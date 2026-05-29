Farkasbőrbe bújt japánok, komoly konkurenciát kap a Metallica is – 5 érdekes rockkoncert júniusban

Vannak olyan események, amelyek kapcsán mindenki emlékszik, hogy éppen mit csinált, amikor megtörtént. Amikor 2020 március 12-én betiltották a nagyobb beltéri rendezvényeket a koronavírus elleni egyik első intézkedéseként, az például igencsak megmaradt, hogy aznap reggel még úgy ébredtem, este megnézem az akkor még feltörekvőnek számító Palaye Royale-t az A38-on, de végül keresztbe húzták a terveimet. Aztán az amerikai együttesnek a járvány alatt nem csupán sikerült megtartani a rajongótáborát, hanem alaposan gyarapítani is tudták azt, így az elmaradt koncert pótlására már a kétszer akkora Akvárium Klubban került sor. Utána pedig nem tudtak leakadni Magyarországról,

négy év leforgása alatt hat alkalommal is felléptek Budapesten.

A My Chemical Romance-féle emót karcos rock ’n’ rollal vegyítő dalaikat lehetetlen nem szeretni azoknak, akikhez valaha is közel állt a kétezres évek elejének mainstream amerikai pop-punk és punk-rock hangzása.

Élőben pedig elképesztőek, kevés közhelyes szófordulat bántja a fülemet annál jobban, minthogy egy előadó felszántja a színpadot, de itt a frontember tényleg fel-alá rohangálva nyomja végig a koncertet, miközben felmászik a tartóoszlopokra, majd onnan a közönségbe veti magát, és bebizonyította már azt is,

hogy igenis lehetséges hátraszaltó közben is énekelni.

Legutóbb az Avenged Sevenfold előzenekaraként jártak nálunk a Budapest Parkban tavaly nyáron, akkor megígérték, hogy idén visszatérnek, és önállóan is megtöltik a nem éppen apró helyszínt. Hogy sikerül-e az összes jegyet eladni, az kérdéses, de az biztosra vehető a magyar rajongóbázis mérete alapján, hogy nem lesz néptelen a szórakozóhely.