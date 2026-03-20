Ne késlekedjen: minden szállodát megrohamoznak a húsvéti hétvégére, sok már most teltházas

A Magyar Nemzet a szállodaszövetség elnökét a nyári szezon kilátásairól is megkérdezte. Somlyai Zoltán úgy látja, egyelőre korai lenne konkrét előrejelzést adni, mivel az utóbbi évekhez hasonlóan továbbra is rövid a foglalási ablak: a vendégek jellemzően csak az utazás előtt nem sokkal kötik le a szállást. Emellett a lemondási feltételek is jelentősen befolyásolják, hogy mennyivel előre foglalnak.

Az árakat illetően ugyanakkor elmondta: a 2024-es és 2025-ös évek áremelési trendje várhatóan folytatódik, így idén is körülbelül tízszázalékos drágulásra lehet számítani.

Az árak ugyanakkor nem egységesek.

Példaképpen Északkelet-Magyarország szállodáit említette, amelyek hagyományosan elmaradnak az ország más régióitól mind árak, mind foglaltság tekintetében.

A lap megtudta, a népszerűséget illetően továbbra is a Balaton viszi a nyári szezont, míg a fürdővárosok wellness szállodái elsősorban a hétvégéken teljesítenek erősen. Budapest pedig egész évben vonzó úti mind a belföldi, mind a külföldi utazóknak egyaránt, igaz, a külföldiek aránya továbbra is magas – olvasható az összeállításban.