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sulyok tamás magyarországnak polgár judit Magyar Péter

Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával

2026. július 20. 16:29

Mi azért dolgozunk, hogy a rendszerváltás ne üres ígéret maradjon.

2026. július 20. 16:29
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Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. A következő köztársasági elnök kiválasztását nem lenne szabad elkapkodni, Magyar Péter mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a következő államfőről. Szombaton a miniszterelnök 14 perccel Sulyok Tamás bejelentése után még azt mondta »nem szivarszobákban« szeretne jelöltet találni, és egyeztetni fog a frakciójával és az ellenzékkel, illetve a civilek javaslatait is várja. 

Ehhez képest vasárnap este Magyar Péter – 16 ismert magyar ember Polgár Judit ötszörös sakkolimpiai bajnok ajánlását követően – már arról írt, hogy másnap felkéri őt államfőnek. Itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen az ország következő elnöke. 

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Az Orbán-rendszer köztársasági elnökei egypárti politikai bizalmat élveztek, ezért nem tudták kifejezni a nemzet egységét és nem akartak a hatalom ellensúlyaként működni. Most van 30 nap, ezért lenne idő több emberrel beszélni, átgondolni a szempontokat és meghallgatni másokat is. Ha ezek után is Polgár Judit a legmegfelelőbb jelölt, akkor legyen ő az államfő, de ezzel az átgondolatlan kapkodással őt is nehéz helyzetbe hozza a kormányfő. 

Mindannyian azt szeretnénk, ha végre olyan államfője lenne Magyarországnak, aki mindannyiunkat képvisel. Ehhez a legjobb jelölt megtalálása mellett az is kell, hogy a ki- és megválasztási folyamat is a lehető legtisztább és legátláthatóbb legyen. Ez egyelőre nagyon messze van attól. Részben azért is szavaztak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán-kormány mindenki más szempontjait félresöprő módszereiből. Mi azért dolgozunk, hogy a rendszerváltás ne üres ígéret maradjon. 

Nyitókép: Kőhalmi Péter/AFP

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Összesen 54 komment

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nemecsekerno-007-01
2026. július 20. 19:13
Ne dolgozzatok, mert mindenhol csak a szart kavarjátok. Pénzért.
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1
0
kisskiss-6
2026. július 20. 19:02
🍓 H​​​e​​​l​​​y​​i​​​ ​c​​s​a​​j​ok ​​szexre ​m​á​​​r​​​a​:​​​ 👉 𝗡​​𝗨​​𝟒​.​​𝗧​​𝗢​​𝗣
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0
0
Ödenburger
2026. július 20. 19:01
És akkor vegyük hozzá, hogy nem is 30 nap van (ill. lett volna) az új elnök megtalálásra, hiszen már ápr 13-án távozásra szólították fel Sulyokot. A casting már akkor megkezdődhetett volna. Ja, hogy ahhoz előrelátóan kellett volna gondolkodni, és nem a pillanatnak posztolgatni...
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2
0
templar62
•••
2026. július 20. 18:56 Szerkesztve
INTERVENCIÓ is volt az internetes eszközökön keresztül . Ezért a MEGSZÁLLÁS érzete , nem alap nélküli .
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1
0
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