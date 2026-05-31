Annyira elszabadultak az indulatok a PSG győzelme után, hogy már a belügyminiszter sem maradhatott csendben

Több mint 130 embert előállítottak Párizsban szombat éjjel, a helyi Paris Saint-Germain csapatának a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjében aratott győzelme után – közölték a francia főváros hatóságai.

A győzelmet több tízezren ünnepelték a főváros központi részében, és bár a rendre több ezer rendőr vigyázott, az ünneplés néhány helyen garázdaságba ment át. A tűzijáték-rakéták egyike miatt megsérült egy rendőr is.