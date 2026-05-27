Ft
Ft
31°C
15°C
Ft
Ft
31°C
15°C
05. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
vétó cdu franciaország eu európa orbán viktor

Vérszemet kaptak a németek Orbán leváltása után: alapjaiban alakítanák át az EU működését

2026. május 27. 11:43

A német vezetők történelmi lehetőséget látnak a vétójog, illetve az egyhangú döntéshozatal felszámolására.

2026. május 27. 11:43
null

Orbán Viktor miniszterelnök leváltása után európai politikusok – köztük Johann Wadephul (CDU) és Sven Simon (CDU) – történelmi lehetőséget látnak az EU-ban a vétójog, illetve az egyhangú döntéshozatal felszámolására, főként kül- és biztonságpolitikai kérdésekben – írja a Frankfurter Rundschau.

„Orbán éveken át blokkolta a közös uniós döntéseket, ezzel akadályozva Európa cselekvőképességét. A reformot azonban több tagállam – például Franciaország, Görögország vagy Málta – ellenzi; míg mások nyitottabbak lennének rá.” Simon szerint hosszú távon elkerülhetetlen lesz a változás, de jelenleg hiányzik hozzá a politikai akarat. Az új tagállamok csatlakozása tovább nehezítheti az egységes fellépést – mutat rá a német lap.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A Guardian pedig arról ír, hogy az Európai Bizottság azt fontolgatja, hogy az új tagállamok – például Montenegró vagy Moldova – csatlakozásuk után évekre elveszítenék vétójogukat külpolitikai és adózási kérdésekben, ezzel is enyhítve a bővítéssel szembeni francia és német aggályokat. „A döntés hátterében Magyarország korábbi, Orbán Viktor vezette kormányának többszöri uniós vétói állnak.”

A brit lap is megjegyzi, hogy Németország vezetői, köztük Friedrich Merz kancellár és Johann Wadephul külügyminiszter további reformokat sürgetnek a hatékonyabb működés érdekében. Emlékeztetnek, Ukrajna elutasította a társult tagság ötletét; Volodimir Zelenszkij elnök teljes jogú EU-tagságot követel országa számára.

Ezt is ajánljuk a témában

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Fotó: John MACDOUGALL / AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Oldalkosár
2026. május 27. 14:14
„Orbán éveken át blokkolta a közös uniós döntéseket, ezzel akadályozva Európa cselekvőképességét. A reformot azonban több tagállam – például Franciaország, Görögország vagy Málta – ellenzi; míg mások nyitottabbak lennének rá.” Simon szerint hosszú távon elkerülhetetlen lesz a változás, de jelenleg hiányzik hozzá a politikai akarat." De nevezi-e majd blokkolásnak ez a tetű germán patkány, ha majd immáron nem Orbán Viktor mögé bújva akár a francia elnök, a görög és a máltai miniszterelnök utasítja el a német terveket az Európai Tanács ülésén? Vagy csak morog magában, mer' nincs már a mumus Orbán, akit megszokásból lehetett szapulni, más ellenzőkkel szemben meg lapul, mint szar a fűben?
Válasz erre
0
0
elfújta az ellenszél
2026. május 27. 13:31
A nagy és erős diktál, erről szólt mindig a politika. Ebből lettek a háborúk, Németország két nagyot is csinált egymás után. Aki azt gondolta az EU korszak majd örökre véget vet ennek, az most nyissa ki jól a szemét. Németország megint a nagy és erős szerepében akar megjelenni, és maga alá terelni az egész EU-t, aztán belehajtani az újabb háborújába. A vétójog a kicsik mentsvára volt, persze hogy nem tetszik azoknak, akik a hatalom koncentrációját akarják megvalósítani.
Válasz erre
3
0
stormy
2026. május 27. 13:14
addig kellet volna kilépni amig volt ország.
Válasz erre
3
0
za-firka
2026. május 27. 13:02
Kelet-európa gazdaságilag leuralva, most már Ukrajna és kell, a Wehrmacht is erősödik... Megint nem bírnak magukkal.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!