképpen hozzá is jutottak volna. A kérdés most az: így milyen áron fognak hozzájutni?” – zárta a bejegyzését.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

***

 

Összesen 51 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rempiu
2026. május 29. 18:25
Az EU-s jog betartása és az EU-s támogatások visszaszerzése minden magyar polgár érdeke. Az, hogy Magyar Péter 2 hét alatt elérte azt, ami Orbánnak évek óta nem sikerül, azt bizonyítja, hogy helyes döntést hoztak a magyar választók április 12-én.
Válasz erre
0
0
Türelem
2026. május 29. 18:22
MP egy gyökértelen senki, számára a család, a feleség, a gyermek semmit sem jelent, így az ország, a benne élők sorsa sem...egy Soros bábfigura, pszichológusok által pályára állított beteg......a nagyszerű Popper Péter sem tudott volna vele mit kezdeni.....
Válasz erre
0
0
Palatin
•••
2026. május 29. 17:52 Szerkesztve
Gondoljunk bele, hogy helyesen itéltük-e meg valaha is a Nyugatot? A Nyugat 500 éven át a legkegyetlenebbül gyarmatosította az egész világot, rabszolgákkal dolgoztatott, akiket még a munkájukért sem voltak hajlandók emberségesen kezelni. A gyarmatosítás története, az emberiség leggyalázatosabb korszaka. Sokkal több áldozatot követelt, mint az összes európai háború Talán a gyarmatosítók, rabszolgatartók között is a hollandok voltak a leggonoszabbak. Észbontó arra gondolni, hogy ök erre ma is büszkék. No nem nyilvánosan, de maguk között. Tudom, mert vannak holland ismeröseim. A mai nyugati "civilizáció" egy óriási szinjáték a naiv közönségnek A hollandok Indonéziában és Délafrikában népirtást folytattak, az utóbbiban késöbb a legembertelenebb apartheidet valósították meg. Az unió ezt kvázi folytatván a magyarokkal rúgja össze a port, olyanokkal, akik maguk is 500 éven át gyarmat voltak. Az unióból is gyarmatbirodalmat akarnak fabrikálni, és ezek a mi humanista példaképeink?
Válasz erre
1
0
mlotta
2026. május 29. 17:48
Keverttársadalom Ursula von der Leyen: Magyar Péterrel sokat dolgoztunk, hogyan lehet bevezetni a migrációs paktumot
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!