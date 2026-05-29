Farkasbőrbe bújt japánok, komoly konkurenciát kap a Metallica is – 5 érdekes rockkoncert júniusban
2026. május 29. 16:16
Furcsa műfaji játék, kétezres évek elejét idéző emo és death metal aprítás. Elég látványosan indul a nyár, a következő hetekben a Puskás Arénát kétszer is megtölti a Metallica, a Papp Lászlóban fellép Sting és a Scorpions. Összeállításunkban kisebb, ám annál figyelemre méltóbb koncerteket ajánlunk.
Anthrax – Barba Negra Music Club, június 1.
Idén erős éve van a régimódi metálrajongóknak, tavasszal a Kreator mások mellett Exodus kíséretében lépett fel, itt van a nyakunkon a dupla Metallica-koncert olyan előzenekarokkal, mint a Pantera, a Gojira vagy az Avatar, nyáron egynapos fesztivál lesz a Barba Negrában az In Flames és a Napalm Death főszereplésével, és az év további részében beköszön a Judas Priest vagy az Alice Cooper vezette Hollywood Vampires is.
Emellett visszatér az Anthrax, amelyet a thrash metal big fourja közé sorolnak az említett Metallica, a Slayer és a Megadeth társaságában. E nevek közül rajongóbázis tekintetében ők a sereghajtók, de nyilván a kemény zenei együttesek kilencvenkilenc egész kilenc százaléka a fél karját odaadná, ha feleennyire népszerű lenne.
Az amerikai formáció idén nyáron sorba járja Európa legnagyobb rockfesztiváljait, de néhány országban azért megállnak egy önálló koncert erejéig is. És tekintettel arra, hogy egy immáron negyvenöt éves zenekarról van szó hatalmas életművel, nyilván egyfajta best of válogatás várható tőlük, ugyanakkor nem lehet őket azzal vádolni, hogy kizárólag a múltba révednének, idén szeptember tíz év után új lemezzel jelentkeznek, így valószínűleg erről is bemutatnak majd egy-két számot.
Six Feet Under – A38, június 13.
Az összeállításban szereplő előadókat bátran merném ajánlani bárkinek, mert kellő nyitottsággal viszonylag könnyen befogadhatóak azok számára, akik nem kapnak sikítófrászt a gitáralapú zenétől, ám e szempontból a Six Feet Under kivételt képez.
Olyan irgalmatlan death metalt játszanak ugyanis, amely tényleg csak azok számára élvezetes, akik kedvelik ezt a szubzsánert, ők viszont valószínűleg tényleg imádják őket, legalábbis a műfajban Észak-Amerikában ez az együttes adja el a negyedik legtöbb lemezt.
És nem akárkik alkotják,
eredetileg Chris Barnes énekes, a Cannibal Corpse egykori frontembere csupán hobbiprojektként indította útjára, de miután kirúgták ebből a bandából, minden erejét ide irányította. És a nem éppen a finom harmóniákról híres Obituary gitárosával, Allen Westtel közösen alapították, így aztán nem meglepő, hogy a hangzásviláguk a legkevésbé sem illeszkedik a mainstream trendekhez, illetve lustasággal sem vádolhatók: harminchárom év leforgása alatt tizenöt albumot adtak ki. A legutóbbi alig egy hónapja jelent meg, és tökéletes apropót kínál annak, hogy hét év után ismét Európában turnézzanak.
I Killed the Prom Queen, Bridge To Solace – Dürer Kert, június 14.
A kétezres évek második felében éreztem magam először boomernek, amikor hirtelen a mainstream rockzenét nem a pop-punk vagy a nu metal jelentette, hanem a metalcore, kellett egy kis idő, amíg sikerült megbarátkoznom ezzel az akkoriban rendkívül agresszívnak tűnő zenei világgal. Az I Killed the Prom Queen akkoriban az irányzat egyik legnépszerűbb képviselője volt olyan bandákkal egyetemben, mint a Bring Me the Horizon, az Asking Alexandria vagy az A Day to Remember. És tippre végül azért nem váltak hasonló kaliberű szupersztárrá, mert előbbiekkel ellentétben nem finomítottak a hangzásukon.
Ugyanakkor a metálos körökben nagyon alacsonyan repked a sell out címke, azaz ha egy előadó kicsit is ezt teszi, vagy sikeresebbé válik, könnyen megkapja, hogy eladta magát. Ilyesmivel a szóban forgó ausztrál együttes aligha vádolható,
ugyanolyan kompromisszummentesen darálnak, mint a kezdeti éveikben.
