Punk- és raplegenda intim környezetben, és a legmenőbb kortárs kemény zenei banda is bemutatkozik – 5 izgalmas koncert májusban

Don Gatto – A38, május 23.

Akárcsak a fentebb tárgyalt Knocked Loose, a hazai Don Gatto is a hardcore punk műfajában utazik, csak nem a modern irányzatában, sokkal inkább az Agnostic Front, a Sick of It All vagy a H2O New York-i iskoláját követve. És olyan profin hozzák ezt a stílust, hogy minden potenciál meglenne bennük, hogy nemcsak itthon, hanem szerte a világban jól jegyzett nevekké váljanak –

turnéztak is Európában és Észak-Amerikában egyaránt.

Az, hogy nem sikerült igazán nagyot dobbantaniuk, kívülről nézve úgy tűnik, mintha a lustaságukon múlt volna: sosem vitték túlzásba a koncertezést, de még fontosabb, hogy a fennállásuk alatt egyetlen albumot sem adtak ki, csak néhány kislemezt, azokat sem éppen katonás tempóban, simán eltelt néhány év két megjelenés között. Ha gúnyolódni akarnék, azt is mondhatnám, hogy éppen ezért nem túl nagy vállalás a részükről, hogy állítólag ezen az estén a teljes életművükből keresztmetszetet nyújtanak majd.

Ez lesz egyébként az eddigi karrierjük legnagyobb önálló koncertjük, ahol az élőben ugyancsak szökőévente látható, szintén hazai The Joystix és az osztrák Seek & Destroy lesznek az előzenekarok.