Bár az előrejelzések szerint csak ma várható kánikula, Magyar Péter már tegnap úgy viselkedett a Parlamentben, mintha napszúrást kapott volna.
A napsugárzás ugyanis felhevíti a koponyát, ami szakemberek szerint duzzanatot és megnövekedett koponyaűri nyomást okoz. Kocsis L. Mihály éppen ma publikálta leújabb versikéjét a Facebookon: „Figyelem! Ma kánikula lesz s könnyen felforrhat az agyunk… / Elfelejhetjük, hogy emberek vagyunk.”
Magyar Péter a parlamentben bebizonyította, hogy neki erős napsugárzás sem kell ahhoz, hogy úgy viselkedjen, mint akinek elsötétített, hűvös szobában nedves borogatást kell a homlokára tenni.
Amikor például Máthé Zsuzsa, a KDNP képviselője kérdéseket tett fel arra vonatkozóan, hogy a kormány hogyan kívánja megvédeni a gyermekek egészséges fejlődéshez való jogát, Magyar Péter többször is közbekiabált, hogy elterelje a figyelmet, megzavarja a felszólalót.
Máthénak meg kellett kérnie Forsthoffer Ágnes házelnököt, hogy szóljon rá a miniszterelnökre.
Az sem volt mindennapi eset, hogy volt olyan törvényjavaslat, amihez a Mi Hazánk egyáltalán nem szólhatott hozzá. Amikor ezt Novák Előd szóvá tette, Magyar Péter megmagyarázhatatlan mozdulatokkal reagált. Írnám, hogy a miniszterelnök, de (egyelőre) képtelen vagyok ezt a komoly titulust Orbánon kívül másra használni.
Több tiszás kommentelőnek is kezd elege lenni Magyarból. Balázs például azt írja:
„A NER ellen szavaztam, nem rád. Sokan mások is így voltak. Ezt a stílust be kellene fejezned.” Márton pedig azt: „Péter, a facebook-politikából ma a Parlamentben mókamesteri politikát csináltál. Mikor fogsz Zelenszkij módjára zongorázni?” Skanya pedig ezt: „Ma még istennek képzeli magát, de hamarosan porszemmé válik.”
Bárcsak a próféta szólna belőle, mondhatnánk. Akkor nem kerülne hideg vizes borogatás után kiáltó viselkedése még saját házelnöke, Forsthoffer Ágnes célkeresztjébe is. Miután ugyanis Magyar személyeskedve, üvöltözve, közbevágva próbált érvényt szerezni a vélt igazságának, a házelnök kijelentette:
„Próbáljuk meg a ház méltóságát is megőrizni, mert nem erre adtak felhatalmazást az emberek.”
A normalitás irányába tett megszólalás Forsthoffertől, akiről eddig – családi ügyletein kívül – leginkább azt tudtuk, hogy Tisza István 1902-ben tölgyfából faragott, megfordítható ülésű házelnöki székét volt képes egy gurulós „vasalódeszkára” cseréltetni. Ez az igazi XXI. század, nem a hagyománytisztelet. Szerinte.
A tegnapi ülésnap legpikánsabb részlete azonban mégis az volt, amikor Magyar Péter felállt és odament gyermeke keresztapjához, Gulyás Gergelyhez, és elkezdte neki magyarázni, hogy Tóth Gábor rendészeti államtitkárnak kinevezett belügyér, aki 2006-ban Gergényi helyettese volt, miért nem érintett a szemkilövetésben. Természetesen már az állítás is fából vaskarika, hiszen mégis csak felelős vezető, parancsnok volt. Ergo bármit tett vagy nem tett valaki a tragikus, emberellenes pillanatokban, a bűnrészesség árnyéka nagyon is rávetül.
Miután Magyar hosszú posztban fedte fel a röpke magánbeszélgetés tartalmát, Gulyás Gergely is joggal reagálhatott. Gulyás aláhúzta:
„Tény, hogy Tóth Gábor Gergényi budapesti rendőrfőkapitány helyettese volt a brutális rendőri túlkapások és a gyülekezési jog alkotmánysértő korlátozása alatt. Én ennyit állítottam a miniszterelnök velem szembeni valóban méltatlan és személyes támadására válaszolva. A 2006-os rendőri fellépés a rendszerváltoztatás utáni Magyarország abszolút mélypontja volt, ezzel kapcsolatosan soha egyetlen akkori rendőri vezetőt sem védtem meg. Amire Magyar Péter utal az az, hogy ezt követően 2007 őszétől Tóth Gábor lett a budapesti főkapitány. Tény, hogy utána a rendőrség egészen másként kezelte a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényeket, mint korábban. Ezt dr. Tóth Gábor 2010-es parlamenti bizottsági meghallgatásán is elismertem, ahol az új rendészeti államtitkár a 2006-os rendőrségi fellépéssel kapcsolatosan a rendőrség munkáját illetően önkritikusan és korrekt módon válaszolt a kérdésekre. A vita tárgya azonban a miniszterelnökkel 2006 ősze volt.”
Petőfi kérdezte a Téli világ című versében: „Hol a boldogság mostanában? / Barátságos meleg szobában.” Az üzenet: a személyes és hiteles emberi kapcsolatokban.
Hogy esetünkben kinek adna igazat a költő, Magyarnak vagy Gulyás Gergelynek? Ennek eldöntését a Kedves Olvasóra bízom.
