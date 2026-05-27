Vérszemet kaptak a németek Orbán leváltása után: alapjaiban alakítanák át az EU működését

Zelenszkij elutasította a fokozatos EU-csatlakozást, teljes jogokat követel
Az ukrán elnök világossá tette, hogy Kijev nem fogad el köztes megoldást Brüsszeltől
A német vezetők történelmi lehetőséget látnak a vétójog, illetve az egyhangú döntéshozatal felszámolására.
Orbán Viktor miniszterelnök leváltása után európai politikusok – köztük Johann Wadephul (CDU) és Sven Simon (CDU) – történelmi lehetőséget látnak az EU-ban a vétójog, illetve az egyhangú döntéshozatal felszámolására, főként kül- és biztonságpolitikai kérdésekben – írja a Frankfurter Rundschau.
„Orbán éveken át blokkolta a közös uniós döntéseket, ezzel akadályozva Európa cselekvőképességét. A reformot azonban több tagállam – például Franciaország, Görögország vagy Málta – ellenzi; míg mások nyitottabbak lennének rá.” Simon szerint hosszú távon elkerülhetetlen lesz a változás, de jelenleg hiányzik hozzá a politikai akarat. Az új tagállamok csatlakozása tovább nehezítheti az egységes fellépést – mutat rá a német lap.
A Guardian pedig arról ír, hogy az Európai Bizottság azt fontolgatja, hogy az új tagállamok – például Montenegró vagy Moldova – csatlakozásuk után évekre elveszítenék vétójogukat külpolitikai és adózási kérdésekben, ezzel is enyhítve a bővítéssel szembeni francia és német aggályokat. „A döntés hátterében Magyarország korábbi, Orbán Viktor vezette kormányának többszöri uniós vétói állnak.”
A brit lap is megjegyzi, hogy Németország vezetői, köztük Friedrich Merz kancellár és Johann Wadephul külügyminiszter további reformokat sürgetnek a hatékonyabb működés érdekében. Emlékeztetnek, Ukrajna elutasította a társult tagság ötletét; Volodimir Zelenszkij elnök teljes jogú EU-tagságot követel országa számára.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Fotó: John MACDOUGALL / AFP