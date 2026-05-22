repülőtér budapest airport uefa bajnokok ligája liszt ferenc london terminál

A BL-döntő miatt újra megnyitja kapuit a Liszt Ferenc Repülőtér 1. Terminálja: videón a látványos átalakulás

2026. május 22. 12:08

A létesítmény május 29. és 31. között fogadja a Londonba tartó, valamint az onnan érkező, kijelölt Wizz Air-járatokat.

null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője miatt megnövekedett utasforgalom kezelésére a Budapest Airport ideiglenesen újranyitja a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es Terminálját. 

A létesítmény május 29. és 31. között fogadja a Londonba tartó, valamint az onnan érkező, kijelölt Wizz Air-járatokat.

A 2012 óta forgalom elől elzárt terminált előkészítő munka 10 hónappal ezelőtt, 2025 nyarán kezdődött.

A projekt sikeréhez számos szerv és szervezet összehangolt munkájára volt szükség, többek között az UEFA, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség, a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság, a HungaroControl, a NAV, a légiközlekedési hatóság, valamint a különböző kiszolgáló és közlekedési szolgáltatók is közreműködtek a folyamatban.

A Budapest Airport a BL-döntőhöz kapcsolódó intenzív időszakban arra kéri az érintett járatok utasait, hogy a biztonságos utazás érdekében legalább két és fél órával az indulás előtt – vagy ha a légitársaság külön javasolja, még korábban – érkezzenek meg a reptérre.

Az utasoknak ezen felül útlezárásokkal is számolnia kell, ami miatt a szokásosnál több idő lehet elérni a repteret.

A megnövekedett utasforgalom miatt előfordulhat a menetrend szerinti járatok késése is.

Az utazással kapcsolatos részletes információk a Budapest Airport hivatalos weboldalán, a légitársaságok kommunikációs csatornáin, valamint az eseményhez létrehozott dedikált információs aloldalon érhetők el, ahol a reptér az UEFA-val és a légitársaságokkal szoros együttműködésben folyamatosan tájékoztatja az utazóközönséget.

Nyitókép: Mohai Balázs / MTI

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2026. május 22. 14:26
én is sajnálom, hogy bezárták, kényelmes volt innen indulni
massivement6
2026. május 22. 12:59
Be se lett volna szabad zárni, tekintve, hogy az egyes terminál mellett van vasúti megálló. A vonat pedig Zuglónál van 18 perc alatt már most is. Amíg nincs készen a reptéri vasút, addig a gyalogos felüljárót fel lehetett volna újítani. Nyilván az ott meglévő jelenlegi vasúti infrastruktúra alkalmatlan nagyobb tömegek ad hoc kiszolgálására, de a többi mód mellett ez is számít.
Lalicus
2026. május 22. 12:33
Az év többi részében egyébként mi a faszért van zárva,tudja valaki? Miért nem lehet úgy mint régen? Fapad 1-es terminál, a többi 2-es schengen,nem schengen?!
dave
2026. május 22. 12:29
Látod buzi vitézy? Orbán ezt is megoldotta előre, de még mindig sípol a fejed, kis gci.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!