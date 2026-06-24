Tanács Zoltán: A Mediaworks összeomlása annak a beismerése, hogy ez a cégcsoport soha nem volt piaci alapon életképes

A Mediaworks összeomlásával annak tulajdonosai beismerték, hogy a cégcsoport ilyen formában piaci alapon mindig is életképtelen volt – jelentette ki Tanács Zoltán. A tudományos és technológiai miniszter Facebook-posztjában úgy fogalmazott, „a hazugsággyár megszűnőben van”, és „miközben a NER vergődik”, most közösen fel lehet építeni azt az országot, amiben mind élni szeretnénk –

ennek mikéntjébe pedig most szerinte mindenkinek van beleszólása.

A tiszás politikus a Mediaworks csoport és a Mandiner jelentős leépítéseire reagálva azt írta, ezekért a kiadványokért szerinte nem kár, hiszen megfelelő jogi háttér ás átlátható finanszírozás mellett csak azt számít, van-e egy termékre kereslet, „teremt-e olyan értéket, amiért az olvasók, hirdetők hajlandók fizetni”. Bejegyzésében azt is előrebocsátotta, hogy a Tisza-kormány a továbbiakban sem fog a sajtószabadságot korlátozó intézkedéseket hozni. A Mediaworks összeomlását pedig annak nyílt beismerésének tartja a tulajdonosok részéről, hogy „ez a cégcsoport ebben a formában nem volt piaci alapon életképes”, „hiszen nem sajtótermékeket árult, hanem propagandát gyártott”.