A magyar szállodaláncok közül elsőként a Hilaris Hotels vállal önkorlátozást az energiahelyzet miatt

A Hilaris Hotels elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás mellett, ezért a hazai szállodacsoportok közül elsőként vállal önkéntes önkorlátozást annak érdekében, hogy hozzájáruljon a magyar villamosenergia-rendszer terhelésének csökkentéséhez.

A különleges helyzetre reagálva a szállodalánc több, azonnal életbe lépő energiatakarékossági intézkedést vezet be.

Ezek kialakításánál alapvető szempont, hogy a szállodák biztonságos és folyamatos működése változatlanul biztosított maradjon, miközben az energiamegtakarítás a lehető legkevésbé érintse a vendégélményt.