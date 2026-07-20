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moszkva légvédelmi rendszer drón ukrajna

Ukrajna több száz drónt indított Moszkva ellen az éjszaka

2026. július 20. 14:18

A drónok többségét a légvédelmi rendszerek már nagy távolságból, még a főváros peremkerületein semlegesítették.

2026. július 20. 14:18
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Ukrajna az éjszaka folyamán 400 drónnal támadta Moszkvát és az orosz fővárost környező térséget, tíz ember megsebesült, épületek kaptak lángra – közölték orosz tisztségviselők hétfőn. A drónok többségét a légvédelmi rendszerek már nagy távolságból, még a főváros peremkerületein semlegesítették, köztük 85-öt, amelyek Moszkvához közeledtek – számolt be Szergej Szobjanin, az orosz főváros polgármestere.

A moszkvai régió ellen indított dróncsapás következtében tíz ember megsebesült, köztük egy 11 éves gyermek”

– közölte Andrej Vorobjov regionális kormányzó a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. 

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Tájékoztatása szerint a sebesültek között három kínai állampolgár is van, akiket kórházba szállítottak. A kormányzó Domogyedovo, Podolszk és Ogyincovo településeken történt károkról is beszámolt, megemlítve, hogy a drónokból lehulló törmelékek magánlakásokat és a polgári infrastruktúrát rongáltak meg. A támadás többek között tüzet okozott a Moszkvától 30 kilométerre délre, Domogyedovo városa közelében található jelentős ipari létesítményben, a Juzsnije Vratában – közölte a Telegramon Jevgenyija Hrusztaljova helyi tisztviselő. 

A létesítmény, amely Oroszország egyik legnagyobbja, hivatalos honlapja szerint 600 ezer négyzetméter alapterületű raktárépületekből áll. Oroszország legnagyobb online kiskereskedője, a Wildberries hétfőn közölte, hogy a szintén a moszkvai régióban található Podolszk körzetbeli logisztikai központját óvintézkedésként evakuálták, de a létesítményben később újraindult a megszokott üzletmenet. Az ukrán határ mentén lévő, nyugat-oroszországi Belgorodi terület kormányzója azt mondta, hogy egy határközeli faluban történt dróncsapás következtében egy ember meghalt, négy pedig megsebesült.

(MTI)

Nyitókép: TATYANA MAKEYEVA / AFP

 

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Összesen 60 komment

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Sorrend:
sanya55-2
2026. július 20. 16:33
Holnap reggeli, hír : oroszok éjjel kiiiijiiiiiviiiit támadták 100 drónnal, 3 rakétával, eltaláltak 10 iskolát, 3 óvodát, fene tudja mennyi bölcsödét, egy sintértelepet, ahol nagyon sok életben esett kár a fasiszta, terrorista, utálatos oroszok miatt
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kisskiss-6
2026. július 20. 16:16
🍓 H​​e​​​l​y​​i​​​ ​​c​​​s​​a​​j​ok ​szexre ​​m​​á​r​​a​:​​ 👉 𝗡​​​𝗨​​𝟒​​.​​𝗧​​𝗢​​𝗣
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Canadian
•••
2026. július 20. 16:15 Szerkesztve
Még mindig nem értem, hogy a Magyarországon az utóbbi években kinevelt orosz szopó gárdának miért ilyen hihetetlenül fontos nap mint nap Oroszországért ordítozni. Egyáltalán mi közötök a Donbászhoz? Semmi. És főleg, hogy lettetek annyira agymosottak, hogy a nap mint nap szemetek elé tett tényekről egyszerűen nem vesztek tudomást? Az Amerikába disszidált volt KGB ügynök Jurij Bezmenov amerikai egyetemeken tartott előadást arról, hogy hogyan működik az agymosás, hogyan próbálta a KGB a kommunizmus gyökereit az USA-ban lerakni, mint kiderült nagy sikerrel, ami mostanára kezd beérni. Bezmenov maga említette ezt a jelenséget, hogy az agymosott, vagyis átprogramozott, emberek eljutnak arra a fokra, hogy tényekről se vesznek tudomást, ha az ideológiát megcáfolnák. Az ideológia mindig erősebb, mint a valóság. Nevezhetjük vallásnak is. Az itt regnáló orosz szopó gárda agymosott. Nap mint nap Oroszországért kajabáltok Magyarországról és nem látjátok, hogy ez mennyire természetellenes.
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kisskiss-6
2026. július 20. 16:06
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