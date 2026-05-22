A BL-döntő miatt újra megnyitja kapuit a Liszt Ferenc Repülőtér 1. Terminálja: videón a látványos átalakulás

Ígéretet tett a BKK: óránként akár 15 ezer embert is elszállítanak
Hatalmas tömeg várható Budapesten.
A létesítmény május 29. és 31. között fogadja a Londonba tartó, valamint az onnan érkező, kijelölt Wizz Air-járatokat.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője miatt megnövekedett utasforgalom kezelésére a Budapest Airport ideiglenesen újranyitja a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es Terminálját.
A 2012 óta forgalom elől elzárt terminált előkészítő munka 10 hónappal ezelőtt, 2025 nyarán kezdődött.
A projekt sikeréhez számos szerv és szervezet összehangolt munkájára volt szükség, többek között az UEFA, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség, a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság, a HungaroControl, a NAV, a légiközlekedési hatóság, valamint a különböző kiszolgáló és közlekedési szolgáltatók is közreműködtek a folyamatban.
A Budapest Airport a BL-döntőhöz kapcsolódó intenzív időszakban arra kéri az érintett járatok utasait, hogy a biztonságos utazás érdekében legalább két és fél órával az indulás előtt – vagy ha a légitársaság külön javasolja, még korábban – érkezzenek meg a reptérre.
Az utasoknak ezen felül útlezárásokkal is számolnia kell, ami miatt a szokásosnál több idő lehet elérni a repteret.
A megnövekedett utasforgalom miatt előfordulhat a menetrend szerinti járatok késése is.
Az utazással kapcsolatos részletes információk a Budapest Airport hivatalos weboldalán, a légitársaságok kommunikációs csatornáin, valamint az eseményhez létrehozott dedikált információs aloldalon érhetők el, ahol a reptér az UEFA-val és a légitársaságokkal szoros együttműködésben folyamatosan tájékoztatja az utazóközönséget.
Nyitókép: Mohai Balázs / MTI
