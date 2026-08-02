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forsthoffer ágnes országgyűlés köztársasági elnök Magyar Péter

Forsthoffer Ágnes berendelte a miniszterelnököt

2026. augusztus 02. 11:23

A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a frakcióvezetőket is várja a Sándor-palotába.

2026. augusztus 02. 11:23
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Személyes tájékoztatást kért Magyar Pétertől a rendkívüli hőség és az energiaválság kezeléséről Forsthoffer Ágnes. A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök ezzel együtt a pártok frakcióvezetőit is meghívta a Sándor-palotába.

A köztársasági elnök feladat- és hatásköreit gyakorló házelnökként a holnapi napon személyes tájékoztatásomat kértem Miniszterelnök Úrtól a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről

 – írta közösségi oldalán vasárnap Forsthoffer Ágnes, aki hozzátette:

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Nagyon fontosnak tartottam, hogy a parlamenti pártok frakcióvezetői is közvetlenül tájékozódhassanak és kérdéseket intézhessenek Miniszterelnök Úrhoz, ezért őket is meghívtam hétfő délelőtt a Sándor-palotába

Minderre azért ad lehetőséget, mert a rendkívüli meleg miatt elmarad az Országgyűlés jövő heti rendkívüli ülése, melyet még Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezett.

Nyitókép: Purger Tamás/MTI

 

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Összesen 171 komment

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Sorrend:
daidalos
2026. augusztus 02. 15:42
Jujj, de izgiiii... Berendelte? És mégis, mi fog történni, ha nem fogadja el a minielnök beszámolóját a válság kezeléséről? Feloszlatja az országgyűlést? Kiírja az előrehozott választásokat? Itt már megint a globális mindenkit-hülyének-nézés esete forog fenn...
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0
0
elfújta az ellenszél
2026. augusztus 02. 15:32
Először is: a Parlamentnek a Parlament épületében kell üléseznie. Ha takarékoskodni akarnak kapcsolják ki a hűtést, mások is kibírják anélkül. A parlamenti ülés lefújását semmi nem indokolja, ez is csak része a kommunikációs hadműveletnek. Ez az egész trükközés arról szól, hogy Foshofi legitimálja magát köztársasági elnökként. Az ellenzéki frakciók helyében pont ezért nem mennék el, mert nincs joga ennek a szobaasszonynak elfoglalni a Sándor palotát, nem legitim elnök. Sulyok Tamással az volt az egyik problémájuk, hogy miért nem számol be a Parlamantnek a tevékenységéről? Most itt az alkalom, hogy Foshofit beszámoltassák a Parlament épületében, vagy őrá már mindez már nem is vonatkozik? Abszolút filmszínház, kommunikációs trükk az egész.
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1
0
oberennsinnen49
2026. augusztus 02. 15:17
"Nagyon fontosnak tartottam, hogy a parlamenti pártok frakcióvezetői is közvetlenül tájékozódhassanak és kérdéseket intézhessenek Miniszterelnök Úrhoz, ezért őket is meghívtam hétfő délelőtt a Sándor-palotába" Ezek alapján - "Nagyon fontosbak tartottam..." az a legkevesebb, ha a miniszterelnök folytatja konfrontatív, destrtuktív, romboló politikai hozzáállását, ebben az esetben felszólítod, hogy hagyja el a Sándor palotát, mert a frakvciókkal fogod megbeszélni a helyzetet. Vagy tévednék? Mert ha nem, akkor ez a trükk is csak egy a Tisza ∞ G bohózatból.
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0
0
turani
•••
2026. augusztus 02. 14:53 Szerkesztve
Két órája fenn van a videó a Vadhajtásokon Forsthoffer szállodájáról és még mindig nem járta körbe a teljes jobboldali sajtót? Semmit nem tanultatok abból, miért szenvedtetek brutális vereséget? Tényleg teljesen haszontalan idióták lopják a napot a teljes jobboldali sajtónál, akik joggal mehetnek a levesbe mint a mediaworkosok? A nap egyetlen híre, hogy Forsthoffernél vízzel és árammal dőzsölnek!
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5
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