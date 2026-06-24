Ft
Ft
34°C
22°C
Ft
Ft
34°C
22°C
06. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tanács zoltán nemzeti vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatal alaptörvény mediaworks

Tanács Zoltán: A Mediaworks összeomlása annak a beismerése, hogy ez a cégcsoport soha nem volt piaci alapon életképes

2026. június 24. 17:01

A tudományos és technológiai miniszter szerint nem kár a jobboldali propagandistákért, és „miközben a NER vergődik”, az ország közösen új jövőt építhet.

2026. június 24. 17:01
null

A Mediaworks összeomlásával annak tulajdonosai beismerték, hogy a cégcsoport ilyen formában piaci alapon mindig is életképtelen volt  – jelentette ki Tanács Zoltán. A tudományos és technológiai miniszter Facebook-posztjában úgy fogalmazott, „a hazugsággyár megszűnőben van”, és „miközben a NER vergődik”, most közösen fel lehet építeni azt az országot, amiben mind élni szeretnénk –

ennek mikéntjébe pedig most szerinte mindenkinek van beleszólása.

A tiszás politikus a Mediaworks csoport és a Mandiner jelentős leépítéseire reagálva azt írta, ezekért a kiadványokért szerinte nem kár, hiszen megfelelő jogi háttér ás átlátható finanszírozás mellett csak azt számít, van-e egy termékre kereslet, „teremt-e olyan értéket, amiért az olvasók, hirdetők hajlandók fizetni”. Bejegyzésében azt is előrebocsátotta, hogy a Tisza-kormány a továbbiakban sem fog a sajtószabadságot korlátozó intézkedéseket hozni. A Mediaworks összeomlását pedig annak nyílt beismerésének tartja a tulajdonosok részéről, hogy „ez a cégcsoport ebben a formában nem volt piaci alapon életképes”, „hiszen nem sajtótermékeket árult, hanem propagandát gyártott”. 

A miniszter álszentségnek nevezte azt is, miszerint egyesek veszélyben lévőnek látják a sajtószabadságot, és családok százainak megélhetése miatt aggódnak, mondván, akkor nem volt ilyen elháborodás, amikor a most elbocsátott újságírók – „propagandisták” – „embereket, családokat tettek tönkre, lejáratásokkal, gyűlöletkeltéssel”.

„Most eljött az igazság pillanata számukra is: lehet munkát keresni a piacon.”

Tanács Zoltán szerint azt is nagy csalódás fogja érni, aki abban reménykedik, hogy majd „a nemzeti nagytőkések” (strómanok) megmentik ezeket „a propagandistának is alkalmatlannak bizonyuló embereket”. Bejegyzése végén megjegyezte, a „NER végjátéka” helyett a jövő építésére szeretnének koncentrálni. 

Ebbe most bárki beleszólhat például a kormány honlapján éppen zajló két kiemelkedően fontos javaslat társadalmi egyeztetése révén, ahol „mindenki elmondhatja véleményét az Alaptörvény átmeneti, 17. módosításával kapcsolatban június 27-ig, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) felállításával kapcsolatban június 30-ig”.

 

Nyitókép: Magyar Péter és Tanács Zoltán (Facebook / Magyar Péter)

 

Összesen 73 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
macimacska
2026. június 24. 19:00
Nyehehehe. Lássuk, hogy az itt hörgő ostoba, lecsúszott, alkoholbeteg agyrokkant csürhe mennyi előfizetéssel járul hozzá a Mandinerhez :DDDD Azért a telex-hvg-444 tengely egyenként is hoz minimum 20 ezer előfizetőt / támogatót. Hát vajon mire lesz elég Szilvay uram hümmögése :DDDD
Válasz erre
1
0
antoniosalazar
2026. június 24. 18:54
néhai Ch.Pilot 2026. június 24. 18:52 A baloldali propagandistákért sem lesz kár... tanács zoltánért sem. '56! '56! '56! '56! '56! '56! Vége van a fidesznek. Ti már a japán katonák vagytok 1962ben egy Csendes óceáni szigeten
Válasz erre
0
0
bagoly-29
2026. június 24. 18:54
A Tanács-féle jövő elég vészjóslóan hangzik az eddigiek alapján!
Válasz erre
1
0
antoniosalazar
2026. június 24. 18:52
Perika65antoniosalazar 2026. június 24. 18:47 Köszönöm,de látom éppen eleget. Magyar Péter videóit Jól megnézted a linket amit idetettem. Még arra sem vetted a fáradságot.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!