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Mi azért dolgozunk, hogy a rendszerváltás ne üres ígéret maradjon.
Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. A következő köztársasági elnök kiválasztását nem lenne szabad elkapkodni, Magyar Péter mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a következő államfőről. Szombaton a miniszterelnök 14 perccel Sulyok Tamás bejelentése után még azt mondta »nem szivarszobákban« szeretne jelöltet találni, és egyeztetni fog a frakciójával és az ellenzékkel, illetve a civilek javaslatait is várja.
Ehhez képest vasárnap este Magyar Péter – 16 ismert magyar ember Polgár Judit ötszörös sakkolimpiai bajnok ajánlását követően – már arról írt, hogy másnap felkéri őt államfőnek. Itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen az ország következő elnöke.
Az Orbán-rendszer köztársasági elnökei egypárti politikai bizalmat élveztek, ezért nem tudták kifejezni a nemzet egységét és nem akartak a hatalom ellensúlyaként működni. Most van 30 nap, ezért lenne idő több emberrel beszélni, átgondolni a szempontokat és meghallgatni másokat is. Ha ezek után is Polgár Judit a legmegfelelőbb jelölt, akkor legyen ő az államfő, de ezzel az átgondolatlan kapkodással őt is nehéz helyzetbe hozza a kormányfő.
Mindannyian azt szeretnénk, ha végre olyan államfője lenne Magyarországnak, aki mindannyiunkat képvisel. Ehhez a legjobb jelölt megtalálása mellett az is kell, hogy a ki- és megválasztási folyamat is a lehető legtisztább és legátláthatóbb legyen. Ez egyelőre nagyon messze van attól. Részben azért is szavaztak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán-kormány mindenki más szempontjait félresöprő módszereiből. Mi azért dolgozunk, hogy a rendszerváltás ne üres ígéret maradjon.
Nyitókép: Kőhalmi Péter/AFP