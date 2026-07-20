Ukrajna több száz drónt indított Moszkva ellen az éjszaka

Tájékoztatása szerint a sebesültek között három kínai állampolgár is van, akiket kórházba szállítottak. A kormányzó Domogyedovo, Podolszk és Ogyincovo településeken történt károkról is beszámolt, megemlítve, hogy a drónokból lehulló törmelékek magánlakásokat és a polgári infrastruktúrát rongáltak meg. A támadás többek között tüzet okozott a Moszkvától 30 kilométerre délre, Domogyedovo városa közelében található jelentős ipari létesítményben, a Juzsnije Vratában – közölte a Telegramon Jevgenyija Hrusztaljova helyi tisztviselő.

A létesítmény, amely Oroszország egyik legnagyobbja, hivatalos honlapja szerint 600 ezer négyzetméter alapterületű raktárépületekből áll. Oroszország legnagyobb online kiskereskedője, a Wildberries hétfőn közölte, hogy a szintén a moszkvai régióban található Podolszk körzetbeli logisztikai központját óvintézkedésként evakuálták, de a létesítményben később újraindult a megszokott üzletmenet. Az ukrán határ mentén lévő, nyugat-oroszországi Belgorodi terület kormányzója azt mondta, hogy egy határközeli faluban történt dróncsapás következtében egy ember meghalt, négy pedig megsebesült.

(MTI)