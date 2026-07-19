Civil javaslat érkezett arra, ki legyen Sulyok Tamás utódja

Félelemkeltő hatalomfelfogás – elnöki határozat is született az Alaptörvény-módosításról
Sulyok Tamás végül aláírta az elmozdítását célzó jogszabályt, de súlyos aggályait külön határozatban is összegezte.
Nagy Tímea, Rubik Ernő, Baán László és Kulka János is aláírta a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete kezdeményezést Polgár Judit felkérésére és megválasztására köztársasági elnöknek. A világ legeredményesebb női sakkozója nemrég Magyar Péter miniszterelnökkel is együtt sakkozott egy nyilvános eseményen.
A Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete Polgár Juditot javasolja Magyarország következő köztársasági elnökének. A szervezet az Országgyűlés elnökének címzett levélben egy olyan államfő megválasztását kezdeményezi, aki szerintük képes lehet kifejezni a teljes magyar nemzet egységét – írja a Portfolio.
A kezdeményezők szerint hazánk történelmi pillanathoz érkezett Sulyok Tamás mandátumának megszűnésével, és az új köztársasági elnök megválasztása lehetőséget teremthet arra, hogy az 1989-es rendszerváltozás óta húzódó átmeneti időszakot lezárják, valamint a demokratikus intézményrendszert szélesebb társadalmi konszenzusra építsék.
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Sulyok Tamás végül aláírta az elmozdítását célzó jogszabályt, de súlyos aggályait külön határozatban is összegezte.
A felhívást számos ismert személyiség írta alá, köztük:
A cikk megjegyzi, hogy Polgár Judit a világ legeredményesebb női sakkozója, és neve az utóbbi időszakban a közéletben is többször előkerült, ráadásul nemrég Magyar Péter miniszterelnökkel is együtt sakkozott egy nyilvános eseményen.
„Világklasszis teljesítménye, nemzetközi súlya fontos értéket közvetít: minden idők legjobb női sakkozójaként Magyarország büszkesége, aki a világ bármely pontján hűen képviseli a magyar szellemet, a tehetséget és a kitartást” – emlékeztettek az aláírók, majd hozzáfűzték: „nemzetközi diplomáciai és kulturális elismertsége révén képes helyreállítani és tovább erősíteni hazánk kedvező külföldi megítélését” .
Magyarországnak gyógyulásra van szüksége, ehhez pedig olyan köztársasági elnökre, aki segít ebben a folyamatban – olvasható a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete levelében.
A kezdeményezés egyelőre társadalmi javaslat, az új államfő személyéről végül az Országgyűlés dönt.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert