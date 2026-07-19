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köztársasági elnök Magyar Péter Polgár Judit

Magyar Péter Polgár Juditról: Hatalmas megtiszteltetésnek érezném, ha elvállalná a felkérést

2026. július 19. 20:34

A miniszterelnök hétfőn találkozik a világhírű sakkozóval, és megkérdezi, hogy az új Alkotmány elfogadásáig kész-e új szerepben szolgálni Magyarországot. Magyar Péter Polgár Juditot kérheti fel köztársasági elnöknek.

2026. július 19. 20:34
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Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete Polgár Juditot javasolja Magyarország következő köztársasági elnökének. A szervezet az Országgyűlés elnökének címzett vasárnapi levelében egy olyan államfő megválasztását kezdeményezi, aki szerintük képes lehet kifejezni a teljes magyar nemzet egységét. A felhívást számos ismert személyiség írta alá, köztük: Nagy Tímea, Rubik Ernő, Kulka János és Kepes András is.

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A javaslatra Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán reagált:

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„A hazánknak egységre, békére és olyan elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A köztársasági elnökség nem egy foglalkozás, nem egy munkahely, hanem a legmagasabb szolgálat. Az elnök feladata: szolgálni és képviselni. Minden magyart. 

A magyar közélet elismert szereplői által ma köztársasági elnöknek ajánlott Polgár Judit ilyen személy, ezért 

a holnapi napon találkozom vele, és megkérdezem, hogy az új Alkotmány elfogadásáig kész-e új szerepben szolgálni a hazánkat. 

Polgár Judit neve évtizedek óta egyet jelent a tehetséggel és a kitartással. A sakktörténet legeredményesebb női játékosaként 26 éven át megszakítás nélkül vezette a női világranglistát, miközben az abszolút világranglista legjobb tíz játékosa közé is bekerült.

Ötszörös sakkolimpiai bajnok, nemzetközi nagymester, a Magyar Szent István-rend kitüntetettje, akinek rendkívüli életútját nemrég A sakk királynője című dokumentumfilm is bemutatta. Néhány héttel ezelőtt pedig tagjává választotta a Christ's College (Cambridge-i Egyetem).

Polgár Judit eddigi pályafutása mindig a teljesítményről szólt. A személyét övező elismerést nem politikai kötődésének vagy kapcsolatoknak, hanem kivételes tehetségének, szorgalmának, példátlan teherbírásának és a tisztességének köszönheti. Olyan magyar, akinek teljesítménye tiszteletet és elismerést vált ki itthon és szerte a nagyvilágban.

Személy szerint hatalmas megtiszteltetésnek érezném, ha elvállalná a felkérést.” 

A kormányfő kommentben hozzátette:

„ Fel sem merülhet óellenzéki politikusok jelölése olyan pozícióba, amelynél a nemzet egységét kell megteremteni.”

Majd később a poszt alatt megjegyezte, szerinte „az eddigi legelismertebb köztársasági elnök Göncz Árpád volt, aki nem jogász volt.” 

Egy biztos: Magyar Péter állásfoglalása heves reakciókat váltott ki az emberekből, a bejegyzése alatt záporoznak a hozzászólások.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi
 

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Összesen 160 komment

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kisskiss-6
2026. július 19. 22:23
🍓 H​e​​​l​​​y​​​i​​​ ​​c​​s​​​a​j​​​ok ​​szexre ​m​​​á​r​a​​:​​ 👉 𝗡​​​𝗨​​​𝟒​.​​​𝗧​𝗢​𝗣
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Palatin
2026. július 19. 22:23
Polgár Judit valóban egy tiszteletre méltó személy, szimpatikus, példakép, igaz, hogy az USA-ban tanítja sakkozni a gyerekeket és nem itthon, de ez még elmenne. Ám ha bele sétál Poloska csapdájába és képes lesz ennek a cezaromániás diktátorna a szekerét tolni, AKKOR VÉGE A BECSÜLETÉNEK, ODA MINDEN SZIMPÁTIA VELE SZEMBEN, BE SE LÉPJEN TÖBBET AZ ORSZÁGBA.
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mindigcsakjobbb
2026. július 19. 22:23
Magyar Péter nem miniszterelnök, egy hogy nem tudja a feladát ellátni ,kettő hogy nem alkalmas emberileg ,három kezelésre szorul valószínű pszichiátriai vagy elmegyogyintezet . Orbán Anita kulugyminiszter viccnek is rossz ,sajnos súlytalan és van vagy nincs külügyünk nincs közte különbség,,lehető legtosszabb külügy Magyarország történetében. Posfai belügyminiszter olyan mintha egy rossz horrorfilmben benne lennénk, eza cipő és zokni mit keres a parlamentben ,ha fizetne csak akkor kellene beengedni nem hogy ott ő valaki ... Köztársasági elnök lenne Judit ,jó rendben aki megint semmihez se ért ,nulla politika és jog ismeret . Minek vállalná el Judit ? Nincs semmi normális érv hogy ehez a bukott csőcselék csapathoz csapódjon . Szerintem nem vállalja, csak félő akkor ezek a bolondok majd Gálvölgyit kérik meg mert Kulka ajálta .
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wombatmenhely
2026. július 19. 22:22
Az a kérdéses, hogy PJ-nak a becsvágya erősebb-e, vagy pedig a józan esze.
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