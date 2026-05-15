Fennakadások vannak a magyar határátkelőknél, a Liszt Ferenc repülőteret is érinti a probléma

Országos informatikai probléma nehezíti a közlekedést a határátkelőhelyeken, megnövekedett várakozási idővel kell számolni - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata pénteken reggel a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy informatikai rendszerprobléma merült fel pénteken 8 óra 30 perctől a közúti határátkelőhelyeken és a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren; a szakemberek megkezdték a hiba elhárítását.

A külföldre utazóknak azt ajánlották, hogy indulás előtt tájékozódjanak a határátkelőhelyek nyitvatartási idejéről és az aktuális várakozási időkről a rendőrségi honlap Határinfó oldalán.