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moszkva szadovoje kolco körút oroszország 2026 robbanás

Robbanás történt az egyik moszkvai Sztálin-toronyban, hárman meghaltak

2026. augusztus 01. 20:47

Az ok gázszivárgás lehetett.

2026. augusztus 01. 20:47
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Robbanás történt Moszkva központjában szombaton, 20 óra után nem sokkal egy étteremben. Hárman életüket vesztették és mintegy tizenöten megsebesültek – közölte szombat este az orosz belügyminisztérium.

A detonáció az orosz főváros egyik Sztálin-toronyházában, a korábban pártfunkcionáriusi szolgálati lakásokat kínáló, ma már egyszerű luxusapartmanházként működő Kudrinszkaja téri épületben, azon belül is a Balzi Rossi étteremben történt. A vendéglátóhelyen zártkörű bankettet tartottak.

A Rosszija 1 televízió híradója a rendőrségre hivatkozna az közölte, hogy a robbanás oka gázszivárgás lehetett.

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Az incidens miatt elterelték a forgalmat, a közeli Barrikadnaja metróállomást lezárták, a Szadovoje kolco körút utcáira meghirdetett éjszakai kerékpáros fesztivált pedig későbbre halasztották.

Nyitókép: ALEXANDER NEMENOV / AFP

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Összesen 7 komment

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Sorrend:
xtallaci
2026. augusztus 01. 21:14
Szerintem ukrán kéz lehet ebbe
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1
0
negyedik-kokrowatz-3
2026. augusztus 01. 20:53
milyen figyelmesen őrzik az emlékét az embernek, akinek a nevéhez a legtöbb orosz halála fűződik!
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