Robbanás történt az egyik moszkvai Sztálin-toronyban, hárman meghaltak

Robbanás történt Moszkva központjában szombaton, 20 óra után nem sokkal egy étteremben. Hárman életüket vesztették és mintegy tizenöten megsebesültek – közölte szombat este az orosz belügyminisztérium.

A detonáció az orosz főváros egyik Sztálin-toronyházában, a korábban pártfunkcionáriusi szolgálati lakásokat kínáló, ma már egyszerű luxusapartmanházként működő Kudrinszkaja téri épületben, azon belül is a Balzi Rossi étteremben történt. A vendéglátóhelyen zártkörű bankettet tartottak.

A Rosszija 1 televízió híradója a rendőrségre hivatkozna az közölte, hogy a robbanás oka gázszivárgás lehetett.