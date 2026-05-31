300 tonna TNT-nek megfelelő erejű robbanás történt az Egyesült Államok felett

A hangos dörrenéseket Massachusetts, Rhode Island és New Hampshire számos településén hallották. Több helyi lakos arról számolt be a közösségi médiában, hogy a robbanás ereje miatt megremegtek az épületek.

Massachusetts hatóságai több bejelentést kaptak a robbanásszerű hangról és a talaj enyhe remegéséről, ugyanakkor sem rendőrségi, sem tűzoltósági beavatkozást igénylő vészhelyzetet nem észleltek, és nem merült fel közbiztonsági fenyegetés.

Az amerikai földtani intézet (USGS) szerint számos lakossági jelentés érkezett a rengésszerű jelenségről, azonban a szeizmográfok nem rögzítettek földrengést. A Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) egyik meteorológiai műholdja ugyanakkor fényfelvillanást észlelt Boston térsége felett, ami alátámasztja a meteorhipotézist.