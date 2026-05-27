05. 27.
szerda
Budapest Bajnokok Ligája Arsenal PSG Puskás aréna

Ekkora gazdasági „injekciót” kaphat Budapest a BL-döntőtől

2026. május 27. 22:20

Budapest körülbelül 50 millió eurót kereshet a Bajnokok Ligája döntőjével. Az Arsenal és a Paris Saint-Germain mérkőzésére „aranyáron” még mindig lehet jegyet kapni.

Az Arsenal és a címvédő Paris Saint-Germain szombaton a Puskás Arénában vívja a Bajnokok Ligája döntőjét. A budapesti mérkőzés minden szempontból történelmi jelentőségű, hiszen a legrangosabb európai kupasorozat fináléját most először rendezik Magyarországon, ráadásul a találkozó anyagilag is jövedelmező lehet a magyar fővárosnak.

Az Origo szerdai cikkéből kiderül, hogy a Sports Value számításai szerint 

  • a Bajnokok Ligája közvetlen bevétele évi 2.1 milliárd eurót tesz ki a televíziós jogokból és a szponzorációkból, 
  • a BL teljes gazdasági hatása meghaladja a 3.6 milliárd eurót (1274 milliárd forint), 
  • Budapest pedig körülbelül 50 millió eurót kereshet a mérkőzéssel.

A döntőn minden bizonnyal telt ház lesz, de a Viagogón szerda este 1.1 és 3.4 millió forint (!) közötti összegért még lehetett jegyet kapni a meccsre.

A Paris Saint-Germain a második csapat lehet, amely megvédi a címét a Bajnokok Ligájában a Real Madrid után, míg az Arsenal először ülhet fel Európa trónjára.

Nyitókép: FRANCK FIFE / AFP

