Hazafelé már alábbhagyott a lelkesedés: Magyar Péter a repülőn úgy nyilatkozott, hogy az uniós pénzek ügyében a munka java még hátravan

Pénz helyett ígéretek

Magyar Péter pénteki brüsszeli tárgyalása után úgy értékelte a helyzetet, hogy sikerült megnyitni az utat a 16,4 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás előtt. A Tisza Párt elnöke történelmi áttörésről beszélt, és azt állította, hogy az eredmény még a vártnál is kedvezőbb. Az elmúlt napokban azonban több brüsszeli nyilatkozat is árnyalta ezt a képet.

Az Európai Bizottság, Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő és Michael McGrath uniós igazságügyi biztos egyaránt hangsúlyozta: végleges megállapodás a pénzek kifizetéséről még nem született, csupán egy politikai megállapodás jött létre bizonyos kötelezettségek vállalásáról.

A Politico beszámolója szerint a találkozó után a Bizottság egyértelműen fogalmazott: „Nem állapodtunk meg a források kifizetéséről. Egy kötelezettségvállalási listáról állapodtunk meg, amelynek teljesítése augusztus 31-ig kiváltja a források kifizetését.”

Daniel Freund az X-en így kommentálta az eseményt: „Az új magyar kormány és a Bizottság ma megállapodott egy ütemtervről. De most kezdődik az igazi munka Magyar Péter számára: neki és csapatának gyorsan át kell vinniük a szükséges jogszabályokat a magyar parlamenten. Az uniós pénzek csak akkor kezdenek érkezni, ha a reformokat elfogadják. Magyar ma egy ígérettel tér haza – nem egy bőröndnyi pénzzel.”

Michael McGrath uniós biztos az Euronewsnak adott interjújában szintén óvatosságra intett. Szerinte a jogállamisági követelmények teljesítése hosszabb folyamat lesz, és nem az EU kedvéért, hanem „magukért és a magyar emberekért” kell végrehajtani a változtatásokat. „Biztosan lesznek kihívások, lesz összetettség, és nem lehet mindent egyik napról a másikra megvalósítani” – tette hozzá.

A Politico arra is felhívta a figyelmet, hogy még a teljes csomag esetén sem válik elérhetővé minden korábban befagyasztott forrás: mintegy kétmilliárd euró kohéziós támogatás már végleg elveszett a határidők elmulasztása miatt, további 530 millió euró pedig továbbra is befagyasztva marad.

Ursula von der Leyen a közös sajtótájékoztatón a migrációs paktum végrehajtását is kiemelte mint olyan területet, amelyen együtt kívánnak dolgozni a magyar kormánnyal.

Összességében a brüsszeli oldal egyelőre jóval óvatosabb és feltételhez kötöttebb narratívát képvisel, mint a budapesti sikerjelentések. Brüsszel szerint a történet valójában most kezdődik.