Miután az Országgyűlés elfogadta, Sulyok Tamás államfő szombaton aláírta az Alaptörvény tizenhetedik módosítását, ami az ő, hétfői hatállyal történő elmozdítását is jelenti. A köztársasági elnök döntését a Facebook-oldalára kitett videóban indokolta, az elnöki jóváhagyást követően pedig a módosítás meg is jelent a Magyar Közlönyben.

Az Alkotmánybíróság tagjainak hetvenéves korban való maximalizálását és egyéb rendelkezéseket is tartalmazó, erősen vitatott csomag aláírásáról köztársasági elnöki határozat is született, a dokumentumot pedig feltöltötték a Sándor palota honlapjára is.