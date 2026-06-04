Új főszerkesztője lett a Növekedésnek: sokaknak ismerős lehet a neve

A tulajdonosi szerkezet átalakulását követően új főszerkesztő került a Növekedés Médiához: a pozíciót Szajlai Csaba tölti be, aki egy év kihagyás után tér vissza a sajtó világába – írta meg a Media1.

A Növekedés.hu frissen kinevezett vezetője az elmúlt időszakban a pénzügyi szférában dolgozott: a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) igazgatói tisztségét látta el, emellett tagja volt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Gazdasági Tanácsadó Testületének, valamint bekerült a Diákhitel Központ igazgatóságába is.