Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
Ne késlekedjen: minden szállodát megrohamoznak a húsvéti hétvégére, sok már most teltházas

2026. március 20. 13:45

A szállodaszövetség elnöke ismertette, hogy a kikapcsolódni vágyók körében egyre nagyobb az érdeklődés a kisebb, eldugottabb, kevésbé ismert helyszínek, szállodák iránt is.

null

Megrohamozhatják a vendégek a hazai szállodákat az első tavaszi hosszú hétvégén, a legnépszerűbb helyeken már most szűkül a szabad kapacitás. 

Somlyai Zoltán, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke a Magyar Nemzet megkeresésére elmondta, hogy bár pontos adatok egyelőre nem állnak rendelkezésre a hazai szállodák húsvéti telítettségéről, 

az ünnepi hétvégére azonban nagy valószínűséggel telt ház közeli foglaltság várható.

Somlyai azt is megjegyezte, hogy az előző évek tapasztalatai alapján az is biztosra vehető, hogy az erős kereslet miatt a későn foglalók kiszorulhatnak a frekventált úticélokról.

A szakértő szerint a trendek azt mutatják, hogy a klasszikus „húsvéti hosszú hétvégés” családos wellness úti célok mellett 

egyre nagyobb az érdeklődés a kisebb, eldugottabb, kevésbé ismert helyszínek, szállodák iránt is.

Somlyai Zoltán szerint azoknak a szállodáknak amelyek eddig nem teltek meg, annak érdemes lehet valamilyen promóciót bevetnie, ha magas foglaltságot szeretnének. 

Véleménye szerint a vendégek összetételét illetően idén sem várható meglepetés: mivel ez az időszak egybeesik az iskolai szünettel, ezúttal is a családi utazások kerülnek előtérbe.

Ilyen árakra számíthatunk

A Magyar Nemzet a szállodaszövetség elnökét a nyári szezon kilátásairól is megkérdezte. Somlyai Zoltán úgy látja, egyelőre korai lenne konkrét előrejelzést adni, mivel az utóbbi évekhez hasonlóan továbbra is rövid a foglalási ablak: a vendégek jellemzően csak az utazás előtt nem sokkal kötik le a szállást. Emellett a lemondási feltételek is jelentősen befolyásolják, hogy mennyivel előre foglalnak.

Az árakat illetően ugyanakkor elmondta: a 2024-es és 2025-ös évek áremelési trendje várhatóan folytatódik, így idén is körülbelül tízszázalékos drágulásra lehet számítani.

Az árak ugyanakkor nem egységesek.

Példaképpen Északkelet-Magyarország szállodáit említette, amelyek hagyományosan elmaradnak az ország más régióitól mind árak, mind foglaltság tekintetében.

A lap megtudta, a népszerűséget illetően továbbra is a Balaton viszi a nyári szezont, míg a fürdővárosok wellness szállodái elsősorban a hétvégéken teljesítenek erősen. Budapest pedig egész évben vonzó úti mind a belföldi, mind  a külföldi utazóknak egyaránt, igaz, a külföldiek aránya továbbra is magas – olvasható az összeállításban.

Nyitókép: Pixabay

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
indaniso
2026. március 20. 15:57
Aztán rá egy hétre tessék ám a tiszára szavazni, mert a nyomor már elviselhetetlen.
Búvár Kund
2026. március 20. 14:25
Ezt a világraszóló nyomort... Jó pihenést nekik!
Obsitos Technikus
2026. március 20. 14:12
Nagy a nyomor.
gullwing
2026. március 20. 14:10
Szarul megy a magyaroknak, nyomorognak, ezért mennek szállodába...🤣🤣🤣🤣
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!