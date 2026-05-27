Vérszemet kaptak a németek Orbán leváltása után: alapjaiban alakítanák át az EU működését

Orbán Viktor miniszterelnök leváltása után európai politikusok – köztük Johann Wadephul (CDU) és Sven Simon (CDU) – történelmi lehetőséget látnak az EU-ban a vétójog, illetve az egyhangú döntéshozatal felszámolására, főként kül- és biztonságpolitikai kérdésekben – írja a Frankfurter Rundschau.

„Orbán éveken át blokkolta a közös uniós döntéseket, ezzel akadályozva Európa cselekvőképességét. A reformot azonban több tagállam – például Franciaország, Görögország vagy Málta – ellenzi; míg mások nyitottabbak lennének rá.” Simon szerint hosszú távon elkerülhetetlen lesz a változás, de jelenleg hiányzik hozzá a politikai akarat. Az új tagállamok csatlakozása tovább nehezítheti az egységes fellépést – mutat rá a német lap.