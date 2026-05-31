emmanuel macron arsenal bajnokok ligája psg paris saint - germain győzelem

Annyira elszabadultak az indulatok a PSG győzelme után, hogy már a belügyminiszter sem maradhatott csendben

2026. május 31. 06:18

Országszerte 416 embert állítottak elő, közülük 283-at az agglomerációban. Összesen hét rendőr sérült meg, egyikük súlyosan.

null

Több mint 130 embert előállítottak Párizsban szombat éjjel, a helyi Paris Saint-Germain csapatának a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjében aratott győzelme után – közölték a francia főváros hatóságai. 

A győzelmet több tízezren ünnepelték a főváros központi részében, és bár a rendre több ezer rendőr vigyázott, az ünneplés néhány helyen garázdaságba ment át. A tűzijáték-rakéták egyike miatt megsérült egy rendőr is. 

A rendőrség közlése szerint 45 embert éjszakára is őrizetben tartanak. 

Laurent Nunez belügyminiszter később arról számolt be, hogy 

országszerte 416 embert állítottak elő, ebből 283-at a párizsi agglomerációban. Összesen hét rendőr sérült meg, egyikük súlyosan a déli Agen városban. 

Nunez „teljességgel elfogadhatatlannak” minősítette az ünnepléshez kapcsolódó randalírozást. 

A hatóságok számításai szerint vasárnap délután százezres tömeg várja majd a győztes csapat tagjait Párizsban. Emmanuel Macron köztársasági elnök hivatala jelezte, hogy a csapatot az államfő is fogadja. 

A hivatal közleménye szerint az angol Arsenal ellen tizenegyesrúgásokkal aratott BL-győzelem „egyértelműen mutatja a francia labdarúgás kiválóságát, és megkoronázza a teljes klub és rajongóinak elkötelezettségét”. 

Nyitókép: ROMEO BOETZLE / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
I_Isti
2026. május 31. 08:27
A címbe nem lehetne beleírni, hogy Párizsban?
Haifisch
2026. május 31. 07:56
Igazi bulvár cím
5m007h 0p3ra70r
2026. május 31. 07:44
Itthon lapít a belügyminiszter.
csulak
2026. május 31. 07:34
nem kell kesztyus kezzel banni veluk, hanem eltorni kezuk-labukat, abbol megertik, hogy nalnuk ilyent nem lehet csinalni
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!