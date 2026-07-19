Magyar Péter Polgár Juditról: Hatalmas megtiszteltetésnek érezném, ha elvállalná a felkérést

Civil javaslat érkezett arra, ki legyen Sulyok Tamás utódja
Nagy Tímea, Rubik Ernő, Baán László és Kulka János is aláírta a civil kezdeményezést.
A miniszterelnök hétfőn találkozik a világhírű sakkozóval, és megkérdezi, hogy az új Alkotmány elfogadásáig kész-e új szerepben szolgálni Magyarországot. Magyar Péter Polgár Juditot kérheti fel köztársasági elnöknek.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete Polgár Juditot javasolja Magyarország következő köztársasági elnökének. A szervezet az Országgyűlés elnökének címzett vasárnapi levelében egy olyan államfő megválasztását kezdeményezi, aki szerintük képes lehet kifejezni a teljes magyar nemzet egységét. A felhívást számos ismert személyiség írta alá, köztük: Nagy Tímea, Rubik Ernő, Kulka János és Kepes András is.
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Nagy Tímea, Rubik Ernő, Baán László és Kulka János is aláírta a civil kezdeményezést.
A javaslatra Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán reagált:
„A hazánknak egységre, békére és olyan elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A köztársasági elnökség nem egy foglalkozás, nem egy munkahely, hanem a legmagasabb szolgálat. Az elnök feladata: szolgálni és képviselni. Minden magyart.
A magyar közélet elismert szereplői által ma köztársasági elnöknek ajánlott Polgár Judit ilyen személy, ezért
a holnapi napon találkozom vele, és megkérdezem, hogy az új Alkotmány elfogadásáig kész-e új szerepben szolgálni a hazánkat.
Polgár Judit neve évtizedek óta egyet jelent a tehetséggel és a kitartással. A sakktörténet legeredményesebb női játékosaként 26 éven át megszakítás nélkül vezette a női világranglistát, miközben az abszolút világranglista legjobb tíz játékosa közé is bekerült.
Ötszörös sakkolimpiai bajnok, nemzetközi nagymester, a Magyar Szent István-rend kitüntetettje, akinek rendkívüli életútját nemrég A sakk királynője című dokumentumfilm is bemutatta. Néhány héttel ezelőtt pedig tagjává választotta a Christ's College (Cambridge-i Egyetem).
Polgár Judit eddigi pályafutása mindig a teljesítményről szólt. A személyét övező elismerést nem politikai kötődésének vagy kapcsolatoknak, hanem kivételes tehetségének, szorgalmának, példátlan teherbírásának és a tisztességének köszönheti. Olyan magyar, akinek teljesítménye tiszteletet és elismerést vált ki itthon és szerte a nagyvilágban.
Személy szerint hatalmas megtiszteltetésnek érezném, ha elvállalná a felkérést.”
A kormányfő kommentben hozzátette:
„ Fel sem merülhet óellenzéki politikusok jelölése olyan pozícióba, amelynél a nemzet egységét kell megteremteni.”
Majd később a poszt alatt megjegyezte, szerinte „az eddigi legelismertebb köztársasági elnök Göncz Árpád volt, aki nem jogász volt.”
Egy biztos: Magyar Péter állásfoglalása heves reakciókat váltott ki az emberekből, a bejegyzése alatt záporoznak a hozzászólások.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi