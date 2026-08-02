Forsthoffer Ágnes berendelte a miniszterelnököt

„Magyar Péter nem hozta el sem az ÉLETET, sem a BÉKESSÉGET” – Cs. Kiràly Tamás | Hotel Lentulai

Mi történik az átalakuló ellenzéki médiában? Mit érnek a kampányígéretek, amikor véget ér a választás? És maradt-e még helye a hitnek, a családnak és a nemzeti identitásnak a napi politikai káoszban?