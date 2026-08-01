Robbanás történt az egyik moszkvai Sztálin-toronyban, hárman meghaltak

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Az ok gázszivárgás lehetett.
Robbanás történt Moszkva központjában szombaton, 20 óra után nem sokkal egy étteremben. Hárman életüket vesztették és mintegy tizenöten megsebesültek – közölte szombat este az orosz belügyminisztérium.
A detonáció az orosz főváros egyik Sztálin-toronyházában, a korábban pártfunkcionáriusi szolgálati lakásokat kínáló, ma már egyszerű luxusapartmanházként működő Kudrinszkaja téri épületben, azon belül is a Balzi Rossi étteremben történt. A vendéglátóhelyen zártkörű bankettet tartottak.
A Rosszija 1 televízió híradója a rendőrségre hivatkozna az közölte, hogy a robbanás oka gázszivárgás lehetett.
Az incidens miatt elterelték a forgalmat, a közeli Barrikadnaja metróállomást lezárták, a Szadovoje kolco körút utcáira meghirdetett éjszakai kerékpáros fesztivált pedig későbbre halasztották.
Nyitókép: ALEXANDER NEMENOV / AFP