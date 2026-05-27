Folytatódott a parlamenti bohózat: Magyar Péter Gulyás Gergely elé ült le – nem akármilyen céllal

A Tisza Párt „lex Orbánként” elhíresült alaptörvény-módosításáról vitázott szerdán az Országgyűlés. A javaslat egyik nagyobb eleme, hogy visszamenőleges hatállyal korlátoznák nyolc évben a miniszterelnöki ciklusok számát, vagyis egyértelműen elvágnák Orbán Viktor útját a jövőbeni indulástól. A parlamenti vita azonban nemcsak a példátlan jogalkotási ötlet miatt vált emlékezetessé, hanem azért is, mert Magyar Péter ismét személyes performanszba fordította az ülést: nem a miniszterelnöki székből figyelte a felszólalásokat, hanem demonstratívan Gulyás Gergely elé ült be, ráadásul folyamatosan beleszólt a Fidesz frakcióvezetőjének beszédébe.

A Tisza Párt által benyújtott alkotmánymódosítás szerint legfeljebb nyolc évig lehetne valaki miniszterelnök Magyarországon. A csavar azonban az, hogy a szabályt visszamenőlegesen alkalmaznák: az 1990. május 2. után betöltött miniszterelnöki megbízatásokat is beleszámítanák a korlátba.