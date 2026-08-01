A magyar szállodaláncok közül elsőként a Hilaris Hotels vállal önkorlátozást az energiahelyzet miatt

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Számos energiatakarékossági intézkedést vezetnek be.
A Hilaris Hotels elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás mellett, ezért a hazai szállodacsoportok közül elsőként vállal önkéntes önkorlátozást annak érdekében, hogy hozzájáruljon a magyar villamosenergia-rendszer terhelésének csökkentéséhez.
A különleges helyzetre reagálva a szállodalánc több, azonnal életbe lépő energiatakarékossági intézkedést vezet be.
Ezek kialakításánál alapvető szempont, hogy a szállodák biztonságos és folyamatos működése változatlanul biztosított maradjon, miközben az energiamegtakarítás a lehető legkevésbé érintse a vendégélményt.
Az önkéntes önkorlátozás részeként a Hilaris Hotels a mai naptól mind a tizenkilenc szállodájában lekapcsolja világító feliratait, az éjszakai órákban mérsékli a nem létfontosságú kültéri világítást többek között a kertekben és a medencék környezetében,
több szállodában is leállítja a szaunákat, vízkorlátozást vezet be, az öntözést 65%-kal csökkenti, valamint felülvizsgálja azt is, miként mérsékelheti a nagyobb energiaigényű szolgáltatások működését.
A szolidaritás jegyében a Hilaris Hotels hét ausztriai és három horvátországi szállodája is csatlakozik a magyar kezdeményezéshez.
Nyitókép: Hilaris Hotels