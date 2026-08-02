Forsthoffer Ágnes berendelte a miniszterelnököt

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A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a frakcióvezetőket is várja a Sándor-palotába.
Személyes tájékoztatást kért Magyar Pétertől a rendkívüli hőség és az energiaválság kezeléséről Forsthoffer Ágnes. A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök ezzel együtt a pártok frakcióvezetőit is meghívta a Sándor-palotába.
A köztársasági elnök feladat- és hatásköreit gyakorló házelnökként a holnapi napon személyes tájékoztatásomat kértem Miniszterelnök Úrtól a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről
– írta közösségi oldalán vasárnap Forsthoffer Ágnes, aki hozzátette:
Nagyon fontosnak tartottam, hogy a parlamenti pártok frakcióvezetői is közvetlenül tájékozódhassanak és kérdéseket intézhessenek Miniszterelnök Úrhoz, ezért őket is meghívtam hétfő délelőtt a Sándor-palotába
Minderre azért ad lehetőséget, mert a rendkívüli meleg miatt elmarad az Országgyűlés jövő heti rendkívüli ülése, melyet még Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezett.
Nyitókép: Purger Tamás/MTI