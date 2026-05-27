Ekkora gazdasági „injekciót” kaphat Budapest a BL-döntőtől

Jön, ami még nem volt: nem túlzás, ellepik Budapestet a legnagyobb sztárok
A világ legnézettebb sporteseményét rendezi meg a magyar főváros május 30-án. Sztárparádé a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjén.
Budapest körülbelül 50 millió eurót kereshet a Bajnokok Ligája döntőjével. Az Arsenal és a Paris Saint-Germain mérkőzésére „aranyáron” még mindig lehet jegyet kapni.
Az Arsenal és a címvédő Paris Saint-Germain szombaton a Puskás Arénában vívja a Bajnokok Ligája döntőjét. A budapesti mérkőzés minden szempontból történelmi jelentőségű, hiszen a legrangosabb európai kupasorozat fináléját most először rendezik Magyarországon, ráadásul a találkozó anyagilag is jövedelmező lehet a magyar fővárosnak.
Az Origo szerdai cikkéből kiderül, hogy a Sports Value számításai szerint
A döntőn minden bizonnyal telt ház lesz, de a Viagogón szerda este 1.1 és 3.4 millió forint (!) közötti összegért még lehetett jegyet kapni a meccsre.
A magyar szurkolók számára elérhetetlen szinten mozognak a jegyárak.
A Paris Saint-Germain a második csapat lehet, amely megvédi a címét a Bajnokok Ligájában a Real Madrid után, míg az Arsenal először ülhet fel Európa trónjára.
Nyitókép: FRANCK FIFE / AFP