Polgár Judit: A felkérésnek nem tudok eleget tenni

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Megtörte a csendet.
Megtörte a csendet Polgár Judit, miután vasárnap a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete őt javasolta Magyarország következő köztársasági elnökének.
Közösségi oldalán a sakktörténet legeredményesebb női versenyzője így fogalmazott:
Életem megtiszteltetésének tartom a kezdeményezők felkérését a köztársasági elnöki pozícióra, rendkívül hálás vagyok érte.
Nagyra tartom a miniszterelnök gesztusát, hogy pártjának meghatározó parlamenti súlya ellenére is független, pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek.
Ugyanakkor nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni.
Egy új, független és elismert köztársasági elnököt minden tőlem telhető módon támogatok majd e célok elérésében.”
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a jelölésre Magyar Péter miniszterelnök is pozitívan reagált, jelezve, hogy személy szerint megtiszteltetésnek tartaná, ha elvállalná a feladatot. A Tisza Párt parlamenti frakciója szintén őt tartotta a legalkalmasabb jelöltnek, ugyanakkor a végső döntés nem született meg. A jelölési folyamatot több kritika is érte, egyes vélemények szerint szélesebb társadalmi egyeztetésre lenne szükség az új államfő személyéről.
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Később egyébként az is kiderült, hogy Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőröző indította el azt a kezdeményezést, amelyben 16 ismert művész, tudós, sportoló és közéleti szereplő az 50. életévét a napokban betöltő Polgárt javasolta köztársasági elnöknek. A Telexnek adott nyilatkozatában hangsúlyozta: a felhívást nem politikai szereplőként, hanem magánszemélyként kezdeményezte, és nem fideszes vagy tiszás szempontok vezérelték.
Nagy szerint Polgár Judit
szakmai eredményei, nemzetközi tekintélye, intelligenciája és személyisége egyaránt alkalmassá teszik az államfői tisztség betöltésére.
Elmondása alapján régóta ismeri a nemzetközi sakknagymestert, akiből szerinte „jóság és nyugalom sugárzik”, miközben kivételes szellemi képességekkel rendelkezik. A kezdeményezés megszületése előtt egyeztetett Polgár férjével, majd mások segítségével juttatták el a felhívást a leendő aláírókhoz.
A kezdeményezéshez ideológiailag eltérő hátterű közéleti szereplők csatlakoztak. Az aláírók között megtalálható többek között
Legalább tíz komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tisza Párt frakciójának és az Országgyűlésnek kell meghoznia – közölte Magyar Péter hétfőn Facebook-oldalán.
Ezt hívják képviseleti demokráciának és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény – rögzítette a kormányfő az egyik posztjához fűzött kommentjében. A miniszterelnök megjegyezte: nem társadalmi konzultációról beszéltek, hanem azt kérték, hogy küldjenek ajánlásokat a köztársasági elnöki pozícióra. A Tisza volt az első párt, amely erre kérte az embereket – mutatott rá.
Mint ismert, Sulyok Tamás szombaton írta alá az alaptörvény 17. módosítását, ezzel július 20-án 0 órától megszűnt a köztársasági elnöki mandátuma.
(MTI)
Nyitókép és fotó: Polgár Judit (Netflix)