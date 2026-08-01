Ft
Ft
38°C
23°C
Ft
Ft
38°C
23°C
08. 01.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 01.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
hilaris hotels szálloda energiatakarékosság

A magyar szállodaláncok közül elsőként a Hilaris Hotels vállal önkorlátozást az energiahelyzet miatt

2026. augusztus 01. 15:08

Számos energiatakarékossági intézkedést vezetnek be.

2026. augusztus 01. 15:08
null

A Hilaris Hotels elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás mellett, ezért a hazai szállodacsoportok közül elsőként vállal önkéntes önkorlátozást annak érdekében, hogy hozzájáruljon a magyar villamosenergia-rendszer terhelésének csökkentéséhez. 

A különleges helyzetre reagálva a szállodalánc több, azonnal életbe lépő energiatakarékossági intézkedést vezet be.

Ezek kialakításánál alapvető szempont, hogy a szállodák biztonságos és folyamatos működése változatlanul biztosított maradjon, miközben az energiamegtakarítás a lehető legkevésbé érintse a vendégélményt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Az önkéntes önkorlátozás részeként a Hilaris Hotels a mai naptól mind a tizenkilenc szállodájában lekapcsolja világító feliratait, az éjszakai órákban mérsékli a nem létfontosságú kültéri világítást többek között a kertekben és a medencék környezetében,

több szállodában is leállítja a szaunákat, vízkorlátozást vezet be, az öntözést 65%-kal csökkenti, valamint felülvizsgálja azt is, miként mérsékelheti a nagyobb energiaigényű szolgáltatások működését.

A szolidaritás jegyében a Hilaris Hotels hét ausztriai és három horvátországi szállodája is csatlakozik a magyar kezdeményezéshez.

Nyitókép: Hilaris Hotels

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
negyedik-kokrowatz-3
2026. augusztus 01. 15:28
gullwing: ezek nem támogattak senkit, hanem a te pénzedből mutyizta össze tiborcz meg a rahimkulov-bagázs. és te még azóta is ezeknek a "nemzethy nagytőkéseknek" tapsolsz, akikre állítólag szüksége volt a gazdaságnak a fellendüléshez.
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. augusztus 01. 15:24
A tulajok mennyivel támogatták a tiszaszart, és a szarosgatyás poloskát?!
Válasz erre
0
0
negyedik-kokrowatz-3
•••
2026. augusztus 01. 15:20 Szerkesztve
inimma: nem, a jelenlegi tulaj tiborcz istvántól vette át, miután azok leléceltek amerikába. úgyhogy ezt is részben mi fizettük.
Válasz erre
1
1
Inimma
2026. augusztus 01. 15:18
A Hilaris Hotels az amelyik Rákosi-KádárPéter tulajdona???
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!