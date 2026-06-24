Tanács Zoltán: A Mediaworks összeomlása annak a beismerése, hogy ez a cégcsoport soha nem volt piaci alapon életképes

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Vajon mi lehet a háttérben?
A tudományos és technológiai miniszter szerint nem kár a jobboldali propagandistákért, és „miközben a NER vergődik”, az ország közösen új jövőt építhet.
A Mediaworks összeomlásával annak tulajdonosai beismerték, hogy a cégcsoport ilyen formában piaci alapon mindig is életképtelen volt – jelentette ki Tanács Zoltán. A tudományos és technológiai miniszter Facebook-posztjában úgy fogalmazott, „a hazugsággyár megszűnőben van”, és „miközben a NER vergődik”, most közösen fel lehet építeni azt az országot, amiben mind élni szeretnénk –
ennek mikéntjébe pedig most szerinte mindenkinek van beleszólása.
A tiszás politikus a Mediaworks csoport és a Mandiner jelentős leépítéseire reagálva azt írta, ezekért a kiadványokért szerinte nem kár, hiszen megfelelő jogi háttér ás átlátható finanszírozás mellett csak azt számít, van-e egy termékre kereslet, „teremt-e olyan értéket, amiért az olvasók, hirdetők hajlandók fizetni”. Bejegyzésében azt is előrebocsátotta, hogy a Tisza-kormány a továbbiakban sem fog a sajtószabadságot korlátozó intézkedéseket hozni. A Mediaworks összeomlását pedig annak nyílt beismerésének tartja a tulajdonosok részéről, hogy „ez a cégcsoport ebben a formában nem volt piaci alapon életképes”, „hiszen nem sajtótermékeket árult, hanem propagandát gyártott”.
A miniszter álszentségnek nevezte azt is, miszerint egyesek veszélyben lévőnek látják a sajtószabadságot, és családok százainak megélhetése miatt aggódnak, mondván, akkor nem volt ilyen elháborodás, amikor a most elbocsátott újságírók – „propagandisták” – „embereket, családokat tettek tönkre, lejáratásokkal, gyűlöletkeltéssel”.
„Most eljött az igazság pillanata számukra is: lehet munkát keresni a piacon.”
Tanács Zoltán szerint azt is nagy csalódás fogja érni, aki abban reménykedik, hogy majd „a nemzeti nagytőkések” (strómanok) megmentik ezeket „a propagandistának is alkalmatlannak bizonyuló embereket”. Bejegyzése végén megjegyezte, a „NER végjátéka” helyett a jövő építésére szeretnének koncentrálni.
Ebbe most bárki beleszólhat például a kormány honlapján éppen zajló két kiemelkedően fontos javaslat társadalmi egyeztetése révén, ahol „mindenki elmondhatja véleményét az Alaptörvény átmeneti, 17. módosításával kapcsolatban június 27-ig, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) felállításával kapcsolatban június 30-ig”.
Nyitókép: Magyar Péter és Tanács Zoltán (Facebook / Magyar Péter)