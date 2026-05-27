Megjelentek a nyerészkedők: csillagászati árat kérnek a jegyekért a BL-döntőre

Három nappal a budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt még mindig lehet jegyet vásárolni az UEFA hivatalos továbbértékesítési felületén a PSG–Arsenal mérkőzésre – írja a Pénzcentrum. A belépők azonban borsos áron kelnek el. A hivatalos platformon a jegyek 760 eurótól (kb. 271 ezer forinttól) indulnak a legolcsóbb 1. kategóriás helyek esetében. A prémium kategóriájú jegyek ára viszont elérheti a 3500 eurót (kb. 1,25 millió forintot) is.

A kínálat meglehetősen szűkös, szektoronként csupán néhány szabad hely maradt. A vásárlást szigorú szabályok kötik: