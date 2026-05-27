Folytatódott a parlamenti bohózat: Magyar Péter Gulyás Gergely elé ült le – nem akármilyen céllal

TikTok-kormány a Tisztelt Házban: kedden így folytatták a parlamentben
Kiabálás, mutogatás és kocsmai jelenetek – az első parlamenti napok alapján egészen más arcát mutatja a Tisza-kormány, mint amit a kampányban ígértek.
A Tisza Párt „lex Orbánként” emlegetett alkotmánymódosítása miatt feszült egymásnak a parlamentben a kormány és az ellenzék. Magyar Péter ezúttal sem maradt csendben: Gulyás Gergely elé ülve, folyamatos közbeszólásokkal próbálta megakasztani a vitát.
A Tisza Párt „lex Orbánként” elhíresült alaptörvény-módosításáról vitázott szerdán az Országgyűlés. A javaslat egyik nagyobb eleme, hogy visszamenőleges hatállyal korlátoznák nyolc évben a miniszterelnöki ciklusok számát, vagyis egyértelműen elvágnák Orbán Viktor útját a jövőbeni indulástól. A parlamenti vita azonban nemcsak a példátlan jogalkotási ötlet miatt vált emlékezetessé, hanem azért is, mert Magyar Péter ismét személyes performanszba fordította az ülést: nem a miniszterelnöki székből figyelte a felszólalásokat, hanem demonstratívan Gulyás Gergely elé ült be, ráadásul folyamatosan beleszólt a Fidesz frakcióvezetőjének beszédébe.
A Tisza Párt által benyújtott alkotmánymódosítás szerint legfeljebb nyolc évig lehetne valaki miniszterelnök Magyarországon. A csavar azonban az, hogy a szabályt visszamenőlegesen alkalmaznák: az 1990. május 2. után betöltött miniszterelnöki megbízatásokat is beleszámítanák a korlátba.
Magyarul: a javaslatot láthatóan Orbán Viktorra szabták.
Az előterjesztő, Melléthei-Barna Márton – Magyar Péter sógora és korábbi igazságügyi miniszter-jelöltje – azzal próbálta védeni az elképzelést, hogy a közhatalom gyakorlása nem lehet korlátlan, a cikluskorlát pedig több demokratikus országban is ismert alkotmányos biztosíték. Állítása szerint nem politikai bosszúról van szó, hanem alkotmányos garanciáról.
Gulyás Gergely ugyanakkor keményen nekiment a javaslatnak. A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett: Európában parlamentáris rendszerekben gyakorlatilag nincs példa miniszterelnöki cikluskorlátra. Szerinte a Tisza nemcsak Orbán Viktort akarja kizárni a politikából, hanem a választók döntési jogát is elvenné. A frakcióvezető hangsúlyozta:
„minden civilizált jogelvnek ellentmond”, hogy visszamenőleges hatállyal vezetnék be a szabályt. Gulyás szerint teljesen nyilvánvaló, hogy a javaslat személyre szabott politikai fegyver, amelyet Orbán Viktor ellen írtak.
A vita közben Magyar Péter ismét látványos akcióba kezdett. Nem a kijelölt helyéről figyelte a felszólalást, hanem közvetlenül Gulyás Gergely elé ült, és folyamatos közbeszólásokkal kísérte a fideszes politikus felszólalását.
Rétvári Bence szerint a Tisza viselkedése arról árulkodik, hogy rettegnek Orbán Viktor visszatérésétől. A KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott: „remegő kézzel” írták a javaslatot, amely szerinte klasszikus személyre szabott és visszamenőleges jogalkotás.
Miért nem mondják ki azt, hogy nem akarják, hogy Orbán Viktor legyen a miniszterelnök?”
– tette fel a kérdést.
A parlamenti vita után Gulyás Gergely sajtótájékoztatón is bírálta a tervezetet. A frakcióvezető szerint a Tisza továbbra is ragaszkodik a visszamenőleges hatályhoz, ami súlyos precedenst teremtene.
Visszamenőleges hatállyal személyre szabott jogalkotást megvalósítani egyedülálló mélypontja a rendszerváltoztatás utáni alkotmányozásnak és törvényhozásnak”
– fogalmazott.
Arra reagálva pedig, hogy a Tisza tagadja a visszamenőleges jogalkotás tényét, Gulyás egyetlen mondattal intézte el az érvelést: „1990. május 2-a korábban volt, mint 2026. májusa.” A fideszes politikus szerint az alkotmánybírósági gyakorlat teljesen egyértelmű, a visszamenőleges hatály kérdésében pedig nincs helye politikai trükközésnek.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi