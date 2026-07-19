Civil javaslat érkezett arra, ki legyen Sulyok Tamás utódja

A Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete Polgár Juditot javasolja Magyarország következő köztársasági elnökének. A szervezet az Országgyűlés elnökének címzett levélben egy olyan államfő megválasztását kezdeményezi, aki szerintük képes lehet kifejezni a teljes magyar nemzet egységét – írja a Portfolio.

A kezdeményezők szerint hazánk történelmi pillanathoz érkezett Sulyok Tamás mandátumának megszűnésével, és az új köztársasági elnök megválasztása lehetőséget teremthet arra, hogy az 1989-es rendszerváltozás óta húzódó átmeneti időszakot lezárják, valamint a demokratikus intézményrendszert szélesebb társadalmi konszenzusra építsék.