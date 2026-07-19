Ft
Ft
30°C
20°C
Ft
Ft
30°C
20°C
07. 19.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 19.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
sulyok tamás országgyűlés magyar közlöny alaptörvény

Félelemkeltő hatalomfelfogás – elnöki határozat is született az Alaptörvény-módosításról

2026. július 19. 12:05

Sulyok Tamás végül aláírta az elmozdítását célzó jogszabályt, de súlyos aggályait külön határozatban is összegezte.

2026. július 19. 12:05
null

Miután az Országgyűlés elfogadta, Sulyok Tamás államfő szombaton aláírta az Alaptörvény tizenhetedik módosítását, ami az ő, hétfői hatállyal történő elmozdítását is jelenti. A köztársasági elnök döntését a Facebook-oldalára kitett videóban indokolta, az elnöki jóváhagyást követően pedig a módosítás meg is jelent a Magyar Közlönyben.

Az Alkotmánybíróság tagjainak hetvenéves korban való maximalizálását és egyéb rendelkezéseket is tartalmazó, erősen vitatott csomag aláírásáról köztársasági elnöki határozat is született, a dokumentumot pedig feltöltötték a Sándor palota honlapjára is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

„A jogállamiság helyreállításának indokával elfogadott alaptörvény-módosítás néhány eleme – így például az Alkotmánybíróság hatásköreinek kiszélesítése – valóban üdvözlendő,

számos eleme ugyanakkor – különösen a választójog példátlan mértékű korlátozása, valamint egyes hivatalban lévő közjogi tisztségviselők személyre szabott jogalkotás útján történő eltávolítása – sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalommegosztás elvét” – fejtegeti a határozatban a távozó államfő.

Hozzáteszi: „Az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választásának éjszakájától kezdve a közbeszédet eluralta a verbális abúzusnak, a nyílt és közvetlen erőszakos fenyegetésnek egy olyan szélsőséges formája, ami arra épít, hogy egyes közjogi tisztségviselők, országgyűlési képviselők és más közszereplők emberi méltóságukban bármiféle erkölcsi korlát nélkül megalázhatók, hivatali feladat- és hatáskörük, illetve közéleti tevékenységük ellátásában pedig – az alaptörvényi és jogszabályi kereteket és fékeket teljes egészében figyelmen kívül hagyva – szabadon fenyegethetők, utasíthatók, kényszeríthetők.”

Sulyok szerint ennek a kommunikációs stratégiának az a célja, hogy elhallgattasson, ellehetetlenítsen és eltávolítson a magyar alkotmányos berendezkedésből olyan szereplőket, akik – a plurális demokráciában elengedhetetlen módon – biztosíthatnák a jogi, szakmai és politikai vélemények sokszínűségének érvényesülését.

„Látom és tapasztalom, hogy mindezek a törekvések jelen pillanatban a magyar társadalom egy jelentős része számára helyesnek vagy akár elkerülhetetlennek tűnnek. Ezeket az érzéseket és véleményeket természetesen tiszteletben tartom” – írja.

Hozzáteszi: „Látom és tapasztalom ugyanakkor azt is, hogy

sokak számára félelmet keltő az a hatalomfelfogás, amelynek egyik mérföldköve és kézzelfogható lenyomata a tizenhetedik alaptörvény-módosítás. A magam részéről a legteljesebb mértékben osztom ezeket az aggodalmakat,

és mind a jelenkor szempontjából, mind pedig történeti távlatokban összeegyeztethetetlennek tartom Magyarország alkotmányos alapelveivel mindazokat a rendelkezéseket, amelyek a jogállamiság követelményeinek semmibevételével avatkoznak be a népképviseleti demokrácia és a hatalommegosztás rendszerébe.”

A határozatban aztán megismétli az indoklást, „súlyos tartalmi ellenvetései” dacára miért írta mégis alá a dokumentumot: „Az Alaptörvény S) cikk (3) bekezdése ugyanakkor rendkívül szűken határozza meg a köztársasági elnök alaptörvény-módosítással kapcsolatos alkotmányos mozgásterét. A köztársasági elnök az alkotmánymódosító hatalom, azaz az Országgyűlés részére egyet nem értése esetén sem küldheti vissza az elfogadott alaptörvény-módosítást, az Alkotmánybírósághoz pedig kizárólag akkor fordulhat, ha az alaptörvény-módosítás megalkotására vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelményeket nem tartották meg. Ilyen helyzet jelen esetben nem áll fenn.”
 

nyitókép: MTI / Koszticsák Szilárd

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 96 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemmondom-3
2026. július 19. 13:58
Van nálunk aktív alkotmánybíróság?
Válasz erre
1
0
trd127
2026. július 19. 13:58
Remélem, a Liberális Internacionálé nyugalmazott alelnöke a mai napon is posztol valami harapósat a hanyatló Amerikából. "A mai nappal megszűnt a szabadon vásárolható lókolbász!". Vagy valami hasonlót.
Válasz erre
0
0
bondavary
2026. július 19. 13:58
Egy Weber szolgálatába állt kétes figura két évig folytatott bolsevik hangulatkeltésével elérte, hogy a választáson győzzö a proli mentalitás, kicsinyesség, bosszúvágy,
Válasz erre
1
0
kisskiss-6
2026. július 19. 13:53
🍓 H​​e​​l​​y​​​i​​​ ​​​c​​​s​​​a​​​j​​ok ​szexre ​m​á​​r​a​​​:​ 👉 𝗡​𝗨​​​𝟒​​.​𝗧​​𝗢​​​𝗣
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!