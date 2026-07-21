Forsthoffer Ágnes: Szükség lesz a házszabály finomhangolására

az ülés menetét több alkalommal megzavaró videózással, illetve a közösségi oldalakon megjelent tartalmakkal kapcsolatban írásbeli figyelmeztetést küldött az érintett képviselőknek.

„Kértem együttműködésüket a botránykeltés mellőzése és a közös népképviseleti munkánk kedvezőtlen társadalmi megítélésének elkerülése érdekében. A képviselők, a közjogi méltóságok, és a parlamenti munka iránti általános közbizalom rongálása egyetlen parlamenti képviselőnek sem lehet célja” – fogalmazott.

Forsthoffer összegezte az elmúlt 72 napban végzett tevékenységét, és a vele kapcsolatos közérdekű információkat. Ismertette egyebek mellett, hogy nem fogadta el a felkínált elnöki rezidenciát, és megjegyezte, hogy őszre várhatóan lesz egy 70 négyzetméteres szolgálati lakása. Nem vette át a magáncélú használatra felkínált személygépjárművet, és ő is támogatta a képviselők, így a házelnök fizetésének jelentős csökkentéséről szóló törvényt. Ez esetében 35 százalék csökkenést jelentett, ami az adófizetők pénzéből éves szinten több mint 28 millió forint megtakarítást eredményez.