tnt nasa földrengés jelenség egyesült államok meteor

300 tonna TNT-nek megfelelő erejű robbanás történt az Egyesült Államok felett

2026. május 31. 08:16

A detonációja hangrobbanást és földrengéshez hasonló jelenségeket idézett elő.

2026. május 31. 08:16
null

Az Egyesült Államok északkeleti térsége felett robbant fel egy, a Föld felé tartó meteor szombat délután, amelynek detonációja hangrobbanást és kisebb földrengéshez hasonló jelenségeket idézett elő, de sérülésekről vagy károkról nem érkezett jelentés.

Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) tájékoztatása szerint a tűzgömb Massachusetts északkeleti része és New Hampshire délkeleti térsége felett keletkezett helyi idő szerint szombat délután. A meteor mintegy 64 kilométeres magasságban, óránként több mint 120 ezer kilométeres sebességgel haladt, amikor felrobbant.

A NASA becslése szerint a robbanás energiája megközelítőleg 300 tonna TNT robbanóerejének felelt meg. A NASA felidézte, hogy 2013-ban az oroszországi Cseljabinszk felett felrobbant meteor robbanóereje mintegy 440 ezer tonna TNT-nek felelt meg. A lökéshullám következtében akkor több mint 1600 ember sérült meg.

A hangos dörrenéseket Massachusetts, Rhode Island és New Hampshire számos településén hallották. Több helyi lakos arról számolt be a közösségi médiában, hogy a robbanás ereje miatt megremegtek az épületek.

Massachusetts hatóságai több bejelentést kaptak a robbanásszerű hangról és a talaj enyhe remegéséről, ugyanakkor sem rendőrségi, sem tűzoltósági beavatkozást igénylő vészhelyzetet nem észleltek, és nem merült fel közbiztonsági fenyegetés.

Az amerikai földtani intézet (USGS) szerint számos lakossági jelentés érkezett a rengésszerű jelenségről, azonban a szeizmográfok nem rögzítettek földrengést. A Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) egyik meteorológiai műholdja ugyanakkor fényfelvillanást észlelt Boston térsége felett, ami alátámasztja a meteorhipotézist.

Az Amerikai Meteorit Társaság (American Meteor Society) szerint a jelenséget valószínűleg egy körülbelül 90 centiméter átmérőjű meteor okozta, amely a New Hampshire és Massachusetts közötti térség felett lépett be a légkörbe, és hangrobbanást idézett elő.

Szakértők szerint a meteor nagy valószínűséggel teljes egészében megsemmisült a légkörben. Ha maradtak is fenn törmelékdarabok, azok feltehetően az Atlanti-óceánba hullottak.

(MTI)

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

 

stormy
2026. május 31. 08:20
ez az egész így: szánalmas.
