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Mediaworks Szajlai Csaba MFB főszerkesztő

Új főszerkesztője lett a Növekedésnek: sokaknak ismerős lehet a neve

2026. június 04. 10:51

Korábban az MFB igazgatója volt, illetve a Világgazdaság és a Figyelő főszerkesztői posztját is vitte egy darabig.

2026. június 04. 10:51
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A tulajdonosi szerkezet átalakulását követően új főszerkesztő került a Növekedés Médiához: a pozíciót Szajlai Csaba tölti be, aki egy év kihagyás után tér vissza a sajtó világába – írta meg a Media1.

A Növekedés.hu frissen kinevezett vezetője az elmúlt időszakban a pénzügyi szférában dolgozott: a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) igazgatói tisztségét látta el, emellett tagja volt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Gazdasági Tanácsadó Testületének, valamint bekerült a Diákhitel Központ igazgatóságába is.

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Pályafutása során irányította a nyugat-magyarországi vármegyék gazdaságfejlesztésére fókuszáló West Hungary Projektet, ezt megelőzően pedig több meghatározó gazdasági médium élén dolgozott főszerkesztőként, köztük a Világgazdaságnál és a Figyelőnél, a Mediaworks kötelékében. Tavaly februártól egy ideig a HírTV Szaldó című gazdasági műsorának házigazdája volt, emellett Cash-Flow címmel saját gazdasági podcastot is vezetett a Magyar Nemzet online felületén. Korábban a Magyar Hírlap és a Magyar Nemzet gazdasági rovatának vezetéséért is felelt, valamint az ECHO TV Analízis című műsorának szerkesztő-műsorvezetőjeként is tevékenykedett.

Közel tíz éven keresztül szerkesztette a Budapesti Értéktőzsde BÉT 50 című éves kiadványát, és immár tizenöt éve rendszeres műsorvezetője a Trend FM adásainak. Felsőfokú tanulmányait a BKÁE államigazgatási szakán végezte, emellett külkereskedelmi végzettséget is szerzett. Angol és német nyelven egyaránt beszél, tanulmányait pedig ösztöndíjasként az Egyesült Államokban és Németországban is bővítette.

A Növekedés Média Kft. közleménye szerint Szajlai Csaba elsődleges feladata a Növekedés.hu gazdasági és pénzügyi témájú hírportáljának továbbfejlesztése, valamint tartalmi és piaci bővítése lesz.

Nyitókép: Krizsán Csaba/MTI

 

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