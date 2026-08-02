Mert ő: hazafi.

Tulajdonképpen igaz is: mennyivel energiahatékonyabb, ha összetereljük a lakosságot a gasztroenterológiára, feküdjenek ott minél többen infúzióra kötve, addig se rosszalkodnak hat után a mosógéppel.

Meg hát jó hír az is, hogy megérkeztünk az úgynevezett Nyugatra: ilyen bugyuta jóemberkedésért eddig egészen a német Zöldekig kellett elmennünk, most viszont már itt tartja fölfelé nekünk a mutatóujját Csiszár úr Fejér 01-ben. Az Eco üzemmód ugyan kifejezetten arra való, hogy ha valaki hosszabb időre elutazik, és így akár hetekig pontosan nulla alkalommal nyitja ki a hűtőt, erről előre értesítse a készüléket, hogy az eleve alkalmazkodjék a zárt ajtós helyzethez. Ha azonban a képviselő úr négytagú családja hőség idején otthon tartózkodik, az ugye pont nem ez a helyzet.