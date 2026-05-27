tisza tisza párt gulyás gergely országgyűlés Magyar Péter parlament orbán viktor

Folytatódott a parlamenti bohózat: Magyar Péter Gulyás Gergely elé ült le – nem akármilyen céllal

2026. május 27. 14:20

A Tisza Párt „lex Orbánként” emlegetett alkotmánymódosítása miatt feszült egymásnak a parlamentben a kormány és az ellenzék. Magyar Péter ezúttal sem maradt csendben: Gulyás Gergely elé ülve, folyamatos közbeszólásokkal próbálta megakasztani a vitát.

Rimóczi Norbert

A Tisza Párt „lex Orbánként” elhíresült alaptörvény-módosításáról vitázott szerdán az Országgyűlés. A javaslat egyik nagyobb eleme, hogy visszamenőleges hatállyal korlátoznák nyolc évben a miniszterelnöki ciklusok számát, vagyis egyértelműen elvágnák Orbán Viktor útját a jövőbeni indulástól. A parlamenti vita azonban nemcsak a példátlan jogalkotási ötlet miatt vált emlékezetessé, hanem azért is, mert Magyar Péter ismét személyes performanszba fordította az ülést: nem a miniszterelnöki székből figyelte a felszólalásokat, hanem demonstratívan Gulyás Gergely elé ült be, ráadásul folyamatosan beleszólt a Fidesz frakcióvezetőjének beszédébe.

A Tisza Párt által benyújtott alkotmánymódosítás szerint legfeljebb nyolc évig lehetne valaki miniszterelnök Magyarországon. A csavar azonban az, hogy a szabályt visszamenőlegesen alkalmaznák: az 1990. május 2. után betöltött miniszterelnöki megbízatásokat is beleszámítanák a korlátba. 

Magyarul: a javaslatot láthatóan Orbán Viktorra szabták.

Az előterjesztő, Melléthei-Barna Márton – Magyar Péter sógora és korábbi igazságügyi miniszter-jelöltje – azzal próbálta védeni az elképzelést, hogy a közhatalom gyakorlása nem lehet korlátlan, a cikluskorlát pedig több demokratikus országban is ismert alkotmányos biztosíték. Állítása szerint nem politikai bosszúról van szó, hanem alkotmányos garanciáról.

Gulyás Gergely ugyanakkor keményen nekiment a javaslatnak. A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett: Európában parlamentáris rendszerekben gyakorlatilag nincs példa miniszterelnöki cikluskorlátra. Szerinte a Tisza nemcsak Orbán Viktort akarja kizárni a politikából, hanem a választók döntési jogát is elvenné. A frakcióvezető hangsúlyozta:

„minden civilizált jogelvnek ellentmond”, hogy visszamenőleges hatállyal vezetnék be a szabályt. Gulyás szerint teljesen nyilvánvaló, hogy a javaslat személyre szabott politikai fegyver, amelyet Orbán Viktor ellen írtak.

A vita közben Magyar Péter ismét látványos akcióba kezdett. Nem a kijelölt helyéről figyelte a felszólalást, hanem közvetlenül Gulyás Gergely elé ült, és folyamatos közbeszólásokkal kísérte a fideszes politikus felszólalását. 

Rétvári Bence szerint a Tisza viselkedése arról árulkodik, hogy rettegnek Orbán Viktor visszatérésétől. A KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott: „remegő kézzel” írták a javaslatot, amely szerinte klasszikus személyre szabott és visszamenőleges jogalkotás.

Miért nem mondják ki azt, hogy nem akarják, hogy Orbán Viktor legyen a miniszterelnök?”

 – tette fel a kérdést.

A parlamenti vita után Gulyás Gergely sajtótájékoztatón is bírálta a tervezetet. A frakcióvezető szerint a Tisza továbbra is ragaszkodik a visszamenőleges hatályhoz, ami súlyos precedenst teremtene.

Visszamenőleges hatállyal személyre szabott jogalkotást megvalósítani egyedülálló mélypontja a rendszerváltoztatás utáni alkotmányozásnak és törvényhozásnak”

 – fogalmazott.

Arra reagálva pedig, hogy a Tisza tagadja a visszamenőleges jogalkotás tényét, Gulyás egyetlen mondattal intézte el az érvelést: „1990. május 2-a korábban volt, mint 2026. májusa.” A fideszes politikus szerint az alkotmánybírósági gyakorlat teljesen egyértelmű, a visszamenőleges hatály kérdésében pedig nincs helye politikai trükközésnek.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Összesen 243 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsocc44
2026. május 27. 17:40
Ez a zakkant, drogos, bűnöző, hazug, kangörcsös pávián az ország (a választói) szégyene! Egy szimpla pszichopata, aki csak annyit érdemel, hogy leköpje aki találkozik vele. Ha egy ilyen pávián bekerül a parlamentbe, akkor nem a páviánból lesz ember, hanem a parlamentből állatkert! Ott ül mellette az a bonobó, a külügyminiszter egy szimpla ügynök, a házelnök egy ostoba vendéglős. Mijanáthás lófilé történik Magyarországon?
tapir32
2026. május 27. 17:38
Magyar Péter mivel tudja alátámasztani a Fidesz-KDNP gazdaságpolitikáját ostorozó szavai? Semmivel. Hazudik. Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar emberek jövedelem növekedése. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Az OECD a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet rövidítése. Angolul: Organisation for Economic Co-operation and Development.
Janika50
2026. május 27. 17:38
Volt régen egy szovjet mozgalmi dal, a "Hely, te bunkócska, te drága, ...". Nem lehet, hogy bölcvezérünk volt az etalon?
titi77
2026. május 27. 17:35
azt meg nem tudják az agyhalottak, hogy miért akart öngyílkos lenni a min.elnökük? miért menekült a mentőautó elől? 30000000 hülye sem tudja megválaszolni ugye?!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!