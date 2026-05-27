Megjelentek a nyerészkedők: csillagászati árat kérnek a jegyekért a BL-döntőre

Jön, ami még nem volt: nem túlzás, ellepik Budapestet a legnagyobb sztárok
A világ legnézettebb sporteseményét rendezi meg a magyar főváros május 30-án. Sztárparádé a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjén.
A magyar szurkolók számára elérhetetlen szinten mozognak a jegyárak.
Három nappal a budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt még mindig lehet jegyet vásárolni az UEFA hivatalos továbbértékesítési felületén a PSG–Arsenal mérkőzésre – írja a Pénzcentrum. A belépők azonban borsos áron kelnek el. A hivatalos platformon a jegyek 760 eurótól (kb. 271 ezer forinttól) indulnak a legolcsóbb 1. kategóriás helyek esetében. A prémium kategóriájú jegyek ára viszont elérheti a 3500 eurót (kb. 1,25 millió forintot) is.
A kínálat meglehetősen szűkös, szektoronként csupán néhány szabad hely maradt. A vásárlást szigorú szabályok kötik:
egy személy maximum két jegyet vásárolhat, és tilos az úgynevezett „árva székek” (egyedül álló helyek) vásárlása.
Ez a lehetőség kizárólag azok számára elérhető, akik korábban regisztráltak az UEFA BL-döntős jegysorsolására. Az érintetteket e-mailben értesítik.
A jegyközvetítő oldalakon még drasztikusabb árakkal találkozhatnak a szurkolók. A SeatPick oldalon szerdán több mint 2000 jegyhirdetés volt elérhető. A legolcsóbb jegy 1850 euró (kb. 660 ezer forint) volt, míg a felső szektorokban jellemzően 2000–5000 euró (713 ezer – 1,78 millió forint) között mozogtak az árak.
A pályához közeli prémium helyekért pedig 8000 és 22 000 euró (kb. 2,85–7,85 millió forint) közötti összegeket kértek.
A StubHub kínálatában a legolcsóbb Fans First szurkolói szektor jegye 2966 euróba (kb. 1,06 millió forintba) került. A kategóriák szerint az árak a következőképpen alakultak:
Akik teljes vendéglátói élménnyel kiegészítve szeretnék megnézni a finálét, még mélyebben a zsebbe kell nyúlniuk:
A szombati, május 30-i budapesti BL-döntő jegyárai így összességében a magyar szurkolók többsége számára elérhetetlen magasságokba emelkedtek.
