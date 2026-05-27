05. 27.
szerda
uefa arsenal psg jegy Puskás aréna Bajnokok Ligája döntő

Megjelentek a nyerészkedők: csillagászati árat kérnek a jegyekért a BL-döntőre

2026. május 27. 17:22

A magyar szurkolók számára elérhetetlen szinten mozognak a jegyárak.

Három nappal a budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt még mindig lehet jegyet vásárolni az UEFA hivatalos továbbértékesítési felületén a PSG–Arsenal mérkőzésre – írja a Pénzcentrum. A belépők azonban borsos áron kelnek el. A hivatalos platformon a jegyek 760 eurótól (kb. 271 ezer forinttól) indulnak a legolcsóbb 1. kategóriás helyek esetében. A prémium kategóriájú jegyek ára viszont elérheti a 3500 eurót (kb. 1,25 millió forintot) is.

A kínálat meglehetősen szűkös, szektoronként csupán néhány szabad hely maradt. A vásárlást szigorú szabályok kötik:

egy személy maximum két jegyet vásárolhat, és tilos az úgynevezett „árva székek” (egyedül álló helyek) vásárlása.

Ez a lehetőség kizárólag azok számára elérhető, akik korábban regisztráltak az UEFA BL-döntős jegysorsolására. Az érintetteket e-mailben értesítik. 

Horrorárak a másodpiacon

A jegyközvetítő oldalakon még drasztikusabb árakkal találkozhatnak a szurkolók. A SeatPick oldalon szerdán több mint 2000 jegyhirdetés volt elérhető. A legolcsóbb jegy 1850 euró (kb. 660 ezer forint) volt, míg a felső szektorokban jellemzően 2000–5000 euró (713 ezer – 1,78 millió forint) között mozogtak az árak.

A pályához közeli prémium helyekért pedig 8000 és 22 000 euró (kb. 2,85–7,85 millió forint) közötti összegeket kértek.

A StubHub kínálatában a legolcsóbb Fans First szurkolói szektor jegye 2966 euróba (kb. 1,06 millió forintba) került. A kategóriák szerint az árak a következőképpen alakultak:

  • 3. kategória: 3249 euró (kb. 1,16 millió Ft)
  • 2. kategória: 4275 euró (kb. 1,53 millió Ft)
  • 1. kategória: 4560 euró (kb. 1,63 millió Ft)
  • Prime Seats (legjobb helyek): 8497 euró (kb. 3,03 millió Ft)

Akik teljes vendéglátói élménnyel kiegészítve szeretnék megnézni a finálét, még mélyebben a zsebbe kell nyúlniuk:

  • Prestige Outside csomag: 10 500 euró (kb. 3,75 millió Ft)
  • Sky Club: 11 999 euró (kb. 4,28 millió Ft)
  • Prestige csomag: 18 428 euró (kb. 6,57 millió Ft)

A szombati, május 30-i budapesti BL-döntő jegyárai így összességében a magyar szurkolók többsége számára elérhetetlen magasságokba emelkedtek.

Nyitókép forrása: MTI/Illyés Tibor

Gubbio
2026. május 27. 20:45
Úgy kell a sok birkának, aki ennyi pénzért kimegy a meccsre.
Válasz erre
0
0
Nagyhuba1
2026. május 27. 17:40
Én 5000 eurót kérnék!, hogy kimenjek. Ennyiért már megnézném pedig nem szeretem a focit.
Válasz erre
3
0
survivor
2026. május 27. 17:28
Nézzétek TV-n , kivetítőn , Interneten ,b+ !
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!