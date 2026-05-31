tisza párt uniós Magyar Péter pénz európai bizottság

Hazafelé már alábbhagyott a lelkesedés: Magyar Péter a repülőn úgy nyilatkozott, hogy az uniós pénzek ügyében a munka java még hátravan

2026. május 31. 10:21

A miniszterelnök továbbra sem beszélt arról, pontosan mit ígért az Európai Bizottságnak, azt azonban elismerte, hogy tetemes mennyiségű reformot kell végrehajtania Magyarországnak.

Bár Magyar Péter pénteki brüsszeli tárgyalása után már rendkívül elégedetten beszélt arról, hogy sikerült „hazahozni” az uniós pénzeket, a Brüsszelből hazafelé tartó repülőn, a Portfolio-nak adott interjújában a miniszterelnök arról beszélt, hogy valójában most kezdődik a munka, de továbbra sem árult el részleteket arról, milyen vállalásokat tett az Európai Bizottság felé.

Magyar Péter elmondta: „Több olyan garanciát is vállaltunk, amellyel meg tudtuk erősíteni a szándékainkat a Bizottság számára.” Részleteket azonban most sem árult el. 

Azt is hozzátette, hogy a mostani egy politikai megállapodás volt, és „részletes korrupcióellenes jogszabályjavaslatok tömkelegét” kell majd még átvezetni a módosított tervbe, de a miniszterelnök szerint ez már csak „részletkérdés”. 

Magyar Péter továbbra is kitart amellett az álláspontja mellett, hogy „a magyar állami korrupció visszaszorítása volt a Bizottság egyetlen lényeges feltétele”.

A kormányfő elárulta, hogy a módosított helyreállítási terv elkészítésére nincs konkrét határidő, de szerinte azt két hét múlva elkészítik.

„Júliusban kell a Tanácsnak jóváhagynia, és várhatóan júniusban tudja a Bizottság jóváhagyni. A nyári szünetig meg kell csinálni, nagyjából ez a menetrend” – tette hozzá Kármán András pénzügyminiszter. Kármán azt is elmondta, a mérföldkövek megvalósítását augusztus végén „mérik vissza”, szeptemberben kell elküldeni a kifizetési kérelmeket, ha ezeket elfogadják, akkor év végén érkezhet meg a helyreállítási eszköz teljes összege. 

A 10 milliárd euró év végéig várható.

Magyar Péter elmondta, hogy az Európai Bizottságnak voltak olyan kérései, amelyek a magyar alkotmányos rendszerbe nem illeszthetőek be, de azt is hozzátette, hogy megoldást fognak találni ezekre anélkül, hogy sérülnének a magyar emberek jogai.

Nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy most minden probléma megoldódott. Ez egy nagyon fontos politikai megállapodás, de a munka neheze még előttünk áll”

– jelentette ki Magyar Péter. Hozzátette, hogy három hét alatt kell egy olyan csomagot összeállítaniuk, amire más országoknak több hónap állt rendelkezésére. „Arra büszkék lehetünk, hogy ilyen körülmények között is sikerült megállapodásra jutni, de pontosan tudjuk, hogy most következik a végrehajtás” – fogalmazott. 

Azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság iránymutatásaiból, az országspecifikus ajánlásokból a kormány tervez-e valamit átvenni, azt válaszolta, hogy a mostani tárgyalásokon nem vetődtek fel ilyen kérdések. 

Arról beszélt, hogy fenntarthatónak kell lennie a nyugdíjrendszernek és a költségvetésnek, de tagadta, hogy ez megszorításokat jelentene, szerinte ilyenekről csak a „propaganda” beszél.

A pénzügyminiszter hozzátette: „nincs semmilyen meglepetés ezekben a mérföldkövekben. Inkább projektekhez kapcsolódó reformok lesznek, amelyek segítik, hogy a hatásuk a beruházáson túl is érvényesüljön, és ezekhez kapcsolódó vállalások vannak.”

