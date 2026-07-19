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javaslat köztársasági elnök Sulyok Tamás Polgár Judit Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete

Civil javaslat érkezett arra, ki legyen Sulyok Tamás utódja

2026. július 19. 17:55

Nagy Tímea, Rubik Ernő, Baán László és Kulka János is aláírta a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete kezdeményezést Polgár Judit felkérésére és megválasztására köztársasági elnöknek. A világ legeredményesebb női sakkozója nemrég Magyar Péter miniszterelnökkel is együtt sakkozott egy nyilvános eseményen.

2026. július 19. 17:55
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A Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete Polgár Juditot javasolja Magyarország következő köztársasági elnökének. A szervezet az Országgyűlés elnökének címzett levélben egy olyan államfő megválasztását kezdeményezi, aki szerintük képes lehet kifejezni a teljes magyar nemzet egységét – írja a Portfolio.

A kezdeményezők szerint hazánk történelmi pillanathoz érkezett Sulyok Tamás mandátumának megszűnésével, és az új köztársasági elnök megválasztása lehetőséget teremthet arra, hogy az 1989-es rendszerváltozás óta húzódó átmeneti időszakot lezárják, valamint a demokratikus intézményrendszert szélesebb társadalmi konszenzusra építsék. 

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A felhívást számos ismert személyiség írta alá, köztük:

  • Rubik Ernő,
  • Lovász László,
  • Barabási Albert-László,
  • Kepes András,
  • Kulka János,
  • Mácsai Pál,
  • Parti Nagy Lajos,
  • Tóth Krisztina,
  • Závada Pál,
  • Nagy Tímea olimpiai bajnok, valamint 
  • több más tudományos, kulturális és sportéleti szereplő.

A cikk megjegyzi, hogy Polgár Judit a világ legeredményesebb női sakkozója, és neve az utóbbi időszakban a közéletben is többször előkerült, ráadásul nemrég Magyar Péter miniszterelnökkel is együtt sakkozott egy nyilvános eseményen.

 

„Világklasszis teljesítménye, nemzetközi súlya fontos értéket közvetít: minden idők legjobb női sakkozójaként Magyarország büszkesége, aki a világ bármely pontján hűen képviseli a magyar szellemet, a tehetséget és a kitartást” – emlékeztettek az aláírók, majd hozzáfűzték: „nemzetközi diplomáciai és kulturális elismertsége révén képes helyreállítani és tovább erősíteni hazánk kedvező külföldi megítélését” .

Magyarországnak gyógyulásra van szüksége, ehhez pedig olyan köztársasági elnökre, aki segít ebben a folyamatban – olvasható a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete levelében.

A kezdeményezés egyelőre társadalmi javaslat, az új államfő személyéről végül az Országgyűlés dönt.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 46 komment

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IHCS
2026. július 19. 18:32
Nem tudjuk kit szavaz majd meg a Tisza, de nagyon nehéz helyzetbe hozták akárki is az. Sulyok elmozditasanak választott módja miatt két dolgot már most tudunk a kijelölt utódjáról: 1. ő az akit nem zavar, ha egy magyar állampolgárt a személyére szabott törvénnyel megfosztanak valamitől, sőt különösen nem zavarja ez, ha azt a valamit utána ő megkaphatja. 2. A választott eltávolítási mód miatt azt is lehet róla tudni, hogy nem csak Magyar Péter kegyéből lesz államfő, de Magyar Péter kegyéből maradhat csak a székében. Remélem tisztességes ember e két terhet nem veszi a vállára, mert a tisztessége addig tartott.
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pandalala
2026. július 19. 18:32
azé', én még mindig Fekete Pákó mellett teszem le a garast .... ő az aki minden feltételnek megfelel!!! ;-))))
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kisskiss-6
2026. július 19. 18:31
🍓 H​e​​​l​​​y​i​ ​​c​s​a​​​j​​​ok ​szexre ​​​m​​​á​​​r​​​a​:​​ 👉 𝗡​𝗨​𝟒​​.​​𝗧​​​𝗢​​𝗣
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tomekjosef
2026. július 19. 18:29
Azt majd a fosos poloska féreg dönti el, vagy már el is döntötte és saját magát jelöli.
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