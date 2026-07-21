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forsthoffer ágnes mti alaptörvény

Forsthoffer Ágnes: Szükség lesz a házszabály finomhangolására

2026. július 21. 06:33

Júniusban az indoklás nélküli hiányzásokat már nem tudta elfogadni az Országgyűlés elnöke, ezért bizonyos esetekben sor fog kerülni képviselői illetmény csökkentésre.

2026. július 21. 06:33
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Ősszel több szempontból is szükség lesz a házszabály finomhangolására. Cél a hatékony munka és reális fegyelmi szabályok és szankciók megállapítása, mert a túlzó mértékű, akár több milliós előírt büntetések értelmetlenek, nem állják meg a helyüket a bíróságok előtt – írta közösségi oldalán Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke, aki átmenetileg ellátja az államfői feladatokat.

A politikus hozzátette:

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az ülés menetét több alkalommal megzavaró videózással, illetve a közösségi oldalakon megjelent tartalmakkal kapcsolatban írásbeli figyelmeztetést küldött az érintett képviselőknek. 

„Kértem együttműködésüket a botránykeltés mellőzése és a közös népképviseleti munkánk kedvezőtlen társadalmi megítélésének elkerülése érdekében. A képviselők, a közjogi méltóságok, és a parlamenti munka iránti általános közbizalom rongálása egyetlen parlamenti képviselőnek sem lehet célja” – fogalmazott.

Forsthoffer összegezte az elmúlt 72 napban végzett tevékenységét, és a vele kapcsolatos közérdekű információkat. Ismertette egyebek mellett, hogy nem fogadta el a felkínált elnöki rezidenciát, és megjegyezte, hogy őszre várhatóan lesz egy 70 négyzetméteres szolgálati lakása. Nem vette át a magáncélú használatra felkínált személygépjárművet, és ő is támogatta a képviselők, így a házelnök fizetésének jelentős csökkentéséről szóló törvényt. Ez esetében 35 százalék csökkenést jelentett, ami az adófizetők pénzéből éves szinten több mint 28 millió forint megtakarítást eredményez.

Megjegyezte, hogy az üléstermi konfliktusokat igyekezett emberi módon és objektíven kezelni. 

„Megítélésem szerint azonban a házszabály és az Országgyűlésről szóló törvény fegyelmi jogkörre vonatkozó rendelkezései nem adnak kellően hatékony eszközt az elnöklő kezébe”

– közölte.

Hozzátette, a cselekmények megítélése nem egyértelmű, de leszabályozni mindent nem is lehet.

Tudatta azt is, hogy június hónapban az indoklás nélküli hiányzásokat már nem tudta elfogadni, ezért bizonyos esetekben sor fog kerülni képviselői illetmény csökkentésre.

 „A munkahelyünket tisztelni kell, ahol a választók bizalmából, őket képviselve dolgozunk” – folytatta.

Felidézte azt is, hogy az Alaptörvény rendelkezései alapján átmeneti időre gyakorolja a köztársasági elnök feladat- és jogköreit, és kérte a Sándor-palota munkatársainak támogatását a következő hetekben, hogy a hatalmi ágak működésének folytonosságát az átmeneti időszakban az Alaptörvénynek megfelelően biztosítani lehessen.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

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Összesen 61 komment

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daidalos
2026. július 21. 09:59
ez már megint az olcsó prolihergelés: 28 millió forint megtakarítás? És ezt úgy előadni, mintha ez valamiféle összegnek lenne tekinthető? Magánkasszában, persze, az lenne, nade éves szinten, az összes adófizetőre számítva? És tessék mondani, a szankcionálás, ha valaki nem jár be a munkahelyére dolgozni, a miniszterelnökre is vonakozni fog?
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Robert69
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2026. július 21. 09:49 Szerkesztve
Azért kell finomhangolni hogy csak az ellenzéket lehessen vele szankcionálni, értjük hiszen mindent lehet. Királyt is lehet koronázni ez még nem jutott eszükbe? ......DE csak még korai a tervekről beszélni előbb lehetetlenné kel tenni az ellenzéket mert belebuknak, utána mindent lehet............
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masikhozzaszolo
2026. július 21. 09:44
Az Parlament csak törvényt hoz. Szerintem van elég. Menjenek haza. És vigyenek haza minél többet.
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kisskiss-7
2026. július 21. 09:20
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