Pénz helyett ígéretek

Magyar Péter pénteki brüsszeli tárgyalása után úgy értékelte a helyzetet, hogy sikerült megnyitni az utat a 16,4 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás előtt. A Tisza Párt elnöke történelmi áttörésről beszélt, és azt állította, hogy az eredmény még a vártnál is kedvezőbb. Az elmúlt napokban azonban több brüsszeli nyilatkozat is árnyalta ezt a képet.

Az Európai Bizottság, Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő és Michael McGrath uniós igazságügyi biztos egyaránt hangsúlyozta: végleges megállapodás a pénzek kifizetéséről még nem született, csupán egy politikai megállapodás jött létre bizonyos kötelezettségek vállalásáról.

A Politico beszámolója szerint a találkozó után a Bizottság egyértelműen fogalmazott: „Nem állapodtunk meg a források kifizetéséről. Egy kötelezettségvállalási listáról állapodtunk meg, amelynek teljesítése augusztus 31-ig kiváltja a források kifizetését.”

Daniel Freund az X-en így kommentálta az eseményt: „Az új magyar kormány és a Bizottság ma megállapodott egy ütemtervről. De most kezdődik az igazi munka Magyar Péter számára: neki és csapatának gyorsan át kell vinniük a szükséges jogszabályokat a magyar parlamenten. Az uniós pénzek csak akkor kezdenek érkezni, ha a reformokat elfogadják. Magyar ma egy ígérettel tér haza – nem egy bőröndnyi pénzzel.”

Michael McGrath uniós biztos az Euronewsnak adott interjújában szintén óvatosságra intett. Szerinte a jogállamisági követelmények teljesítése hosszabb folyamat lesz, és nem az EU kedvéért, hanem „magukért és a magyar emberekért” kell végrehajtani a változtatásokat. „Biztosan lesznek kihívások, lesz összetettség, és nem lehet mindent egyik napról a másikra megvalósítani” – tette hozzá.

A Politico arra is felhívta a figyelmet, hogy még a teljes csomag esetén sem válik elérhetővé minden korábban befagyasztott forrás: mintegy kétmilliárd euró kohéziós támogatás már végleg elveszett a határidők elmulasztása miatt, további 530 millió euró pedig továbbra is befagyasztva marad.

Ursula von der Leyen a közös sajtótájékoztatón a migrációs paktum végrehajtását is kiemelte mint olyan területet, amelyen együtt kívánnak dolgozni a magyar kormánnyal.

Összességében a brüsszeli oldal egyelőre jóval óvatosabb és feltételhez kötöttebb narratívát képvisel, mint a budapesti sikerjelentések. Brüsszel szerint a történet valójában most kezdődik. 

Nyitókép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Nagyhuba1
2026. május 31. 11:42
Érdekes lett a "világ" nyilatkozatok,ellennyilatkozatok, nekünk akkor mi a jó? Nem lehetne egy kis anyázás szünet? A tény az lett hogy MP lett a minisztelernök,most ő fújja a passzátszelet ha tetszik ha nem. A fontos az lenne,hogy az ország menjen előre, hogy így lesz e azt ma senki (még a kormány se) tudja megmondani. Stratégiai nyugalom kell.
Gonella
2026. május 31. 11:41
nekem a testbeszéde sokat elárult, amikor kivonultak a sajtótájékoztatóra! az alárendeltség sugárzott belőle! a megszeppent kisfiú, aki a nők szoknyája mögé szorult! a banyával biztos nagyon megalázkodó volt 4szemközt...
Zsolt75
2026. május 31. 11:38
Megint beígérték a 30 ezüstöt, lássuk, mi lesz...
antoniosalazar
2026. május 31. 11:38
bbcord 2026. május 31. 11:29 Magyarország a pénzek egy részét megkapta eddig is, másik részét pedig nem a korrupció mértéke miatt nem kapta meg. Ezt már többször el is ismerték. Nem elismerték hanem a fideszpropaganda szajkózta.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!