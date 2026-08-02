Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
De ha időnként elzárod a csapot és nem folyatod a vizet egész nap, azért egyenesen két jutalompont is jár a bingóban.
(Ha a jövőben szeretne rögtön értesülni Francesca Rivafinoli legújabb cikkeiról, akkor IDE kattintva iratkozzon fel a szerző Substack-oldalára!)
*
„»Én már átállítottam a hűtőt »ECO«-módba. Kérek mindenkit, akinek a hűtője erre alkalmas, hogy tegyen így! Köszönöm« – írja egy imádkozós emodzsi kíséretében Csiszár Béla mérnök-közgazdász, a TISZA országgyűlési képviselője, mellékelve is egy fotót, amely szerint családjuk hűtőszekrényében valóban 8 fok van, egy leheletnyivel sem kevesebb; de a mélyhűtőjét sem engedi az élelmiszer-mikrobiológiailag biztonságos mínusz 18 fokig hűlni.
Mert ő: hazafi.
Tulajdonképpen igaz is: mennyivel energiahatékonyabb, ha összetereljük a lakosságot a gasztroenterológiára, feküdjenek ott minél többen infúzióra kötve, addig se rosszalkodnak hat után a mosógéppel.
Meg hát jó hír az is, hogy megérkeztünk az úgynevezett Nyugatra: ilyen bugyuta jóemberkedésért eddig egészen a német Zöldekig kellett elmennünk, most viszont már itt tartja fölfelé nekünk a mutatóujját Csiszár úr Fejér 01-ben. Az Eco üzemmód ugyan kifejezetten arra való, hogy ha valaki hosszabb időre elutazik, és így akár hetekig pontosan nulla alkalommal nyitja ki a hűtőt, erről előre értesítse a készüléket, hogy az eleve alkalmazkodjék a zárt ajtós helyzethez. Ha azonban a képviselő úr négytagú családja hőség idején otthon tartózkodik, az ugye pont nem ez a helyzet.
Gyakorlatilag átveri tehát a gépet: szól neki, hogy készülj pihenésre, majd még aznap nyúlnak a fagyiért, teszik be az uborkát, kapják ki a vajat, rendezgetik a tegnapi maradékot.
Az eredmény: permanens stressz a szegény hűtőnek, aki szenderegne szegény, de közben riadóztatják feszt. Ilyet csak egy energiavámpír tesz a szorgos kis háztartási nagykészülékeivel. Pláne, ha az egyébként minden Eco mód nélkül is napi 0,5 kilowattórát fogyaszt, szemben egy Eco módban is falánkabb amerikai stílusú monstrummal, amely típussal viszont épp egyre többen kényeztetik magukat Magyarországon is (»Költözés előtt állunk, új hűtőt szeretnénk venni. Gyerekkori vágyunk a jégkocka- és vízadagolós hűtő, így csak olyan jöhet szóba, ami erre képes« – kezdi például a Reddit-felhasználó, amikor tanácsadásért fordul az internet népéhez.
Tényleg klassz, hogy 16 év úgynevezett tatárjárás után mára egész tömegeknek adott a hely a konyhában és adott a tőke a pénztárcában, hogy végre, végre olyan hűtőhöz juthassanak, mint Kevinéknek volt a Reszkessetek betörőkben;
de azért különösen sok bölcsességet és sikert kívánok az elkövetkező évek globális válságainak kezeléséhez egy olyan választói kemény maggal, amely számára hűtőválasztáskor kizárólagos szempont a gyermekkori vágy beteljesítése).
Persze létezhet akár olyan ECO funkció is, amely bármely élethelyzetben aktiválható, nemcsak nyaraláskor – akkor viszont érthetetlen, miért most jön rá a mérnök-közgazdász politikus, hogy itt akad egy spórolási lehetőség. Lásd a TISZA-frakció piros-fehér-zöld szívecskékkel terjesztett »energiatudatos bingóját«: beikszelgetheti rajta a polgár, hogy mit tett energetikailag a hazáért, úgymint »lámpát lekapcsoltam«, »csapot elzártam« vagy »teregettem, nem szárítógépet használtam« – egyfajta kultúrsokk ilyenkor szembesülni azzal, hogy körülöttünk élő felnőtt emberek tényleg rácsodálkoznak olyan evidenciákra, amelyeket mifelénk legkésőbb óvodaérett korra már készségszinten szokás abszolválni.
Mi lesz a következő? »Popómat megtöröltem?«”
A cikk folytatását ide kattintva olvashatja el.
(Nyitókép forrása: Csiszár Béla Facebook-oldala)