Most pedig az említett időszakhoz visszatérve a pályájuk huszonötödik évfordulóját ünnepelve eredeti felállásában turnézzák végig a kontinenst, és csak 2000 és 2008 között kiadott dalokat játszanak majd.
A nosztalgiát hazai frontról a metalcore hullám talán legsikeresebb magyar képviselője, a manapság már csak szökőévente koncertező Bridge To Solace erősíti.
Man With a Mission – Akvárium Klub, június 17.
Viszonylag kevés szó esik arról, hogy cirka tíz év leforgása alatt a japánok egyre nagyobb szeletet kezdtek el kiharapni a mainstream nemzetközi metálzenéből. Vannak az olyan metalcore együttesek, mint a Crossfaith, a Crystal Lake vagy a Coldrain, amelyek leginkább az amerikai bandák hangzásvilágát sajátították el, de számos előadó a hazájuk egyedi ízével keveri a zenéjét.
Ezek közül a legnagyobb dobás a Babymetal, amely az elmúlt évek egyik legszürreálisabb sikertörténetévé vált, hiszen vasággyal együtt is negyvenkilós lányokról van szó, akik külsejük tekintetében leginkább anime-figurákra emlékeztetnek, és egyszerre képesek cukin énekelni és úgy hörögni, hogy még egy veterán rockernek is úgy belelobog tőle a hajkoronája, mint Lukács Lacinak a színpadra felállított óriásventilátortól.
A Man With a Mission szintén érdekes jelenség a szigetország exporttermékei közül, az együttes izgalmasan variálja a nu metalt rappel, némi grunge-dzsal, punk-rockkal és elektronikával, miközben angol és japán nyelvű dalszövegek váltják egymást. Ez a furcsa mix mégsem válik fogyaszthatatlanná, hanem fura módon összeállnak az ízek.
Ugyanakkor a feltűnésüket nem csupán az érdekes zenéjüknek köszönhetik,
hanem a rendhagyó megjelenésüknek is,
hiszen a valódi személyazonosságukat sosem hozták nyilvánosságra, mindig farkasnak öltözve állnak színpadra. E köré még egy mitológiát is kreáltak, miszerint egy gonosz professzor kísérleteként váltak félig emberré és félig farkassá, majd lefagyasztották őket az Északi-sarkon. A jég alatt raboskodtak hosszú ideig, unalmukban zenét hallgattak, de aztán a globális felmelegedésnek köszönhetően sikerült kiszabadulniuk, és ekkor döntöttek úgy, együttest alapítanak.
Palaye Royale – Budapest Park, június 30.
Vannak olyan események, amelyek kapcsán mindenki emlékszik, hogy éppen mit csinált, amikor megtörtént. Amikor 2020 március 12-én betiltották a nagyobb beltéri rendezvényeket a koronavírus elleni egyik első intézkedéseként, az például igencsak megmaradt, hogy aznap reggel még úgy ébredtem, este megnézem az akkor még feltörekvőnek számító Palaye Royale-t az A38-on, de végül keresztbe húzták a terveimet. Aztán az amerikai együttesnek a járvány alatt nem csupán sikerült megtartani a rajongótáborát, hanem alaposan gyarapítani is tudták azt, így az elmaradt koncert pótlására már a kétszer akkora Akvárium Klubban került sor. Utána pedig nem tudtak leakadni Magyarországról,
négy év leforgása alatt hat alkalommal is felléptek Budapesten.
A My Chemical Romance-féle emót karcos rock ’n’ rollal vegyítő dalaikat lehetetlen nem szeretni azoknak, akikhez valaha is közel állt a kétezres évek elejének mainstream amerikai pop-punk és punk-rock hangzása.
Élőben pedig elképesztőek, kevés közhelyes szófordulat bántja a fülemet annál jobban, minthogy egy előadó felszántja a színpadot, de itt a frontember tényleg fel-alá rohangálva nyomja végig a koncertet, miközben felmászik a tartóoszlopokra, majd onnan a közönségbe veti magát, és bebizonyította már azt is,
hogy igenis lehetséges hátraszaltó közben is énekelni.
Legutóbb az Avenged Sevenfold előzenekaraként jártak nálunk a Budapest Parkban tavaly nyáron, akkor megígérték, hogy idén visszatérnek, és önállóan is megtöltik a nem éppen apró helyszínt. Hogy sikerül-e az összes jegyet eladni, az kérdéses, de az biztosra vehető a magyar rajongóbázis mérete alapján, hogy nem lesz néptelen a szórakozóhely.
